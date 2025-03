El intendente Francisco Recoulat, dejó inaugurado el período de Sesiones Ordinarias 2025 del Honorable Concejo Deliberante (HCD), con un discurso donde trazó un panorama de los ejes, programas y objetivos de su gestión, se refirió al complejo escenario económico, que impactó en el Municipio, y que demandó un reordenamiento de las prioridades y una firme gestión ante los gobiernos Nacional y Provincial, a la continuidad de las obras públicas en todas las localidades del distrito, y realizó importantes anuncios en materia de salud, educativa, de infraestructura y ambiental.

El intendente agradeció el acompañamiento del Concejo Deliberante en proyectos importantes para el distrito e invitó a los concejales a seguir en esta línea, articulando y trabajando en conjunto “para dar la mayor cantidad de respuestas posibles a nuestra comunidad”.

El alcalde estuvo acompañado por el diputado provincial, Valentín Miranda; el intendente con mandato cumplido Dr. Miguel Fernández, funcionarios/as de su equipo de gobierno, autoridades policiales, educativas, referentes políticos, y también estuvieron presentes representantes de instituciones de la comunidad y vecinos/as.

Durante el desarrollo de su alocución fue detallando el trabajo realizado y los logros obtenidos durante su primer año de gestión, haciendo hincapié en los resultados alcanzados con la implementación de los tres Programas de gestión: Plan de Modernización del Municipio, Plan de Remodelación de Edificios Municipales y Plan de Renovación y Maquinarias Municipales.

También habló de los desafíos para el 2025 manifestando que los objetivos planteados para este año apuntan básicamente a un claro acompañamiento al sistema de salud, al sistema educativo, a trabajar fuertemente en el área ambiental, a mejorar la infraestructura y a trabajar en la política ambiental.

Finalmente dijo estar a disposición para responder a todos los temas, e invitó a los concejales a trabajar juntos y gestionar para Trenque Lauquen.

“Es un honor para mí estar acá dando inicio al período de Sesiones Ordinarias de este Concejo Deliberante”, comenzó diciendo el intendente quien agradeció en primera instancia el acompañamiento de las autoridades, representantes de instituciones, funcionarios, comunidad en general y de la comunidad.

“Es muy grato sentirse acompañado en este Concejo que es la casa de la democracia”, dijo el intendente, quien manifestó que como es costumbre todo el trabajo del año 2024 está contenido en un documento, que fue entregado a los presidentes de bloque, y que también estará publicado en la página Web del Municipio para que toda esta información esté al alcance y a disposición de los vecinos.

Tras informar que el Departamento Ejecutivo presentó en diciembre del año pasado en el HCD el Presupuesto 2025, luego de la prórroga solicitada y autorizada por el HCD, señaló que “esto se da en una situación un poco particular que no se ha dado desde el retorno de la democracia de encontrarnos hoy con estas herramientas sin aprobar tanto en el gobierno nacional como en el gobierno provincial”.

En este sentido explicó que el gobierno nacional se encuentra funcionando con un presupuesto prorrogado del año 2023 y sin presentación de un nuevo presupuesto; y la Provincia tiene el Presupuesto presentado en la Legislatura donde tuvo su análisis y debate en diciembre pero que aún no fue aprobado por lo tanto se encuentra prorrogado el del año 2024.

“Este escenario de tener un gobierno nacional y provincial funcionando con presupuestos prorrogados y en contextos aún de inflación genera incertidumbre, y falta de previsibilidad y por eso es importante que se resuelva”, subrayó.

“Espero que las Cámaras le den un tratamiento y los vecinos tengan una certeza de contar con una hoja de ruta para saber qué cuestiones se pueden hacer y cuáles no”, afirmó.

Asimismo, señaló que “el año pasado nos tocó gobernar en un contexto de alta incertidumbre que luego se fue transformando en certezas, pero con algunas desventajas, el año pasado no estuvo presente el Fondo de Infraestructura y tampoco el Fondo de Seguridad, aunque sí hubo un Fondo de Fortalecimiento Fiscal pero no de la magnitud que eso tenía y producto de que no está aprobado, o tenemos certeza de esas cuestiones”, comentó.

No obstante, dijo que “hemos logrado incorporar en el proyecto de presupuesto que está en tratamiento varias obras importantes, pero el hecho de que no esté aprobado no nos da la certeza total de que se puedan aprobar”.

A continuación, el intendente Francisco Recoulat detalló distintos aspectos y logros de la gestión durante el año 2024, agradeciendo el acompañamiento del Concejo Deliberante para poder trabajar por el bien de todos los vecinos del distrito:

. Se avanzó con un Plan de Modernización Digital Municipal en varias áreas.

. En un contexto de paralización de obra pública, no se detuvo una sola obra de las que estaban iniciadas y se iniciaron nuevas.

. Se inició el Programa de Remodelación de Edificios Municipales que tuvo una muy buena primera etapa y se planificó la segunda etapa para este 2025 para seguir avanzando en este plan con recursos municipales.

. Se avanzó con una muy fuerte inversión en maquinarias y herramientas para distintas áreas y mejorar la calidad de los servicios que el Municipio brinda a la comunidad.

. Se avanzó con una paritaria salarial por arriba de la inflación del 2024 dando una mejora en los salarios del personal municipal y trabajando en forma articulada con los gremios y teniendo en cuenta los datos inflacionarios.

“Recibimos un municipio en orden con las cuentas ordenadas, y se pudo mantener el ritmo de trabajo”, dijo.

