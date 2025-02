"Este escándalo compromete a lo más alto de la institución argentina: el presidente", dijo Sujarchuk

El presidente Javier Milei promocionó en X una nueva criptomoneda llamada $LIBRA que, según dijo, estaría orientada a “incentivar el crecimiento de la economía, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos”. Sin embargo, horas después la criptodivisa se derrumbó. Milei explicó el sábado que con su mensaje en X intentó respaldar un supuesto “emprendimiento privado del que no tengo vinculación alguna”, al tiempo en que aseguró que no estaba interiorizado sobre los pormenores del proyecto y que por ello optó por no seguir dándole difusión. Tras ello, el mandatario recibió denuncias penales.

"Es gravísimo"

Ariel Sujarchuk, desde X, comentó "En Escobar somos serios: nos interiorizamos sobre los proyectos y los auditamos para evitar estafas y proteger a nuestros ciudadanos. Si así y todo nos equivocamos, nos hacemos cargo. No insultamos. Lo que pasó es gravísimo. No se puede repetir. Y mucho menos de un presidente".

Sujarchuk dijo que "Este escándalo compromete a lo más alto de la institución argentina: el presidente. Milei hoy no es un individuo, es una institución, y su responsabilidad está enmarcada por la Constitución, el Código Penal y las leyes del país".

"No basta con reaccionar ante la crisis. La política debe anticiparse. La confianza de los ciudadanos, en un mundo cada vez más digital, depende de líderes preparados. Fomentar ciudadanos digitales informados y protegidos no es una opción, es una obligación del Estado", agregó.

"En qué deviene la acción presidencial se verá. Para nosotros la lección es clara: la tecnología avanza rápido. La política debe avanzar más rápido aún", cerró.