Costas, molesto tras la caída de Racing: “Son terribles, ya están prendiendo fuego”

Racing cayó 2-0 ante Estudiantes y sufrió su primera derrota en el torneo Apertura. Gustavo Costas, entrenador de la Academia, reconoció el mal partido de su equipo, pero también protagonizó un cruce tenso con un periodista en la conferencia de prensa.

"Son terribles, ya están prendiendo fuego"

El DT no ocultó su molestia cuando le preguntaron si la derrota era un "llamado de atención" de cara a los próximos compromisos de Racing: el clásico ante Boca y la Recopa Sudamericana contra Botafogo.

Luego de reírse, Costas respondió con ironía y enojo: “Ya estás haciendo fuego. Perdiste un partido, todavía falta un montón. Ya estás prendiendo fuego. Son terribles”.

Además, agregó: “¿Qué le voy a decir al hincha? Que vamos a dejar todo. Hoy nos ganaron bien, nos ganaron todo el partido. No jugamos bien. Pero tampoco como decís vos, que ya querés alarmar a todos”.

El cruce no quedó ahí, ya que el entrenador insistió en criticar al periodista: “Es tu intención, dale, lo dijiste, ustedes son así. Los conozco, saldrán a matarnos, que nos tenemos que ir todos. Son así ustedes”.

"Este grupo tuvo millones de palazos"

A pesar de otras consultas, Costas no dejó pasar lo sucedido y volvió a referirse al cruce en el cierre de la conferencia: “Este grupo tuvo millones de palazos, de gente como la que empezó la nota, que nos tiraron a la mierda. Después, este grupo se levantó y logró algo histórico después de 36 años. Cómo no vas a confiar en este grupo”.

Sobre el partido, fue claro: “Nos ganaron muy bien. Nos ganaron todo el partido de entrada. Nos ganaron en todo, no tengo mucho más que decir. Nos duele, pero perdimos muy bien". Sin embargo, aseguró: “No me voy preocupado. Me voy con bronca”.

También evitó hablar del mercado de pases y lanzó otra frase con ironía: "El otro día (con Belgrano) no me preguntaron".

Nardoni y García Basso, en duda para el clásico ante Boca

Más allá de la derrota, Costas dejó otra preocupación para Racing: prácticamente dio por descartados a Juan Nardoni y García Basso para el duelo ante Boca.

“Los vamos a probar el miércoles”, anticipó el DT.

Nardoni sufre un traumatismo en la rodilla tras un golpe en el partido ante Belgrano, mientras que García Basso arrastra un problema en el sóleo que lo dejó afuera de la goleada ante el Pirata.