Durante su discurso inaugural, el intendente brindó detalles de los avances realizados en distintas áreas:

. MODERNIZACIÓN DEL MUNICIPIO

“En el marco del Plan de Modernización del Estado municipal se implementó una nueva versión del Sistema 147 de Atención Ciudadana para la recepción de reclamos desarrollado íntegramente por personal municipal del área de Sistemas”, explicó.

Asimismo, señaló que “con esta herramienta, además de poder hacer los reclamos vía telefónica, los vecinos de la ciudad cabecera, 30 de Agosto y Beruti también pueden hacerlo de forma digital a través de la página Web del municipio, de una forma sencilla y que les permite también hacer un seguimiento del caso particular”.

“Lo pusimos en funciones sin mucha difusión primero, el sistema lo fuimos perfeccionando y hoy está en su plenitud”, manifestó.

“También implementamos la Boleta Digital para el pago de tasas, un servicio opcional mediante el cual los contribuyentes que se adhieren, obtienen un beneficio del cinco por ciento (5%) de descuento acumulativo”, manifestó y agregó que “al día de hoy tenemos más de 6.000 boletas adheridas”.

Por otro lado, comentó que “nuestro equipo de desarrolladores creó una nueva plataforma tecnológica para proveedores municipales que les permite, de una forma rápida y sencilla, realizar el seguimiento del estado en el que se encuentra su trámite, desde la generación de la Orden de Compra hasta la finalización del mismo con el pago correspondiente, aceleró y transparentó el sistema”.

También comentó que “se implementó el Voto on line en el Presupuesto Participativo con muy buenos resultados”.

Entre los hechos a destacar en materia de Modernización, el intendente informó que “firmamos un convenio con el ministro de Economía de la Provincia, Pablo López y somos uno de los únicos tres (3) distritos bonaerenses (de un total de 135) en implementar el programa piloto del denominado RAFAM 2, siendo considerado un modelo de gestión en la materia administrativa y financiera a través de este desarrollo informático de software”.

“Nos propusieron ser un municipio testigo y aceptamos, es un trabajo doble porque si bien tenemos que seguir trabajando con el sistema convencional, en forma paralela se irá ejecutando la nueva versión del RAFAM 2 a manera de prueba piloto”, comentó.

En este marco agradeció al personal administrativo de área contable del Municipio porque “es el doble de trabajo para poder avanzar en estas cuestiones”, y “es un paso adelante en un montón de cuestiones, y queremos ir avanzando”.

. NUEVO SISTEMA DE SALUD INTEGRAL PARA EL DISTRITO

En materia de salud, el intendente comentó que “presentamos un proyecto de Ordenanza a este Concejo para avanzar en la digitalización de nuestro sistema de salud. Estamos dando un paso fundamental hacia la modernización de nuestro sistema de salud pública, con la incorporación de una herramienta que transformará la manera en que gestionamos la atención en todas nuestras salas y centros de salud”.

“Hemos buscado sistemas informáticos en otras ciudades, seleccionamos la mejor propuesta que se adapta al sistema de salud, la hemos remitido al Concejo para que sea parte de este proyecto”, dijo el intendente para manifestar que su aplicación “va a ser gradual, porque no es sólo tener un software, sino que también hay que generar que esos sistemas funcionen y tenemos que llevar adelante obras de infraestructura para implementarlo”.

Además, aclaró que “va a seguir vigente la presencialidad para poder acceder a los turnos (en Consultorios Externos) pero la idea es acceder a la contratación de un servicio, basándonos en sistemas de salud donde ya están funcionando y están avanzados”.

“Vamos a ser cautos en la implementación y vamos a arrancar por etapas para poder llegar al objetivo de tener todo el sistema de salud del distrito integrado y digitalizado, y esto nos va a permitir hacer el seguimiento de los pacientes, ver la trazabilidad y acortar los tiempos de espera”.

. DIPLOMATURA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL/PROGRAMA PUENTES Y UNTREF

Otro tema importante en materia de Modernización, que fue planteado por el intendente en su discurso es la posibilidad de dictar en el Polo Científico Tecnológico “La Diplomatura en Inteligencia Artificial”, “una carrera muy moderna que la dicta la UNTREF y que se pudo lograr gracias a un convenio firmado mediante el programa Puentes que tiene a cargo el ministro de Gobierno, Carlos Bianco” y anunció que “el miércoles 26 de marzo los más de 100 inscriptos que tiene la carrera van a poder comenzar con la cursada”.

También estamos avanzando en la modernización de la página Web del municipio para que tenga todos los datos e información para los vecinos/as.

. ÍNDICE DE TRANSPARENCIA FISCAL

En otro tramo de su alocución destacó que “la Municipalidad de Trenque Lauquen volvió a lograr la calificación ideal en el Índice de Transparencia Fiscal alcanzando el resultado de 100 puntos sobre 100 de “alto y estricto cumplimiento de las cuentas públicas”, entre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo al informe elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

El puntaje se compone del acceso a información económica y presupuestaria disponible en el sitio web municipal, al que pueden ingresar todos los usuarios que lo deseen, e incluye divulgación oficial de datos como accesibilidad web a las cuentas públicas, publicación del presupuesto, difusión de la situación económica financiera, ejecución presupuestaria (gastos y recursos), publicación de los gastos por finalidad y función, y la divulgación de la deuda pública municipal con datos del stock y los perfiles de vencimientos.

. OBRAS FINALIZADAS

El intendente informó que “durante el año 2024 quedaron culminadas y se inauguraron numerosas obras de relevancia para la comunidad de Trenque Lauquen, y se avanza en otras que están en marcha. También se han llevado adelante numerosas obras en establecimientos educativos del distrito, con financiamiento del Fondo Educativo, recursos municipales y en otros casos, con fondos del programa PEED (Programa de Emergencia Educativa Edilicia)”.

