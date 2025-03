Tras el golpe ante Talleres de Córdoba en la Supercopa Internacional, Marcelo Gallardo analizó lo que dejó la victoria 1-0 de River sobre Atlético Tucumán por la novena fecha del Torneo Apertura y confirmó la llegada de un nuevo refuerzo.

"La respuesta del equipo fue muy buena"

En conferencia de prensa, Gallardo destacó la actuación de su equipo tras la victoria en el Monumental. “Lo más satisfactorio fue la respuesta del equipo”, afirmó el entrenador. Y agregó: “Con el contexto que veníamos, haber protagonizado el partido como lo hicimos, sometiendo al rival de principio a fin, fue muy bueno. Estoy muy contento porque si teníamos que dar una respuesta, era esta”.

Sobre el clima en las tribunas y la actitud de los hinchas, el Muñeco remarcó: “A veces es difícil manejar lo que sucede afuera. El proceso de no perder el foco en condiciones desfavorables tiene que ser una virtud. Si dejamos que esa histeria nos invada, chau. Ahí está la calma que hay que tener”.

Su respaldo a Lanzini tras los silbidos

Uno de los temas que surgió en la previa del partido fue la reprobación de algunos hinchas a Manuel Lanzini. Consultado sobre esto, Gallardo fue claro: “El DT y el jugador conviven con la exposición, la crítica y la opinión. Tenemos que aceptarlo aunque sea injusta y oportunista. Es parte del juego. Siempre existió y va a seguir existiendo”.

En la misma línea, el técnico recordó su propia experiencia con las críticas: “Vos mencionaste un nombre (Lanzini), hay otras cosas que van a seguir sucediendo. El fútbol da revancha permanentemente, te tenés que levantar y seguir. Yo también he pasado por situaciones de reprobación y nunca me he quedado con eso: hay que levantarse y seguir”.

La llegada de un nuevo refuerzo

Para cerrar, Gallardo confirmó la incorporación de Kevin Castaño como nuevo refuerzo del Millonario en este mercado de pases. “Si todo está bien, mañana estaría volando para Buenos Aires”, adelantó el DT.

Con esta victoria, River busca consolidarse en el Torneo Apertura, mientras Gallardo sigue ajustando el equipo y sumando piezas clave para afrontar lo que resta de la temporada.