Anoche, luego de la apertura de sesiones de la Legislatura bonaerense, el gobernador Axel Kicillof encabezó un acto electoral en la Plaza San Martín de La Plata, en plena provincia de Buenos Aires, pese a un agobiante calor que mantuvo la jornada con sensación térmica de más de 40 grados. Miles de militantes, sindicalistas, intendentes y referentes del interior bonaerense se dieron cita para escuchar un discurso que no dejó lugar a dudas: Kicillof lanzó un mensaje contundente contra el gobierno nacional y la ultraderecha, poniendo en primer plano la defensa de la provincia.

Un discurso de desafío y organización

Luego de agradecer el acompañamiento de la militancia, Kicillof inició su intervención en un tono directo y enérgico: “Estamos viviendo una situación con mucha fragilidad y no sólo me refiero a la economía, sino también a la democracia. Milei amenaza con intervenir la provincia y eso tiene un devenir, es parte de un método.”

Con estas palabras, el mandatario no solo se refirió a la crisis institucional y económica que atraviesa el país, sino que también vinculó la retórica del presidente con maniobras para ocultar escándalos. Así, advirtió: “Este es un gobierno propulsado a escándalos donde el próximo escándalo tapa el escándalo siguiente.”

Al referirse a posibles intentos de encubrimiento, el gobernador reiteró su compromiso: “Yo no tengo dudas de que alguna intención de tapar había pero quiero decirle a Milei que la amenaza que hizo la tomamos con seriedad. Nosotros no vamos a permitir que dañen la democracia y el federalismo.”

La convocatoria y la organización interna

La movilización se inició pasado el mediodía, con la llegada de diversas columnas de militantes, representantes sindicales, y dirigentes del interior bonaerense. Entre ellos se destacó la presencia de jefes comunales que, apenas semanas atrás, pusieron el gancho para el nacimiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

En el primer acto, Kicillof se encontró formalmente con los representantes del nuevo espacio, afirmando: “Voy a decir una y mil veces que el nacimiento del MDF no es contra nadie, porque hay muchos compañeros, compañeras y organizaciones que sienten que en el aire está la necesidad de articular y organizarse mejor y de darnos la tarea de estar en todos los rincones de la provincia de Buenos Aires. Por eso acá estamos.”

Diversas agrupaciones de anclaje territorial estuvieron presentes en el escenario, entre las que se destacaron el Movimiento Evita, Barrios de Pie, el Frente Grande, el Frente Popular Patria y Futuro, la organización Camino a la Victoria, y La Patria es el Otro. Sin embargo, la ausencia de La Cámpora y del kirchnerismo, a pesar de haberse vislumbrado en una foto de ensayo de unidad el viernes anterior, fue notoria, lo que evidenció tensiones internas en el espacio peronista.

Críticas directas al plan de ajuste y a la campaña nacional

En su discurso, Kicillof volvió a cargar contra el presidente Javier Milei y su política de ajuste, afirmando que: “Van por los derechos y ya hay muchos y muchas que se van dando cuenta de eso porque lo votaron para que les mejore su situación y eso no está ocurriendo porque este es un plan económico que genera exclusión, concentración, primariza y pone en riesgo todo el patrimonio nacional y la nuestra soberanía.”

En claro enfoque electoral, el gobernador advirtió que la contienda próxima se desarrollará en un ambiente de desinformación: “La campaña va a ser una cloaca” y agregó que se definirá como “una campaña roñosa con mentiras y desinformación”. Asimismo, destacó la importancia de la organización: “Tenemos que ser cada día más. La campaña ya empezó en enero y sabemos que va a ser una cloaca.”

Un llamado a defender lo que es de la provincia

La confrontación con la ultraderecha fue uno de los ejes del discurso de Kicillof. Explicó que la agresión política no se dirige de forma personal, sino que ataca al pueblo bonaerense y a sus derechos: “Parece que desde el inicio de la campaña han descargado toda la artillería contra mí, pero lo digo con mucha seriedad: esto no es contra mí, vienen contra el pueblo de la provincia de Buenos Aires, por nuestro laburo, por nuestras empresas, nuestra salud, nuestra educación. Vienen por lo que es nuestro para quedarse con nuestro patrimonio. Ya amenazaron con una intervención y eso es un acto autocrático y dictatorial.”