. PLAN DE REMODELACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES

En su discurso, el intendente señaló que “el año pasado pusimos en marcha el Plan de Remodelación de Edificios Municipales, para poner en las mejores condiciones varias dependencias municipales en todas las localidades del distrito” y explicó que “lo iniciamos el año pasado y el objetivo de este año es finalizar las que quedaron en obra y sumar nuevos edificios”.

Asimismo, remarcó que “todos estos inmuebles se caracterizan por prestar atención a los vecinos de nuestro distrito, y si bien no son obras que se realizan de cero son edificios de muchos años que necesitaban una refacción integral y en algunos casos le sumamos algunas ampliaciones edilicias”.

El intendente realizó un repaso de los edificios remodelados por el Municipio en su primer año de gestión:

. HOGAR CENTRO DE DÍA: El edificio fue remodelado en su totalidad y adaptado para su funcionamiento para trabajar con personas con discapacidad. También fue ampliado para mejorar y optimizar su funcionamiento.

. PUESTA EN VALOR DEL POLIDEPORTIVO Y ACCESO PERÓN: Se realizó la obra de iluminación del predio del Polideportivo, considerando las canchas de fútbol, la pista de Atletismo y todo el circuito peatonal. En enero de este año se inició la refacción integral del edificio que contempla desde reparaciones de techos, ventanas, mampostería, ventilación, sanitarios, dormis y predio en general. También se está planificando la ampliación del predio hacia sectores que actualmente no están en uso. “Es un lugar muy utilizado, no hay fin de semana que no tenga un evento y este verano lo programamos para que no se utilice para poder hacer las obras y el objetivo es dejarlo en funciones e iniciar este año un proyecto de ampliación gradual”.

. CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN SOLES: Este nuevo jardín ubicado en el Barrio Indio Trompa, se está ejecutando en su totalidad con recursos municipales y se encuentra muy pronto a su culminación. “Este año ya iniciamos las actividades en otro lugar, pero posiblemente en el mes de abril se haría la apertura y se sumará este nuevo edificio a los (8) jardines maternales que tenemos en funciones en el distrito con más de 500 niños que acceden a la educación municipal de calidad.

“Es una obra que ha generado mucha expectativa entre los vecinos del barrio”, apuntó.

. REFACCIONES EN EL CEMENTERIO Y CEMENTERIO PARQUE: Se encuentra próximo a finalizar un proyecto que el Concejo Deliberante acompañó hace unos años: la construcción de un Crematorio. La Cooperativa de Electricidad está llevando adelante la obra y este HCD autorizó la construcción del mismo sobre un predio propiedad del Municipio con un comodato.

En forma simultánea, el Municipio puso en marcha una refacción del cementerio Parque y del Cementerio actual que aún sigue en obra y avanza a buen ritmo. “Son edificios de muchos años y el objetivo es ir avanzando en forma gradual, y por lo que sabemos la Cooperativa inició con las primeras pruebas del horno crematorio; es un proyecto que demostró la importancia del trabajo conjunto”.

. NUEVO EDIFICIO PARA LA DDI, EL 911 Y LA CAJA DE POLICIA: El edificio para la DDI, se ubica en un predio aledaño al Centro de Monitoreo y linda a su vez con el edificio del área de Protección Ciudadana. “A pesar de que el año pasado no hubo fondos de seguridad se decidió avanzar con el proyecto”, señaló. Esta nueva obra permitirá que el 911 articule con la Sala de Monitoreo y articule con el área de protección ciudadana para complementar el trabajo realizado con la Policía. En este marco recordó las gestiones realizadas con el ministro de Seguridad, Javier Alonso, para que habilite la frecuencia.

. SEGUNDA ETAPA DEL PLAN DE REMODELACIÓN: Además de terminar las obras que estaban en marcha, en una segunda etapa se suman nuevos edificios que están incluidos en el presupuesto. Las escuelas Municipales de Trenque Lauquen, Beruti y Girodías, Centro Cívico, Palacio Municipal, Edificio de la Estación en 30 de Agosto entre otros edificios.

. OBRAS EN EL HOSPITAL DR. PEDRO T. ORELLANA: Con el objetivo de optimizar la atención a los pacientes y hacer más eficiente el trabajo cotidiano de todo el personal, incluyendo además inversiones en equipamiento y tecnología se avanza a buen ritmo con varias obras en el Hospital Municipal, donde se está construyendo un nuevo depósito de insumos, una nueva Morgue, el sector que funcionará como Buffet, la Sala de Transformadores y se remodelará un sector que funcionará para la Sala de Sistemas, todas estas obras en base a un diseño que busca facilitar la vinculación con las distintas áreas teniendo en cuenta la funcionalidad y la mejora en la prestación de los servicios que se brindan a la población. “Estas avanzando en estas obras con recursos municipales, de acuerdo a los lineamientos del Plan de Infraestructura Hospitalaria que venía en marcha”, apuntó.

. LA MORGUE: El área está diseñada para mejorar su funcionalidad y acceso. Está ubicada en el acceso destinado a las ambulancias que permite un mejor ingreso sin entorpecer el funcionamiento del Hospital.

