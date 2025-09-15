Colapinto, entre la sanción y el recambio de motor en Bakú

El motor del Alpine que conduce el argentino ya acumula cuatro carreras consecutivas sin modificaciones.

El motor del Alpine número 43 que conduce Franco Colapinto ya acumula cuatro carreras consecutivas sin modificaciones y se encuentra al límite de los componentes permitidos por reglamento. La situación podría derivar en una sanción si el equipo francés decide reemplazar piezas este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán, informó TyC Sports.

El piloto argentino heredó un panorama complejo. Jack Doohan, quien corrió con el mismo A525 hasta el GP de Miami, había consumido gran parte de los cupos disponibles de la unidad de potencia fabricada por Renault.

Las actuales unidades de potencia incluyen el motor de combustión interna (ICE), MGU-H, MGU-K, turbocompresor (TC), almacenamiento de energía (ES), centralita electrónica (CE) y escape (EX). El reglamento solo permite usar cuatro ICE, MGU-H, MGU-K y turbocompresores por temporada.

En el caso de Colapinto, ya se llegó al quinto cambio en todos esos componentes, acumulando desgaste tras los grandes premios de Bélgica, Hungría, Países Bajos e Italia.

Por qué Bakú es clave para Alpine

El callejero de Bakú representa una de las pruebas más exigentes para el motor. Alpine, que ya arrastra un flojo rendimiento, podría optar por asumir la sanción este fin de semana, dado que largar desde atrás sería un escenario previsible en la clasificación.

Un recambio ahora le permitiría a Colapinto llegar con componentes frescos a la siguiente cita en Singapur, el 5 de octubre, en un trazado más técnico y donde la potencia no es tan determinante, de acuerdo a TyC Sports.

El informe oficial de la FIA marca en “rojo” a otros corredores que enfrentan la misma amenaza de sanción técnica. Entre ellos figuran Lewis Hamilton (Ferrari), Yuki Tsunoda (Red Bull), Kimi Antonelli (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin) y Liam Lawson (Racing Bulls).

En tanto, el compañero de Colapinto, Pierre Gasly, aún conserva un recambio dentro de lo permitido, lo que lo deja en una situación algo más favorable.