El gobernador subrayó la importancia de la defensa de lo propio, remarcando la necesidad de mantener unidos a los diversos sectores políticos y sociales de la provincia. Aseguró: “Cada uno de los gobernadores lo mandó a cucha y hoy nosotros estamos defendiendo lo que es nuestro, no por coraje individual sino con la responsabilidad de representar lo que tenemos que representar.”

Asimismo, destacó la ventaja competitiva de su base de militancia, señalando: “Nosotros podemos mejorar en el uso de las redes pero ellos nunca van a mejorar en la red social más grande que tiene la provincia de Buenos Aires, que es la de su militancia.”

Finalmente, en una clara clave electoral, Kicillof recalcó la victoria de los derechos en la provincia: “A nivel nacional ganó la derecha, pero en la provincia ganaron los derechos. Nosotros ya elegimos y ahora tenemos que votar para defender la democracia y la solidaridad. Tenemos la posibilidad de dar vuelta la página y defender la provincia para poder ofrecer una alternativa para el futuro.”

Tono de confrontación y compromiso institucional

El acto concluyó con un mensaje de barricada y tono electoral, en el que Kicillof se dirigió a la audiencia con firmeza: “No vamos a permitir que Milei ponga un pie en la provincia de Buenos Aires”, y añadió: “Quieren hacer creer que vienen por mí, que es contra mí. En realidad, vienen por la provincia de Buenos Aires. Intervenir la provincia es intervenir las intendencias, los sindicatos, la justicia.”

Junto a la vicegobernadora Verónica Magario, el mandatario habló durante otros 40 minutos, instando a la militancia a organizarse de cara a los desafíos electorales. Entre sus declaraciones, destacó: “Hay algunos que creen que hoy garpa hablar como Milei pero nosotros tenemos que mejorar y no copiar. Nunca me van a ver devolver una provocación con otra provocación. Me parece que nosotros somos distintos y queremos un país distinto.”

Además, Kicillof criticó la campaña orquestada desde el Gobierno nacional, señalando: “Desde enero orquestaron una campaña muy fuerte”, en referencia a los ataques que, según él, han minado la credibilidad del debate político. También hizo hincapié en la situación de seguridad de la provincia al comentar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Es absolutamente imposible que la provincia de Buenos Aires haya sido un baño de sangre y que la ministra de Seguridad tenga buenos números para los homicidios en general, porque la Provincia representa el 40% del país. Es una inconsistencia que no quita la gravedad y la tristeza de los hechos.”

Para respaldar sus afirmaciones sobre la gestión en materia de seguridad, Kicillof remarcó el esfuerzo de su gobierno: “Venimos trabajando con mucha seriedad, con una inversión histórica millonaria, tanto en equipamiento como cambios en la formación y la profesionalización de la policía y una expansión como nunca hubo en el sistema carcelario. Mientras otros no pueden hacer una unidad carcelaria, nosotros ya tenemos más de 7.000 plazas inauguradas y 5.000 en obras, pese a que nos cortaron los fondos.”

Finalmente, el gobernador denunció el abandono de recursos por parte del Gobierno nacional y subrayó el deterioro del tejido social: “Nos sacaron los recursos, hay un tejido social cada vez más dañado por las políticas de Milei, hay un discurso de violencia que baja de las autoridades más altas del país. Y al mismo tiempo, en la Provincia toda esa situación la tenemos que afrontar desde un gobierno que se tiene que hacer cargo de muchísimo abandono por parte del Gobierno nacional, como en otras provincias.”

Con este contundente mensaje, Kicillof cerró el acto militante y, a través de sus redes sociales, reafirmó su compromiso: “Nuestra tarea es clara, tenemos que generar un gran frente, incluso con los que no piensan igual que nosotros pero están en contra de esta ultraderecha inhumana.” En otro posteo, agregó: “Nunca me van a ver devolver un insulto con otro insulto. Somos mejores, somos distintos y queremos un país distinto.”