. SALA DE TRANSFORMADORES: La nueva Sala de Transformadores se está ejecutando en la salida del sector de ambulancias para alimentar desde calle Dorrego el tablero principal que abastece a la Guardia, y el área de Imágenes, colocándose un cableado definitivo con dos transformadores nuevos que además alimentarán el Buffet, la nueva Terapia Intensiva y la ampliación de Rayos. Estos transformadores están predimensionados para una futura ampliación y crecimiento del Hospital. Los trabajos se vienen realizando a buen ritmo y en forma simultánea sin entorpecer la tarea diaria ni molestar a los pacientes, y con el objetivo de lograr una mejor atención a partir de la re funcionalización de los espacios, complementado con reequipamiento e incorporación de nueva tecnología y aparatología médica. Todas estas obras se están realizando con recursos municipales.

También se refirió a la obra del pasillo técnico para conectar con la Guardia y el resto del Hospital.

. DEPÓSITO DE INSUMOS: tendrá el doble de capacidad en relación al existente ya que cuenta con una superficie de 65 metros cuadrados y se utilizará para guardar insumos del Hospital Municipal y tener mayor stock de insumos hospitalarios.

. SALA DE SISTEMAS: Se avanza a buen ritmo con la Sala de Sistemas donde quedará albergado el servidor que actualmente se encuentra en el Palacio Municipal permitiendo independizar al Hospital del edificio municipal evitando cortes y problemas de conectividad. En la Sala de Sistemas se realizará el nuevo sector de Tecnología Médica donde trabajarán los responsables del mantenimiento de todos los equipos. La sala unificará Sistemas y Tecnología, para poder tener concentrado el manejo y el monitoreo de todos los equipos tecnológicos del Hospital.

“Todas estas obras las estamos afrontando con recursos municipales y estamos trabajando en la firma de un convenio con el Ministerio de Infraestructura de la provincia para financiar la obra de la planta alta de la Guardia donde funcionará la Terapia Intensiva, para poder terminarla, una obra de magnitud que va a demandar una inversión de 800 millones de pesos, sin contar el equipamiento”, dijo.

. ENTE DESCENTRALIZADO DE 30 DE AGOSTO

Por otro lado, se refirió a las obras realizadas en el ámbito del Ente Descentralizado de 30 de Agosto.

. RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES “LUIS ALBERTO CÓRDOBA”: Se inauguró la obra de ampliación y refuncionalización del hogar que contempló el hall de ingreso, oficina administrativa, sala de entrevistas/visitas, office/sala de reuniones del personal con baño y vestuario privado, enfermería/consultorio, dormitorios con baños adaptados, depósitos, patio/área descubierta común y galería.

También se refirió a obras de refacción que se llevarán a cabo en el Hospital Dr. Francisco Eguiguren y anunció la creación de un área de Kinesiología.

. NUEVO QUIRÓFANO PARA ZOONOSIS: Al área de Zoonosis se le dio un nuevo espacio en el predio de la Estación, donde se acondicionó para tener un quirófano y poder trabajar con mayor comodidad y en mejores condiciones para realizar las castraciones destacando el trabajo que se viene haciendo en este tema con la colaboración de voluntarios y las protectoras de la localidad. “Fueron castrados más de 2.900 animales el año pasado y se colocaron más de 2.500 chips en animales”, apuntó como dato.

. CAJERO: Se avanza con las gestiones con el Banco Provincia para que la localidad pueda contar un cajero automático más. Como en el edificio del Banco no hay lugar para poder agregarlo el Municipio puso a disposición instalaciones municipales donde pueda ser colocado y se haría cargo de las obras de infraestructura. Éste es un pedido histórico de la comunidad, con gestiones iniciadas en el mandato anterior y acompañadas por este Concejo Deliberante.

. CEF Nº 81: Se realizó el recambio total de la cubierta del edificio donde funcionan las actividades deportivas y recreativas. La cubierta cuenta con una superficie aproximada de 950 metros cuadrados, de los cuales 700 metros cuadrados se encontraban en malas condiciones desde hacía ya un tiempo prolongado, generando filtraciones de agua sobre el cielorraso en los días de lluvia e incluso en días de humedad alta.

Se extrajeron las chapas en mal estado y se colocaron chapas galvanizadas acanaladas nuevas sobre estructura de madera, a una altura aproximada de 8 metros. “Actualmente iniciamos la obra de refacción integral del edificio del CEF 81, para que remodelado y refaccionado, y está colaborando la cooperadora de la institución”, dijo.

. PREDIO DE LA ESTACIÓN: Mediante gestiones con Ferro Expreso, el Municipio está a punto de firmar un nuevo comodato por el predio de la Estación en el cual vamos a sumar para tenencia del Municipio el edificio histórico de la Estación. Se realizó un relevamiento integral y se avanza con la etapa de proyecto para refaccionarla integralmente y que se instale allí la Biblioteca Municipal Francisco Spain. También se está diseñando un espacio moderno como Punto Digital que funcione en ese lugar y esté a disposición de la comunidad.

. OBRAS EN BERUTI

El intendente también enumeró las obras realizadas en Beruti:

. UNIDAD SANITARIA SANTA CLOTILDE: Se avanzó con la refacción integral y mejora de este edificio histórico. En la gestión de Miguel (Fernández) se avanzó con el recambio completo de techos y con esto listo se avanzó con el resto de la obra con recambio de pisos, aberturas, puertas y salidas de emergencia, techos y sector de ingreso y egreso para ambulancia, reparaciones de paredes y trabajos integrales en el edificio, mejorando iluminación y condiciones de ingreso.

Adelantó también que para este año, dentro del Plan de Remodelación de Edificios Municipales está previsto avanzar con el edificio de la Escuela Municipal que está en el predio de la Estación, luego continuar por El Cine la Luisa para el cual ya se compró todo el equipamiento, además de la donación realizada por Oscar Zoppelleto e iniciar a la brevedad la obra de refacción del edificio contemplando la sala general y los camarines, ya que la parte de los baños y la sala de equipos se realizó en el 2024. También se sumará el edificio de la Delegación Municipal, entre otros.

