Preocupación por consumos duplicados en tarjetas: qué dicen los bancos

En las últimas horas, aumentaron las denuncias de clientes bancarios que detectaron consumos duplicados en los resúmenes de sus tarjetas de crédito. El problema, que afecta principalmente a tarjetas Visa, aunque también hay reportes de Mastercard y American Express, generó preocupación entre los usuarios, especialmente ante el inminente cierre de los resúmenes de enero.

Desde distintas entidades bancarias, como Santander, BBVA y Galicia, reconocieron el inconveniente y enviaron comunicados a sus clientes asegurando que se trata de una falla en la visualización de los movimientos y no de cobros reales. Sin embargo, en las redes sociales, los reclamos se multiplicaron y la incertidumbre persiste entre los usuarios.

Los bancos admiten el problema y piden calma

El banco Santander fue uno de los primeros en advertir sobre la situación mediante un mensaje a sus clientes: "Consumos duplicados en la tarjeta: puede que se estén mostrando duplicados algunos consumos en la tarjeta. No te preocupes, esto no va a afectar tu disponible para compras y ya estamos trabajando para solucionarlo".

Por su parte, Visa explicó que "el inconveniente se detectó en el procesador de algunos emisores" y que "los consumos no reflejan un cobro real, sino un error en la visualización del resumen". Según fuentes del sector financiero, la falla se encuentra en las aplicaciones de los bancos y no en el homebanking de escritorio, lo que ha generado confusión entre los clientes.

Qué hacer si aparecen consumos duplicados

Ante la creciente preocupación de los usuarios, las entidades bancarias aconsejan no realizar reclamos inmediatos y aguardar hasta la fecha de cierre del resumen. En caso de que los consumos duplicados persistan al momento de la liquidación, los clientes deberán comunicarse con sus bancos para solicitar la corrección del error y evitar cargos indebidos.

Desde Visa y otros emisores aseguraron que el problema es de carácter técnico y no implica fraude ni hackeo. "Se trata de un problema en la visualización del resumen en los canales digitales y no de una duplicación real de pagos", indicaron fuentes del sector.

Estallido en redes sociales

Las quejas en redes sociales no tardaron en aparecer. En la plataforma X (antes Twitter), muchos usuarios compartieron su experiencia: "Revisen sus consumos en Visa porque están duplicando y hasta triplicando consumos. Apuren en el reclamo", publicó @NicolasSchrute.

"Recién llamé y me dijeron que están solucionándolo en el día. Casi me infarto con el monto a pagar", comentó @luuchines. "Me llegó el resumen de Visa Ciudad y me viene un consumo duplicado, como que me cobran cuota uno y cuota dos juntas", señaló @ElisaMathez.

¿Cuándo se solucionará el problema?

Según fuentes del sector, el inconveniente técnico será resuelto en las próximas horas, aunque algunos bancos aún no precisaron un plazo exacto. En el caso del BBVA, cuya fecha de cierre de resúmenes es el próximo martes 30, se espera que para entonces los registros sean corregidos sin necesidad de intervención de los usuarios.

Mientras tanto, los clientes afectados deberán seguir monitoreando sus cuentas y, en caso de persistir los errores al cierre del resumen, comunicarse con la entidad emisora de su tarjeta para realizar el reclamo correspondiente.