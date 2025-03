La justicia argentina abrió una investigación en contra de Santiago Caputo, asesor presidencial, luego de un violento cruce con el diputado radical Facundo Manes durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso el pasado sábado. El fiscal Ramiro González solicitó a la jueza María Eugenia Capuchetti que se lleven a cabo las primeras medidas de prueba para esclarecer lo ocurrido.

El hecho que generó la investigación fue el intercambio verbal tenso entre Caputo y Manes, que según el diputado radical, incluyó amenazas de carácter intimidatorio. En su denuncia, Manes asegura que Caputo lo increpó de manera agresiva tanto en el recinto como fuera de él, llegando incluso a proferirle frases amenazantes.

Las primeras medidas de prueba

El fiscal González, que lleva adelante la causa, pidió a la jueza Capuchetti que recabe todo el material audiovisual disponible de los canales de televisión y de los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Martín Menem y Victoria Villarruel, respectivamente. La idea es obtener los registros fílmicos de lo sucedido durante la sesión en el Congreso que puedan arrojar más detalles sobre el incidente entre los dos políticos.

Además, González solicitó que la Secretaría de Presidencia informe si Caputo cuenta con una custodia asignada, dado que en su denuncia Manes menciona que fue abordado por el asesor presidencial y su grupo cercano de manera intimidante.

El cruce en el Congreso

Según el relato del diputado Manes, el cruce comenzó durante el discurso del presidente Javier Milei. En ese momento, Caputo, visiblemente molesto, lo increpó en el palco oficialista y le realizó manifestaciones intimidatorias. El diputado también relató que Caputo se le acercó de manera hostil y, tras un breve intercambio, le dijo: “Ya me vas a escuchar” y “Te voy a hacer mierda”.

El tono de la amenaza no terminó allí. En otro momento, Caputo se acercó a Manes mientras este conversaba con una periodista, y, según el denunciante, realizó una nueva amenaza más directa: “Vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio”, a lo que Manes respondió: “Yo estoy limpio”. A lo que Caputo insistió: “Vos no me conoces a mí” y finalizó con un contundente: “Ya me vas a conocer a mí”.

El apoyo de los denunciantes y las pruebas solicitadas

La denuncia fue presentada inicialmente por Fernando Miguez, un conocido periodista, quien solicitó la investigación por el posible delito de amenazas. Posteriormente, el propio Facundo Manes, con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez y del exjuez Mariano Bergés, también se sumó a la causa, aportando su versión de los hechos.

Manes detalló que tras el cruce en el recinto, fue nuevamente abordado de manera intimidatoria por Caputo en los pasillos del Congreso. Según el relato, el asesor presidencial le dijo en tono amenazante: "Ya me vas a conocer", sugiriendo que la amenaza estaba relacionada con su poder sobre ciertos organismos como ARCA y la SIDE, bajo su tutela.

Por el momento, el fiscal González no accedió a la solicitud de Miguez para que los periodistas y diputados presentes en el Congreso declaren en la causa. La jueza Capuchetti será quien determine si las pruebas solicitadas por el fiscal se ponen en marcha y si, eventualmente, la investigación avanza hacia la imputación de Caputo por amenazas.

Este incidente ha generado una gran repercusión política y mediática, especialmente en un contexto en el que los cruces verbales entre la oposición y el oficialismo parecen intensificarse, con la figura de Santiago Caputo, hasta ahora cercano al presidente Milei, en el centro de la polémica.