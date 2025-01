Ferraro cargó contra sus ex compañeros de JxC por el silencio frente a los "ataques" de Milei

El diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica – CABA) volvió a arremeter contra el presidente de la Nación, Javier Milei, luego de los recientes agravios emitidos en su cuenta de X, donde defendió al magnate Elon Musk. En un contexto cargado de tensión política, Ferraro extendió sus críticas hacia sus excompañeros de interbloque, preguntándoles si realmente iban a mantenerse en silencio frente a los ataques constantes del presidente.

“¿De verdad no van a decir nada? ¿No lo leyeron?”, lanzó Ferraro, dirigiéndose a los miembros de su bloque, mientras rememoraba los polémicos comentarios de Mauricio Macri, quien en un acto en Córdoba calificó a Milei como alguien con una “psicología especial”. La reacción de Ferraro se centró en la postura de sus compañeros, a quienes acusó de no intervenir ante las acciones del presidente, desde sus decretos de necesidad y urgencia (DNU’s) hasta sus continuos ataques a periodistas y restricciones al acceso a la información.

ENSORDECIMIENTO REPUBLICANO: acción y efecto del Presidente Milei para dejar sordos (y mudos) a los otrora republicanos y demócratas semileales.



"El silencio es ensordecedor"

En un tono enérgico y desafiante, Ferraro calificó este silencio como un “ensordecimiento republicano”, un concepto que explicó como el resultado de las acciones del presidente para callar a aquellos que antes se presentaban como defensores de la democracia. En su mensaje, no solo apuntó a los ataques de Milei, sino también a lo que consideró una actitud cómplice de quienes permiten que las violaciones a la democracia queden impunes.

"¿Se hacen los distraídos o están dispuestos a ser cómplices irresponsables de esta espiral de violencia y degradación institucional?", cuestionó el diputado, buscando responsabilizar a sus pares de la situación política que atraviesa el país. Ferraro, quien siempre se ha mostrado firme en su oposición a las políticas de Milei, insistió en que la indiferencia ante estos hechos no solo es un escándalo, sino que también tiene repercusiones graves para el futuro democrático de la Argentina.

La defensa de Musk y las amenazas de Milei

El tema central de la crítica de Ferraro fue, nuevamente, la defensa incondicional de Milei hacia Elon Musk, un gesto que generó controversia en el ámbito político y social. "A última hora de ayer, el presidente salió con toda su furia a defender a Elon Musk. Ojalá hubiese sido solo eso", afirmó Ferraro, quien no dudó en señalar que el mandatario no solo se limitó a defender al empresario, sino que también usó el espacio para amedrentar y amenazar a todos aquellos que no compartieran su opinión.

Para Ferraro, el silencio de los demás actores políticos ante estos hechos es el reflejo de una "indiferencia atroz" que solo sirve para consolidar la violencia institucional y la vulneración de las libertades fundamentales.