“Este año está previsto avanzar con toda la cartelería para acompañar la Declaración de Beruti como Pueblo Turístico de la Provincia de Buenos Aires y poner en marcha este programa que se logró gracias al trabajo en conjunto de los vecinos, el grupo Crecer, la Delegación y el área de producción del Municipio”, dijo.

En otro tramo de su discurso se refirió a las obras que se llevaron a cabo en otras localidades del distrito como Girodías y Garré, y las que están planificadas para este año.

. GIRODÍAS

“En Girodías vamos a intervenir el edificio donde funciona la Escuela Municipal que este año está próximo a cumplir 50 años. Se avanzó con el proyecto del Presupuesto Participativo y se realizaron intervenciones en el salón del Club de la localidad que el Municipio también utiliza para muchas actividades y se proyectó la mejora de espacios públicos de la localidad como juegos en la plaza principal.

. GARRÉ

Durante el año 2024 en la localidad de Garré se avanzó con la realización de una Estación de Bombeo. Se realizaron tareas de limpieza del canal aliviador y puesta en valor de todo el sector lindero, con la colocación de juegos de mesa y bancos, de las plazoletas costeras. En todo este sector se realizó la colocación de columnas de alumbrado público, todas equipadas con nuevos artefactos Led. Se realizó la puesta en valor del sector de ingreso a la localidad con la plantación de árboles y ensanchamiento de la entrada con caños de desagüe.

“En diciembre se ejecutaron obras de reparación de cordón cuneta en un sector donde se había roto para poder realizar una obra de cloacas, una obra que se finalizó y este año tenemos proyectada la obra del edifico de la nueva Delegación para independizar el edificio que hoy comparte la delegación y la escuela Municipal y poder sumar nuevas capacitaciones y talleres en el turno mañana”, adelantó el intendente.

“Tenemos ahí una obra pedida en la calle Soldado del Desierto que une los dos distritos y que necesita unos trabajos y una erogación grande de dinero y estamos trabajando con el intendente de la localidad vecina”, señaló. También está prevista la realización de un edificio chico porque la delegación no tiene donde funcionar y eso impide que se dicten más talleres, así que la idea es independizarlo de la delegación.

. DISTRITO CARDIO PROTEGIDO: En la búsqueda de ir implementando la Ordenanza de Trenque Lauquen Distrito Cardioprotegido se sumaron desfibriladores para Beruti, Girodías y Garré quedando estas localidades con este equipamiento a disposición.

En este aspecto informó que el área de Defensa Civil del Municipio está trabajando para realizar el primer congreso Nacional de RCP y hay gestiones avanzadas para que se realice en Trenque Lauquen en el mes de octubre.

. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

En otro tramo de su discurso, el intendente se refirió a las obras del Presupuesto Participativo para el año 2025, recordando el proceso llevado a cabo junto al área de Relaciones Institucionales y el Foro del Presupuesto Participativo para la puesta en marcha del PP.

“Todos los proyectos se van a realizar este año con fondos municipales y para realizarlos la inversión supera los 320 millones de pesos; la semana pasada terminamos todas las obras de verano en establecimientos educativos y actualmente nos encontramos avanzando con las compras de materiales e insumos para poner en obra todos los proyectos de Presupuesto Participativo”, adelantó.

. POLÍTICA HABITACIONAL

El intendente también se refirió en su discurso a la política habitacional del Municipio recordando en principio que durante el año 2024 “se finalizó con la construcción de 60 viviendas que se levantaron sobre terrenos municipales mediante convenios con el Instituto Provincial de la Vivienda y el Ministerio de Hábitat de la Provincia de Buenos Aires”.

Si bien dijo que “se iniciaron las gestiones para lograr un convenio nuevo”, señaló que “por la situación económica actual el Ministerio no firmó nuevos convenios durante el 2024 con municipios y se limitó a avanzar con los convenios que estaban firmados, pero no ejecutados”.

En este sentido informó que “tenemos toda la documentación presentada y tenemos una reunión acordada para el próximo 25 de marzo con el Ministerio y el Instituto para seguir gestionando”. Aclaró también que tampoco hubo novedades durante el año 2024 sobre el convenio por las 56 viviendas firmado con el Gobierno Nacional en el 2023.

Adelantó que se está trabajando con el área de Tierras del municipio en una Ordenanza para trabajar buscando otra modalidad y un programa de lotes con servicios que vamos a presentar en el HCD cuando esté finalizado y cuando tengamos las novedades de los avances de los convenios con el Instituto para complementar los programas”.

Por otra parte comentó que “durante el 2024 se avanzó y en este 2025 vamos a continuar avanzando con compromisos de obras de infraestructura que se tomaron en distintas gestiones anteriores con acuerdo del HCD y queremos dejar todas esos compromisos lo más avanzados posibles”.

. OBRAS ARTICULADAS CON PROVINCIA QUE SE EN CUENTRAN EN EJECUCIÓN

El intendente en su mensaje inaugural en el HCD hizo un repaso de las obras articuladas con la Provincia de Buenos Aires que se encuentran en ejecución:

-Obra Pluvial en la Ampliación Urbana: Es una obra de enorme magnitud e inversión que se encuentra en etapa final de concreción y que va a permitir mejorar el escurrimiento del agua de lluvia de un importante sector y poder avanzar en la urbanización de esos predios para unir la Ampliación Urbana a la ciudad.

– Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos en la ciudad de Trenque Lauquen: esta importante obra ya está en marcha y de acuerdo al convenio, el Centro funcionará como un espacio de externación, sin internación, para poder dar seguimiento, sostén y acompañamiento a las personas usuarias del servicio de Salud Mental. “Luego de varias gestiones se pudo lograr que uno (1) de los 16 Centros de Salud Mental que se van a construir en todo el territorio bonaerense, se construya en Trenque Lauquen”, comentó.

“Era una de las demandas y necesidades, ya está en obra y esperamos que esté finalizado a fin de año”, dijo.

El intendente también detalló las obras que están incluidas en el Presupuesto Provincial 2025 y el trabajo realizado en torno a la firma de convenios:

-Ampliación del Canal Llambías: Las gestiones para esta obra se iniciaron en los primeros meses del 2024; se armó un proyecto técnico desde el Municipio y se presentó al subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia. “Esta obra es muy necesaria producto del enorme crecimiento de la ciudad en los últimos años y la necesidad de mejorar el escurrimiento del principal canal de salida de la ciudad, por las reuniones que mantuvimos esta obra estaría entre las prioritarias y también incluiría la limpieza del canal hasta la Ruta Nacional n° 5 y la colocación de una alcantarilla más. Es una obra muy necesaria y que está entre las prioridades de nuestra gestión”, señaló.

“El proyecto contempla la ampliación, la limpieza y la colocación de una nueva alcantarilla”, comentó el intendente, quien manifestó que “tenemos grandes expectativas de que esta obra se lleve adelante este año y se concrete”.

. FIRMA DE CONVENIOS

-Obra en el Acceso García Salinas: Este convenio se encontraba firmado desde el 2023, pero producto del reacondicionamiento de precios la obra no se podía realizar en forma completa. En este sentido comentó que se encuentran trabajando los equipos técnicos de Provincia y Municipio para rediseñar el proyecto y llevar adelante la obra que contemplaba la realización de bisicendas y sector para peatones en uno de los laterales del acceso.

– Terapia Intensiva del Hospital Orellana: “Finalizamos la primera etapa de la obra que incluyó el cerramiento y todas las subdivisiones internas y, ahora nos encontramos gestionando la segunda etapa que permitiría finalizar la obra; este proyecto nos va a dar un salto de calidad enorme al sistema de salud permitiendo ampliar la cantidad de camas de Terapia Intensiva y contar con mejores instalaciones para atender a los pacientes, también liberara el lugar de la actual terapia intensiva que permitirá readecuar el funcionamiento y optimizar el servicio.

. COMITÉ DE CUENCA REGIONAL: “Pusimos en marcha el Comité de Cuenca Regional y avanzamos en un anteproyecto que está siendo evaluado por el ADA para presentar al CFI y obtener financiamiento para hacer un estudio actualizado e integral de la Cuenca A4 y en base a esta herramienta trabajar en un futuro Plan de Manejo del Agua de la Cuenca. También señaló que ante las gestiones pedidas por este HCD respecto a las compuertas de Cuero de Zorro, se sigue trabajando para poner en agenda la importancia de las que mismas estén en funciones para cualquier emergencia.

. PLAN DE RENOVACIÓN DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS

Otro de los aspectos abordados por el Intendente en su discurso fue la puesta en marcha durante el 2024 del Plan de Renovación de Maquinarias y Herramientas que se busca sostener en los cuatro (4 años) de gestión para ir reequipando todas las áreas y poder brindar mejores servicios optimizando la calidad de las prestaciones.

“Con ese objetivo se realizaron fuertes inversiones a lo largo del primer año de gestión con fondos municipales, dirigidas a distintas áreas como Servicios Sanitarios, Infraestructura Urbana, Higiene, Espacios Verdes, Tránsito y Caminos Rurales. La inversión total superó largamente los 2.000 millones de pesos e incluyó también insumos y equipamiento para distintas áreas”, manifestó el Intendente, quien detalló la inversión realizada

. CAMINOS RURALES: Siguiendo los lineamientos del Plan Rector de Caminos Rurales se avanzó con una gran inversión, incorporando dos motoniveladoras 0 km, una retroexcavadora 0km, camión y carretón para el traslado de maquinarias, petroleros, casillas y equipamiento en general para el área y para el próximo 26 de marzo ya está publicada una nueva licitación para la adquisición de otra motoniveladora 0km para el área de Caminos Rurales.

“Sabemos de la importancia de garantizar la transitabilidad de los caminos rurales, así que iniciamos una serie de inversiones muy fuertes para potenciar este sector”, dijo.

. HIGIENE URBANA: En el área de Higiene Urbana se avanzó con la compra de dos (2) camiones recolectores 0 km, uno de ellos con destino a la localidad de 30 de Agosto y se compró también una nueva máquina recolectora de hojas que permitirá aumentar la capacidad de trabajo en los meses de otoño donde las distintas especies de árboles caducos pierden sus hojas.

. ESPACIOS VERDES: En el área de Espacios Verdes se avanzó con la compra de un invernáculo para el Vivero Forestal Municipal orientado a la producción de árboles a través de semillas aumentando así la diversidad y la cantidad de especies producidas en nuestro vivero forestal, y se avanza en una mejora integral del predio para reimpulsar el Vivero Municipal-. “Actualmente nos encontramos avanzando en todo el cerco con alambrado olímpico en el predio y en mejoras de infraestructura para mejorar las condiciones y aumentar la producción de árboles”, dijo y recordó que “durante el 2024 se puso en marcha el Plan de Arbolado Urbano para Trenque Lauquen, una herramienta de gran importancia que nos permite planificar el futuro desarrollo de nuestra localidad en materia ambiental. Este Plan está a disposición también en la página web del Municipio con un desarrollo propio de software en el cual colocando la calle y la altura de la misma te da el dato de la especie a colocar en ese domicilio. “Esto ha despertado interés en otros municipios”, dijo. También se avanzó con la forestación de espacios públicos y barrios tomando como referencia el censo del 2022/2023, seleccionando los barrios con menor forestación y trabajando en esos puntos”.

