San Lorenzo atraviesa uno de los momentos institucionales más críticos de los últimos años. Este martes, la Comisión Directiva se reunirá para definir si el club entra en un proceso de transición con elecciones anticipadas o si la crisis se profundiza hasta desembocar en una acefalía total.

La Secretaría General, a cargo de Martín Cigna —quien presentó su renuncia pero aún no fue aprobada—, convocó a la reunión con un orden del día explosivo. El primer punto será el pedido de levantamiento de la licencia de Marcelo Moretti. El segundo, el tratamiento de las renuncias presentadas por varios dirigentes.

En apenas dos líneas, el futuro del Ciclón se juega a todo o nada. Según trascendió, la mayoría de los integrantes de la Comisión Directiva no avalaría el regreso de Moretti. En ese escenario, se conformaría una comisión “transitoria” para convocar a elecciones en un plazo de 60, 90 o 120 días.

Pero si el presidente logra resistir y retomar su cargo, se abriría la puerta a renuncias masivas que dejarían al club en acefalía. En ambos casos, el desenlace apunta al mismo lugar: comicios anticipados.

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo.

El futuro de Moretti en la cuerda floja

El presidente atraviesa su momento más complicado desde que asumió. A las tensiones internas se sumó la denuncia de Cigna, quien lo acusó de falsificar su firma en una declaración jurada presentada a Aprevide antes del clásico con Racing.

“No firmé ese documento ni ningún otro desde que presenté mi renuncia. Constituye un delito y muestra que no sé para qué está usando mi firma Marcelo Moretti”, declaró en diálogo con TyC Sports.

Entre los dirigentes que ya dejaron sus cargos figuran Julio Lopardo (vicepresidente), Leandro Goroyesky (tesorero), Pablo García Lago (secretario general), además de varios vocales. Sin embargo, muchas de esas renuncias aún no fueron aprobadas por la Comisión Directiva.

Los posibles escenarios en la reunión

La pulseada tiene varias salidas posibles. La primera es la que empuja Moretti: que se apruebe el levantamiento de su licencia y las dimisiones, lo que le permitiría rearmar su equipo con dirigentes de su confianza. La otra es que los opositores renuncien en bloque, generando acefalía y dejando en manos de la Asamblea el llamado a elecciones. En ese caso, se formaría una Comisión Directiva transitoria, con nombres en danza como Andrés Terzano (vice segundo) o Sergio Costantino (vocal opositor).

El panorama es incierto: con cuatro renuncias más podría confirmarse la acefalía, aunque no está garantizado que todo ocurra este martes. De hecho, algunos dirigentes evalúan no dar quórum hasta que no se confirme el escenario deseado.

Mientras los dirigentes se preparan para un cónclave decisivo, los hinchas del Ciclón organizan una movida para manifestarse en la puerta del club en el horario de la reunión.