Marcelo Gallardo analizó el presente de River tras la victoria ante Lanús en el Monumental, donde el equipo se impuso con un gol de Miguel Borja. En conferencia de prensa, el entrenador fue sincero sobre el rendimiento del equipo y dejó una frase que sintetiza el momento del Millonario: “Podríamos estar mejor, pero tampoco estamos mal”.

River sigue invicto en el Torneo Apertura con tres triunfos y tres empates, pero todavía no logra el juego esperado. “Mejoramos en el segundo tiempo y eso habla de que hay una respuesta del equipo desde la intención. Si en los primeros tiempos no los podemos abrir, tenemos control y no entramos a jugar con la desesperación si no salen las cosas”, explicó Gallardo.

La paridad del fútbol argentino

El técnico también destacó la competitividad del campeonato y las dificultades que enfrentan todos los equipos. “El fútbol argentino está muy parejo, a nadie se le hace fácil. Dentro de esa lógica estamos nosotros. Los rivales también te llevan a jugar de determinada manera, el fútbol argentino es muy físico y de mucho desgaste”, analizó.

A pesar de las dificultades, Gallardo valoró que River haya seguido buscando el triunfo y resaltó la importancia de mantener la calma cuando los partidos no se abren rápido.

Los ajustes en el funcionamiento del equipo

Gallardo reconoció que el equipo aún necesita mejorar en la precisión y la fluidez de juego. “Nos está costando claramente jugar mejor. Todos los partidos son muy trabajados. Creo que, más allá de la seguidilla de partidos que todos estamos teniendo, en el fútbol argentino son muy trabajados todos los partidos. Creo que hoy, ante un buen rival, estuvimos en el partido”, afirmó.

El rendimiento de Borja

El técnico también se refirió al rendimiento de Miguel Borja, quien ingresó desde el banco y anotó el gol de la victoria. “Hoy entró desde el banco, ingresó muy bien y se reencontró con el gol en menos minutos. Yo no le he cambiado la manera de jugar a Miguel. El equipo intenta tener una funcionalidad donde a él no le pedimos cosas que no puede hacer”, detalló.

Gallardo destacó la importancia de la confianza para los futbolistas y señaló que los altibajos son parte del fútbol: “Después hay altibajos en la carrera. A veces es bueno salir para darse cuenta de eso”.

La sociedad entre Lencina y el Pity

El entrenador explicó su decisión de incluir a Lencina en el equipo titular y su asociación con el Pity Martínez. “Necesitaba en esa línea buscar mejor fluidez con la pelota con jugadores que nos den mayor frescura a la hora de establecer un vínculo de mitad de cancha para adelante. Decidí apostar por Lencina en un partido muy friccionado en el primer tiempo, pero creo que después se fue soltando e hizo un muy buen tándem con Montiel sobre el sector derecho, lo que llevó a generar mayor cantidad de situaciones de peligro”, comentó.

La rotación y el esquema táctico

Consultado sobre los cambios en la defensa, Gallardo explicó que se deben a la seguidilla de partidos: “Jugamos tres partidos en una semana, hay una rotación. Lo bueno es que tengo alternativas de jerarquía, no hay nada futbolístico. Es para darle descanso en esta seguidilla de partidos”.

También hizo referencia a la flexibilidad de los esquemas tácticos: “Los esquemas pueden variar, lo que más me importa son las variantes que dan los futbolistas dentro de la lógica del juego. Los esquemas no son rígidos, no dicen nada. Solamente es para la foto inicial, y hasta a veces se equivocan en la foto inicial, ja”.

La posición de Driussi

Sobre el rol de Sebastián Driussi en el equipo, Gallardo explicó: “Busqué apertura y rendimientos con respecto a los ataques que nosotros hacemos por los costados, necesitábamos más profundidad por el lado izquierdo, al igual como la que tenemos en el lado derecho por Montiel. Por eso opté en ponerlo al Pity en el sector izquierdo y Sebastián juega suelto, esa es su posición natural”.

La llegada de los juveniles del Sub 20

El DT también se refirió a los jugadores que están disputando el Sudamericano Sub 20 y se sumarán pronto al plantel: “Hoy estamos jugando con las alternativas que tenemos. Se sumarán en la semana los chicos que hoy están jugando en el Sudamericano y a partir de que se sumen empezarán a entrenar con nosotros. A partir de ello, los tendremos como variantes”.

Qué busca en un mediocampista central

Gallardo fue consultado sobre el tipo de volante central que necesita River y no dudó en señalar como referencia a Enzo Pérez. “Tiene que reunir las condiciones naturales de ser una posición clave, en el medio de la cancha. En cuanto a la búsqueda de una salida limpia, bien posicionado porque somos un equipo que suele atacar con mucha gente y necesitamos un jugador que nos dé equilibrio”, explicó.

“El mayor referente es lo que hizo Enzo Pérez durante mi gestión anterior. Si vos me preguntas qué busco de un cinco, busco lo que Enzo Pérez nos dio durante muchos años: un jugador de referencia, con mucho pase, buen posicionamiento, buen entendimiento del juego y una personalidad importante para jugar en ese sector del campo”, concluyó.