Al respecto informó que “la forestación anual superó los 2000 ejemplares en el año, quedando nuestro distrito en el puesto 15 de los Municipios que más arboles plantaron en el país dentro de los que Integran la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático”.

. AMBIENTE: En el área de Ambiente se puso en marcha la Estación de Transferencia de Residuos que había sido finalizada sobre el final de la gestión del ex intendente Miguel Fernández. En este sentido informó que “rediseñamos esquemas de trabajo y tuvo muy buena respuesta de la comunidad. Mes a mes fue creciendo la cantidad de vecinos que se acercaron a la estación y en los últimos meses superamos las 1.000 visitas mensuales. La respuesta de la comunidad ha sido de gran impacto y por eso se agregaron los domingos para que los vecinos también puedan contar con ese servicio ese día”.

También recordó que continúan las gestiones con el Ministerio de Ambiente de la provincia para la realización de la primera celda del Relleno Sanitario: “Se encuentra actualmente en estado de desarrollo el proyecto técnico y en la medida de las posibilidades presupuestarias se podría iniciar este año o el próximo la obra del relleno según se nos informó en reuniones mantenidas”, adelantó.

“Queremos trabajar fuertemente en materia ambiental en todos los aspectos, recuperar la conciencia ciudadana y que el cuidado del ambiente sea una prioridad para nuestra comunidad”, subrayó.

También recordó que está finalizada la obra de 22 nuevos pozos de agua en Mari Lauquen que ya se encuentran operativos, permitiendo no solo la inyección de agua al sistema sino aumentar y mejorar la rotación de los pozos de agua que se encuentran operativos en Mari Lauquen.

. OTRAS OBRAS Y PROYECTOS

ACUEDUCTO. El intendente comentó que se avanzó con un relevamiento integral y de reparación del acueducto de Mari Lauquen -Trenque Lauquen, con cambios de válvulas en la red secundaria de distribución y con la obra de una nueva cámara y válvula reguladora principal de la Copa del Agua que la misma se encontraba en estado original desde su fundación, y se está gestionando ante el CFI la posibilidad de desarrollar un estudio hidráulico sobre el sistema de distribución de agua en la localidad, y proyectar futuras mejoras para la distribución tanto en cantidad y calidad del agua de la ciudad. “Nos encontramos con una puerta abierta para trabajar el proyecto técnico, que esperamos poder avanzar en esto”, dijo.

También comentó que se está avanzando con estudios de geo inspección para buscar alternativas de manejo y mejorar la calidad y cantidad del servicio de agua; estos estudios y trabajos se realizan con recursos municipales que están previstos en el presupuesto.

. CLOACAS: En materia de cloacas se avanzó con una reparación integral de bombas de las estaciones de bombeos y de las bombas de la planta depuradora y se estableció un sistema de reparación preventivo estandarizado para todo el sistema.

“Iniciamos este año un novedoso tratamiento biológico para mejorar el estado de los registros y cañerías de cloacas, con un tratamiento de bacterias liofilizadas, las cuales son específicamente seleccionadas mediante microbiología, son un conglomerado de bacterias del género bacillus que metabolizan muy rápidamente las grasas y restos de efluentes que quedan en las cañerías”, explicó.

Asimismo, manifestó que “iniciamos la colocación de estos productos bilógicos en zonas específicas donde se dan la mayor cantidad de taponamientos o la cañería estaba reducida por los residuos acumulados; realizamos una prueba de 5 meses en 10 puntos críticos, y se redujeron marcadamente los problemas de taponamiento en esos sectores. Para este año tenemos previsto seguir con limpieza de cañerías de cloacas en otros sectores de la ciudad para mejorar el servicio”.

En este marco destacó que durante el 2024 se realizaron más de 3.400 metros de red cloacal entre cañería nuevas y recambio de existentes para mejorar el funcionamiento. También se avanzó con reparaciones en el colector cloacal producto de roturas que se produjeron.

“Son bacterias inocuas que no generan efecto ambiental y mejoran el tratamiento de estos residuos, esto nos permite reducir marcadamente las intervenciones que tiene que realizar el desobstructor cloacal, y también mejora la circulación de efluentes y alarga la vida útil de las cañerías”, agregó.

. PROTECCIÓN CIUDADANA: En este punto recordó que está próxima a finalizar la obra de la DDII, y el 911 que va a permitir mejorar el funcionamiento del área de Protección Ciudadana con el 911. “Estamos a la espera de que el Ministerio de Seguridad habilite la frecuencia de la antena y se pueda poner operativo”, dijo.

También dijo que “avanzamos con gestiones para que se puedan contar con más efectivos policiales en nuestra localidad, en los últimos años se ve una disminución gradual pero sostenida en la cantidad de efectivos disponibles, esto afecta el servicio, la rotación y el normal funcionamiento. Tenemos más de 25 policías de Trenque Lauquen ejerciendo funciones en ciudades el Conurbano y necesitamos que vuelvan a nuestro distrito”.

También dijo que se avanzó “durante el 2024 aportamos más de 200 millones de pesos para acompañar el servicio de seguridad provincial, en este monto se computan aportes a la obra de la DDI y 911, reparaciones y combustibles para que las distintas delegaciones policiales del distrito puedan patrullar con más intensidad y prevenir delitos”.

