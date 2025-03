Javier Milei intentó restarle importancia al escándalo del token $LIBRA y a la agresión que su asesor Santiago Caputo le hizo al diputado Facundo Manes. En una entrevista, el mandatario acusó al legislador radical de “mentir deliberadamente” y aseguró que el episodio fue exagerado.

"Manes miente deliberadamente: dijo que le pegaron dos trompadas y fueron dos palmaditas en el pecho. Me sorprende que le den tanta entidad a una cosa tan marginal", afirmó Milei. Cabe recordar que el diputado denunció el hecho por amenazas en una comisaría de la Policía Federal dentro del Congreso.

Críticas a Clarín y defensa de Caputo

Durante la entrevista, realizada en vivo desde el Salón Blanco de Casa Rosada, Milei aprovechó para arremeter contra el Grupo Clarín, al que acusó de amplificar el escándalo. "Clarín me la tiene jurada porque estoy en contra del monopolio de las telecomunicaciones y he anunciado la intervención de la Enacom y de Defensa de la Competencia. Es un vuelto", sostuvo. También señaló que el grupo mediático "se benefició con distintas leyes para su crecimiento en el siglo 21".

Distancia del criptogate

Al referirse a la polémica con el token $LIBRA, el Presidente aseguró que esperará la actuación de la Justicia y calificó el caso como un "conjunto de chimentos de peluquería de despechada". Además, indicó: "Es un tema de la justicia que está en la Justicia. No me voy a involucrar en chimentos de peluquería, gente despechada que quizás quiso tener la reunión y no la tuvo".

No obstante, dejó entrever cierta autocrítica al señalar que por situaciones como esta decidió “levantar murallas” en su entorno. "Estamos más seguros", afirmó al ser consultado sobre si volvería a reunirse con Hayden Davis, el creador del token.

Críticas a Cristina Kirchner

Por último, Milei respondió a los cuestionamientos de Cristina Kirchner sobre el caso y lanzó una fuerte acusación contra la ex vicepresidenta: "Si hay alguien que ha estafado en Argentina, ha sido la política y en especial los Kirchner". También se preguntó "¿Dónde están los fondos de Santa Cruz?" y la vinculó con la crisis de 2001 al señalar que "era parte de la casta política del golpe de Duhalde a De la Rúa".