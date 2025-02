PRO en Buenos Aires: campaña, videos y una alianza en duda

A pesar de las indefiniciones sobre las elecciones primarias (PASO) y el posible desdoblamiento respecto de los comicios nacionales, el PRO bonaerense ya está en plena campaña de cara a las legislativas de este año. En ese marco, el partido ha intensificado su presencia en redes sociales con una serie de videos protagonizados por sus principales figuras en la provincia de Buenos Aires.

Uno de los protagonistas recientes fue el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro, quien el lunes denunció que su correo institucional de la Cámara de Diputados había sido hackeado. “Desde las 6 de la mañana de hoy no puedo acceder a mi mail”, informó el legislador en sus redes sociales. Según indicó, especialistas en sistemas detectaron actividad sospechosa en su cuenta.

"No solo accedieron a mi correo oficial, sino también a otras plataformas de la Cámara de Diputados de la Nación", alertó Finocchiaro, quien hasta el momento no ha informado si logró recuperar el acceso. "Hasta tanto se realice el blanqueo de la contraseña y recupere el control de la cuenta, me desentiendo de cualquier emisión o acción que se haya realizado desde ese mail durante el día de la fecha", advirtió el legislador.

En las últimas horas del miércoles, el PRO Buenos Aires publicó un video en el que Finocchiaro responde a la pregunta: “¿Qué le dirías a los vecinos de la provincia que quieren un cambio?”.

"Que confíen en nosotros, que confíen en el PRO. Tenemos equipos, la Fundación Pensar está trabajando para armar programas para gobernar. Tenemos gente que está todos los días en la calle, no solo en los años electorales, sino también en los que no lo son. Lo que más nos importa es que la provincia avance y que cada vecino sienta que su vida cambia para mejor", aseguró el exministro de Educación.

Antes de Finocchiaro, también participaron de esta serie de videos el diputado bonaerense Agustín Forchieri, quien criticó al gobernador Axel Kicillof. "El desafío más urgente en la provincia es que el gobernador se ponga de una vez a gestionar los graves problemas que tenemos en términos de salud, educación e inseguridad. En lugar de atacar esos problemas, tiene otras prioridades", sostuvo Forchieri.

Otro de los protagonistas de la campaña digital es Santiago López Medrano, exministro de Desarrollo Social bonaerense, quien definió al PRO como "una forma de entender la política". "Es una herramienta para cambiar las cosas, transformar y mejorar la vida de las personas. Eso es lo que hace casi 16 años me trajo al PRO y lo que me hace sentir mucha esperanza para adelante", afirmó en su mensaje.

La estrategia electoral y la posible alianza con LLA

El PRO bonaerense enfrenta un escenario político complejo. La posibilidad de una alianza con La Libertad Avanza (LLA) está en "stand by" tras el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, que afectó la imagen del oficialismo y generó pérdidas millonarias. Este episodio reavivó tensiones dentro del partido de Javier Milei y frenó la estrategia de su hermana, Karina Milei, de captar intendentes del PRO para sumarlos a LLA.

Dentro del PRO hay posturas encontradas, que se manifestaron en la reciente cumbre bonaerense, sobre cómo avanzar en el terreno electoral. Un sector acuerdista, liderado por figuras como el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro; el exjefe de Gabinete porteño, Néstor Grindetti; y el diputado Diego Santilli, impulsa una alianza rápida con Milei para enfrentar al peronismo en Buenos Aires. Argumentan que "un mal acuerdo sigue siendo un buen acuerdo".

Milei dijo no haber estado interiorizado del proyecto de criptomonedas que promocionó y causó millonarias pérdidas para quienes apostaron. ¿Le cree? Sí No Ns/Nc

Otros dirigentes, como Cristian Ritondo y Silvia Lospennato, proponen una estrategia progresiva. Consideran que la relación con LLA debe construirse con tiempo y que es clave evaluar la conveniencia de la alianza en función de los acontecimientos políticos. Creen que puede surgir una alternativa al kirchnerismo entre ambos partidos, pero prefieren esperar a ver cómo se resuelve el escándalo de $LIBRA.

Por último, un tercer grupo, encabezado por Mauricio Macri, Jorge Macri, la intendenta de Vicente López Soledad Martínez y el intendente de Junín Pablo Petrecca, sostiene que el PRO debe fortalecer su identidad antes de negociar con Milei. Desde este sector desconfían de la voluntad del Presidente de cerrar un acuerdo real y consideran que, si la alianza con LLA no prospera, pueden explorar otras alternativas, como un pacto con la UCR y el peronismo no kirchnerista.

A pesar de las indefiniciones, el PRO bonaerense ya está en campaña. Con una estrategia de comunicación centrada en redes sociales y un discurso orientado a criticar la gestión de Kicillof, los dirigentes amarillos buscan posicionarse en un escenario político que sigue en ebullición.