Fuerza Patria combinará territorio y redes para enseñar a votar con la BUP
Kicillof definió estrategia con intendentes y los candidatos ajustaron lineamientos de campaña en el PJ, “para poner límites desde el Congreso al ajuste y la crueldad de Milei”.Política16 de septiembre de 2025Pamela Orellana
El estruendoso triunfo de Fuerza Patria en las elecciones del 7 de septiembre marcó un punto de inflexión en la política bonaerense. Con más de 13,3 millones de personas habilitadas para votar en la provincia más poblada del país, el oficialismo provincial se prepara para el debut de la boleta única de papel y busca sostener la victoria con militancia, gestión y territorio.
Axel Kicillof reunió este lunes en La Plata a intendentes del Movimiento Derecho al Futuro, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y los ministros Carlos Bianco y Javier Rodríguez. El gobernador les pidió estar “al servicio de los candidatos” de la lista nacional y mostrar la gestión provincial en contraste con los recortes de Milei.
La foto del PJ y el mensaje al Gobierno
Por la tarde, los candidatos se encontraron en la sede del PJ nacional para dar una señal de unidad. Allí, Jorge Taiana advirtió: “En la elección del 26 habrá que volver a darle el mensaje a Milei, y quizás con un tono de voz más fuerte, para que se convenza de que el rumbo que lleva es equivocado”.
Del encuentro participaron Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla Corti, Agustina Propato, Hugo Moyano (h), Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Marina Salzmann, Nicolás Trotta, María Velázquez, Luis Calderaro, Aldana Rodríguez Golisano y Daniel Catalano.
Según se informó oficialmente, se definieron los lineamientos de una campaña “fundamental para poner límites desde el Congreso al ajuste y la crueldad de Milei y su gobierno”. También se reafirmó el pedido de “Cristina Libre” y la denuncia de proscripción contra la expresidenta, detenida desde hace más de tres meses.
Encuestas y pulseada con la oposición
Mientras el peronismo ajusta la estrategia, una encuesta de la consultora CB comenzó a circular en las últimas horas: si las elecciones fueran mañana, el 41,7% votaría por Jorge Taiana, mientras que el 35,4% lo haría por José Luis Espert, candidato libertario.
En paralelo, en Casa Rosada dirigentes de La Libertad Avanza y aliados bonaerenses, entre ellos Cristian Ritondo, Diego Santilli, Patricia Bullrich y Karina Milei, delinearon su campaña con un mensaje central: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.
Enseñar a votar puerta a puerta
El debut de la boleta única de papel impone un cambio en las rutinas de campaña. Intendentes reconocen que ya no sirve el clásico reparto puerta a puerta de boletas partidarias. Ahora la clave será enseñar a votar, reforzar la presencia en redes y profundizar el trabajo con vecinos e instituciones.
“Por sobre todas las cosas, vamos a enseñar a usar la BUP, algo que da cercanía con los vecinos y nos ofrece la ocasión para hablar con la gente de los problemas que tienen”, dijo un intendente de la Segunda sección.
Otro jefe comunal del norte bonaerense aseguró: “La gente de la periferia tiene miedo de ir a votar y equivocarse, y entonces estamos trabajando vía redes y presencialmente para enseñar cómo se vota ahora”.
Desde el interior agrario adelantaron incluso que harán simulacros de votación para garantizar que ningún voto se pierda. La estrategia territorial se complementará con una fuerte campaña digital y la organización de fiscales y transporte para el día de la elección.
Fuerza Patria en el centro de la BUP
Días atrás, la Cámara Nacional Electoral decidió reubicar a Fuerza Patria en el séptimo lugar de la boleta única de papel para las elecciones del 26 de octubre, tras un pedido de sus apoderados ante la similitud de colores con Liber.ar, que podía generar confusión entre los votantes bonaerenses.
El fallo unánime del tribunal buscó “evitar la confusión en el electorado y asegurar una clara diferenciación entre las distintas agrupaciones”. La posición número siete era previamente ocupada por el partido Demócrata Progresista, que no participará en esta elección en la provincia de Buenos Aires.
La CNE difundió instructivos y videos explicativos sobre cómo marcar, doblar y depositar la boleta, diferenciando modelos para quienes solo votan diputados de quienes eligen senadores y diputados.
