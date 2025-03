La UCR rompe con Ritondo tras su foto con Milei

El radicalismo bonaerense da por terminadas las conversaciones con el PRO tras la foto de Cristian Ritondo y Diego Santilli junto a Javier Milei en Casa Rosada. La imagen, que selló una posible alianza electoral con La Libertad Avanza, cayó como un balde de agua fría en la UCR y desató una crisis en la oposición.

Hasta hace solo unos días, la posibilidad de rearmar Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires parecía avanzar en terreno fértil. Para este martes estaba prevista una reunión clave entre representantes del PRO y la UCR, con la participación de 30 dirigentes de ambos sectores. Sin embargo, la foto de Ritondo y Santilli con Milei desactivó el encuentro de un plumazo.

"Nosotros no vamos a ir a un acuerdo ni con el kirchnerismo ni con La Libertad Avanza. Por eso se cayó la reunión", sentenció una fuente radical tras el cimbronazo político.

La diputada bonaerense Nazarena Mesías, no tardó en reaccionar: "Venían por 'La Casta', pero no para combatirla sino para juntarse y pactar con ella. Los libertarios se vendieron como algo novedoso y son los mismos de siempre."

El enojo de la UCR y la incertidumbre en el PRO

La sorpresa en la UCR fue total. Los principales dirigentes se enteraron del acercamiento de Ritondo a Milei a través de las redes sociales, sin previo aviso ni consulta. "Estamos un poco enojados porque se estaba armando algo entre todos y pasó lo de la foto. Néstor (Grindetti) lo que va a hacer es correrse del armado de la provincia", revelaron desde el entorno del exintendente de Lanús, quien ahora se encuentra enfocado en su rol dentro del gobierno de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro del radicalismo, no faltan quienes ven en esta fractura la posibilidad de reconstruir Juntos por el Cambio bajo otras condiciones. "También puede ser. No hay que olvidarse que esta es una elección legislativa", reflexionó un dirigente del partido centenario.

Un radicalismo en plena interna

Más allá del quiebre con el PRO, la UCR enfrenta su propia batalla interna. La conducción del partido aún no está definida y la Cámara Nacional Electoral habilitó la posibilidad de repetir las elecciones en algunos distritos tras detectar irregularidades. En este contexto, el tándem Maximiliano Abad - Miguel Fernández confía en que consolidará su liderazgo.

"Está claro que el PRO ya decidió su marco de alianzas; nosotros no vamos a ir porque no tiene sentido que estemos ahí después de esa foto", afirmó Fernández, uno de los organizadores del encuentro que finalmente no se concretó.

Mientras tanto, el radicalismo bonaerense sigue con su agenda territorial. Ayer lunes, Walter Carusso, secretario general del comité provincial de la UCR, compartió imágenes de un encuentro en San Martín, correspondiente a la Primera Sección Electoral. "Reunión en San Martín, Primera Sección Electoral. Espacio Abierto", publicó en sus redes, mostrando la continuidad del trabajo partidario.

Dudas sobre el futuro electoral

La foto de Ritondo y Santilli con Milei no solo sacudió al radicalismo, sino que también generó interrogantes en el PRO. La tensión interna crece y algunos dirigentes no descartan que este movimiento termine fracturando aún más el espacio amarillo. "Falta mucho", advirtió un referente del interior, señalando que aún quedan definiciones clave como la fecha de las elecciones, el futuro de las PASO que se debatirá este jueves en la Legislatura, y la resolución de la interna radical.

En este nuevo mapa político, la influencia libertaria en la estrategia electoral de la provincia de Buenos Aires ya es una realidad. Sin embargo, su impacto final dependerá de cómo se reconfiguren las alianzas en los próximos meses. Mientras tanto, el radicalismo ya dejó claro que su camino no incluirá ni al kirchnerismo ni a La Libertad Avanza.