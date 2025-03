Cristina a Milei: "¿Otra vez $20 mil millones para una cripto estafa?"

Cristina Kirchner fulminó a Trump y Milei: “Le van a dar $20.000 millones y no va a reelegir”

La tensión entre la expresidenta Cristina Kirchner, el presidente Javier Milei y el expresidente estadounidense Donald Trump sigue escalando. Después de que el gobierno de EE.UU. anunciara una sanción contra la exmandataria argentina y sus hijos, la respuesta de Cristina Kirchner fue inmediata y feroz, especialmente al ver la reacción celebratoria de Milei, quien compartió el anuncio con un claro mensaje de triunfo.

En un extenso post en redes sociales, la exmandataria afirmó que la medida tomada por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, no era más que un "pedido tuyo, Milei", en referencia al libertario. "A vos solito no te da la nafta… ni en la economía ni en la política", disparó Cristina, apuntando que el presidente argentino había buscado el apoyo externo de figuras como Trump y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ante la falta de soluciones propias.

El exmandatario estadounidense Donald Trump, a través de su gobierno, acusó a Cristina Kirchner y su entorno de involucrarse en "tramas de soborno" relacionadas con contratos de obras públicas en Argentina, señalando el robo de millones de dólares al país. Ante este pronunciamiento, Cristina replicó rápidamente: "¿Será por una cripto estafa?", cuestionando la acusación y haciendo un sutil y sarcástico paralelismo con las acusaciones que pesan sobre Trump y su familia, incluyendo denuncias que involucran dinero y abuso de poder en su propio entorno.

La respuesta de Cristina a Milei

No conforme con la crítica a Trump, Cristina continuó atacando a Milei, al que señaló como responsable de no poder avanzar por sí mismo. "No pudiste contenerte y saliste a postear enseguida dejando todos los dedos marcados", le espetó, subrayando que su gobierno había recurrido a fuerzas externas debido a la incapacidad propia. En su mensaje, también recordó el préstamo histórico que el FMI otorgó a Mauricio Macri en 2019 y cómo, a pesar de ello, el kirchnerismo había ganado las elecciones presidenciales de ese mismo año.

Cristina no dejó pasar la oportunidad de aludir a la nueva negociación que el gobierno de Milei mantiene con el FMI, lanzando una amenaza política: "¿Le van a volver a dar 20 mil millones de dólares al Presidente de la cripto estafa? Acuérdense que tampoco va a reelegir". En su opinión, el desgaste de la administración actual se irá incrementando, afectando el futuro político de Milei.

Críticas al manejo de la deuda externa

La exmandataria también aprovechó el cruce para reiterar su denuncia sobre el manejo de la deuda externa y las políticas del gobierno de Cambiemos en relación al préstamo millonario del FMI. "En mi barrio le dicen 'gastar pólvora en chimangos'", agregó Cristina, asegurando que el costo de esa deuda la están pagando los ciudadanos, mientras que las "políticas de ajuste" continúan.

Al cierre de su mensaje, Cristina convocó a la movilización popular en el marco del 24 de marzo, día en que se recuerda el golpe de estado de 1976. En su postdata, hizo una dura crítica al hecho de que figuras como Videla y Massera, responsables de la dictadura, nunca fueron prohibidos de ingresar a Estados Unidos. “A Videla y a Massera nunca les prohibieron ingresar a EE.UU.”, escribió, haciendo un llamado a la reflexión y la acción colectiva.