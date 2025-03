La Legislatura bonaerense vivió este jueves una jornada de alta tensión política que culminó en la caída de la sesión especial para suspender las PASO en la provincia. La falta de quórum fue el resultado de la profunda división que atraviesa el peronismo, poniendo en evidencia las diferencias entre los sectores alineados con Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa.

La sesión, habilitada por el massismo a pedido de La Libertad Avanza, no alcanzó el quórum necesario para avanzar. Un grupo de diputados cercanos al gobernador Axel Kicillof decidió presentar su propio proyecto de ley para suspender las PASO, pero no logró el respaldo esperado. A pesar de que estos legisladores se sumaron a la sesión junto con la oposición (PRO, LLA y Coalición Cívica), la sesión no alcanzó las 47 presencias requeridas y solo se registraron 32 diputados.

El proyecto presentado por Lucía Iañez, Susana González y Gustavo Pulti, que representaron a Kicillof, buscaba suspender las PASO y modificar los plazos para la convocatoria de comicios generales. Sin embargo, esta jugada profundizó la interna oficialista, abriendo una nueva brecha entre las diferentes fuerzas dentro del peronismo.

¿Falta de acuerdo o falta de voluntad política?

Los dos principales sectores del oficialismo, La Cámpora y el Frente Renovador, no acompañaron la iniciativa. Ambos grupos se mantienen firmes en su postura de que la suspensión de las PASO debe resolverse en una sesión ordinaria, programada para el 27 de marzo. Gustavo Pulti, uno de los diputados que apoyó el proyecto de Kicillof, minimizó la situación. "No va a haber PASO porque está de acuerdo el gobernador y todas las bancadas. No se logró quórum, pero se va a lograr en la próxima sesión", aseguró.

Críticas desde la oposición

La ausencia de una resolución definitiva generó fuertes críticas desde la oposición, que acusó al oficialismo de poner la política interna por encima de la institucionalidad. El diputado de La Libertad Avanza (LLA), Agustín Romo, señaló que "la institucionalidad de la provincia de Buenos Aires no puede estar condicionada a la interna del oficialismo", y lamentó que la Legislatura no aprovechara la oportunidad de votar la suspensión de las PASO para destinar recursos a otras necesidades urgentes, como las de Bahía Blanca.

Matías Ranzini, presidente del bloque PRO, también expresó su frustración. "Lo de hoy es una oportunidad perdida", dijo, y pidió al gobernador Kicillof que fije la fecha de las elecciones, un poder que le corresponde. "Le pedimos al gobernador que ponga la fecha de las elecciones, es una facultad que tiene", agregó.

La crisis interna del peronismo es cada vez más evidente. Desde hace meses, Unión por la Patria atraviesa un panorama de incertidumbre, con una falta de consenso sobre la fecha de las elecciones generales en la provincia. Mientras que el gobernador Kicillof insiste en desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales del 26 de octubre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro Sergio Massa proponen que los comicios sean concurrentes o incluso después de las nacionales.

El fraccionamiento dentro del oficialismo sigue complicando la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires, y la incertidumbre continúa alimentando las tensiones dentro de los distintos bloques.