En este marco recordó que “en el 2024 pusimos en marcha la Ordenanza presentada al HCD y acompañada por este cuerpo para autorizar los allanamientos de motos que realicen ruidos molestos y afecten el normal funcionamiento de la vida de los vecinos. En un gran trabajo articulado entre la Policía, el área de Protección Ciudadana y el Juzgado de Faltas se fue implementando esta ordenanza con muy buenos resultados. Sabemos que el problema no se resuelve solo con esto y se necesita un abordaje integral y que es una problemática que se está viendo en muchísimos municipios, pero estamos preocupados y ocupados para trabajar y disminuir al máximo posible estos inconvenientes”.

El intendente señaló que “entre los operativos de control más los allanamientos durante el 2024 se secuestraron 480 motos de las cuales solo fueron retiradas 262” y destacó que “se avanzó en el recambio de cámaras de seguridad y en la colocación de nuevas, las cuales en su mayoría se encuentran operativas y hay algunas de las colocadas hace poco tiempo que están a la espera de la habilitación de bocas de fibra óptica para poder quedar operativas”.

. OBRAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROVINCIALES

Por otra parte, el intendente se refirió a las numerosas obras realizadas en establecimientos educativos provinciales, algunas financiadas por obras PEED pero en su gran mayoría financiadas con Fondo Educativo y recursos municipales. “Se articuló muy bien con las mesas de UEGD, con Inspección distrital, consejeros escolares, gremios y funcionarios del área de infraestructura provincial”, señaló el intendente, quien hizo especial hincapié en la Escuela n° 3.

. ESCUELA N°3

Párrafo aparte mereció la obra de refacción integral realizada en la Escuela n°3, que fue afectada por un incendio primero y luego por un temporal que provocó el desprendimiento de techos.

El intendente recordó los trabajos preliminares, las reuniones y gestiones realizadas con el gobierno provincial, y enumeró los detalles de la obra remarcando que “el objetivo era claro: reconstruir la escuela nuevamente desde los cimientos y prepararla para el ciclo lectivo de este año”.

. UN MUNICIPIO MODERNO, PARTICIPATIVO E INTEGRADO

En otro tramo de su discurso, el intendente reforzó el concepto y aseguró que la idea es seguir trabajando por “un Municipio moderno, participativo e integrado, un Municipio que acompañe el desarrollo humano de las personas en distintas etapas y momentos de su vida estando presentes desde las edades más tempranas hasta la adultez”.

A continuación, realizó un repaso del trabajo de diversas áreas, enfocando en Producción, Abordaje Territorial, profundizando el Banco de tareas, el área de Tercera Edad, Discapacidad, y el área de Salud, entre otras.

A modo de ejemplo del funcionamiento del sistema de Salud municipal y el trabajo cotidiano, el intendente compartió algunos números:

-En 2024 se realizaron un total de 101.786 consultas con turnos otorgados para el hospital, esto da un promedio de 278 consultas por día.

-En 2024 se atendieron en la guardia 49.734 pacientes: un (1) paciente cada 11 minutos.

“Estos números generales muestran el enorme trabajo que se lleva adelante desde nuestro sistema de salud para poder brindar atención a nuestros vecinos. Este es un eje que queremos seguir sosteniendo y vamos a profundizar con inversión en infraestructura, tecnología, capacitación y recursos”, sostuvo.

En este punto destacó la inversión en equipamiento y capacitación del recurso humano.

. CONCLUSIONES

“Estamos a disposición, agradecemos el compromiso y la oportunidad que nos dieron el año pasado de haber trabajado en conjunto, más allá de las diferencias de haber encontrado puntos en común en un montón de aspectos”, dijo a modo de conclusión.

“Sabemos que tenemos enormes desafíos por delante, a nosotros la cuestión electoral lógica no nos saca de la objetividad de trabajar por cada uno de los trenquelauquenses y esperamos eso de este Concejo y sabemos que así va a ser, la democracia resolverá las composiciones que tenga -luego de las próximas elecciones- este recinto”.

Asimismo, señaló que “lo que queremos plantear es que claramente no nos corramos un segundo de buscar alternativas y de buscar mejoras para el distrito, sé que la función del concejal no es viajar ya sea de la oposición o del oficialismo a conseguir recursos o abrir puertas, pero sepan que tengo las puertas abiertas para viajar juntos para articular reuniones”.

En este sentido consideró que “si no gestionamos juntos por nuestro distrito, por nuestras comunidades creo que se pierde el eje de por qué estamos acá; obviamente no pensamos todos iguales, obviamente tenemos miradas distintas y es bueno que así lo sea porque desde la diversidad se construye porque en definitiva cada uno de los que está acá representa a una parte de la comunidad”.

En esta línea invitó a los concejales a “gestionar en conjunto” y aclaró que “no hay mezquindades políticas a la hora de gestionar o conseguir un recurso, lo que necesitamos es administrar de la forma más eficiente posible todos los recursos de nuestro distrito que los vecinos aportan con gran esfuerzo pagando sus tasas”.

También instó a los concejales a gestionar ante los gobiernos nacional y provincial porque “lo que nosotros no conseguimos para Trenque Lauquen lo consiguen otros para sus otras provincias o distritos y por eso no hay que perder ninguna oportunidad”.

Para finalizar su discurso y dejar inaugurado formalmente el período de sesiones ordinarias del HCD para el año 2025, deseó éxitos a los concejales, y los invitó a seguir trabajando en el camino del diálogo.