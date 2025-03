En el marco de una reunión extraordinaria del Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista (PJ), la intendenta de Quilmes y secretaria de Organización de dicho organismo, Mayra Mendoza, reafirmó la postura del partido de rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se debatirá este miércoles en la Cámara de Diputados. La medida impulsada por el presidente Javier Milei busca obtener facultades extraordinarias, lo que permitiría acceder a un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin mayores detalles sobre sus condiciones.

Una convocatoria de urgencia encabezada por Cristina Kirchner

“Fue una reunión extraordinaria convocada por la presidenta del Consejo y de nuestro partido, Cristina Fernández de Kirchner, donde se manifiesta la postura respecto a esto que no es un nuevo acuerdo con Fondo Monetario Internacional, sino que es la autorización de un DNU que ha enviado el Ejecutivo al Congreso de algo que no sabemos qué es, porque no hay ni siquiera un informe técnico de cómo podría ser un nuevo acuerdo con el FMI”, señaló Mayra.

Y destacó: “Se ha planteado como conducta partidaria que se rechace la posibilidad de darle facultades extraordinarias al Presidente. Por lo que hemos escuchado esta mañana del ministro Caputo, posiblemente un nuevo endeudamiento pero no sabemos en qué condiciones. Sabemos que tienen decisión y tendencia a cumplir con el programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional como lo están haciendo, quitándoles posibilidades a los jubilados, a la Argentina en su conjunto y que obviamente todos los diputados, legisladores, senadores en su momento del Partido Justicialista, no van a autorizar”.

“Lo que ellos vienen relatando positivamente de tener ordenada la macro, que es muy ficticio digamos cuando uno va a la vida de la gente, a las economías familiares y demás, es evidente que no se puede sostener por eso tienen que acudir a un nuevo endeudamiento. Por esa razón el Partido Justicialista, con esta reunión y con un documento que vamos a ver en las próximas horas, ha manifestado su postura para que los legisladores lo rechacen”, subrayó.

Sobre los lineamientos que bajó la titular del PJ, Cristina Fernández de Kirchner, explicó: “Justamente, a partir de esta nueva conformación del Partido Justicialista Nacional con ella como presidenta, vamos a tener conducta partidaria. Aquellos diputados, legisladores que ingresaron a esas bancas cumpliendo con un contrato electoral, comprometiéndose con su electorado a no seguir votando programas de ajuste o dándole votos a posibles acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, como es por ejemplo lo que vamos a ver mañana en el recinto, obviamente no van a acompañar”

Mayra resaltó: “Es un mensaje para todos aquellos que entraron en nombre del peronismo, no pueden votar más condicionamientos para el desarrollo de la Argentina. Somos un partido que vela por la soberanía política, la justicia social y la independencia económica. Con el Fondo Monetario Internacional en la Argentina eso es imposible”.

Un debate clave en el Congreso

Este miércoles, la Cámara de Diputados será escenario de una votación clave para el gobierno de Javier Milei, ya que el rechazo del DNU podría significar un freno a su intención de acceder a financiamiento internacional sin un tratamiento legislativo detallado. Mientras tanto, el PJ cierra filas y busca consolidar una postura firme en defensa de su electorado y de su doctrina histórica.