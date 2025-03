Cantero recibió a Kicillof y juntos inauguraron obras

La intendente de Presidente Perón, Blanca Cantero, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguraron un destacamento policial en el barrio El Roble, un nuevo edificio de la Escuela Secundaria Nº 11 en Villa Numancia y puso en funcionamiento formalmente un tomógrafo en el Hospital Zonal General de Agudos “Dra. Cecilia Grierson”.

“Es un día de celebración, porque estas obras que inauguramos en nuestro municipio junto al Gobierno provincial le mejoran la vida a la gente y le devuelven la esperanza por cumplir sus sueños: aún en momentos de dificultad, sabemos el rol indispensable que tiene la obra pública en una comunidad”, remarcó Cantero, quien criticó duramente al Gobierno Nacional por paralizar las obras en Presidente Perón y agradeció al gobernador Kicillof por darles continuidad para bienestar de los vecinos y vecinas peronenses.

Al respecto, mencionó la reactivación de la obra de pavimentación de la avenida 139 con boulevard, sistema de desagüe y alumbrado LED y el moderno Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Así también adelantó que durante el presente ciclo lectivo serán inaugurados el nuevo edificio Anexo 1 de la Escuela Secundaria Nº 2, en Panamérica y la obra de ampliación (edificio de dos plantas) de la Escuela Técnica Nº 1.

A su vez, informó que están en plena ejecución dos nuevos edificios para escuelas secundarias en los barrios Parque Americano y San Pablo; un proceso de licitación de una nueva escuela del mismo nivel en El Roble y gestiones avanzadas para otro edificio en el barrio 25 de Mayo. Además de la posibilidad de finalizar las construcciones de los jardines de infantes en los barrios de La Yaya y Panamérica. Anuncios muy bien recibidos por la comunidad educativa presente en el acto protocolar.

En tanto, Kicillof afirmó: “Todo lo que estamos haciendo hoy en Presidente Perón, con inauguraciones que mejoran la seguridad, la salud y la educación, tiene un punto en común: no llegó el mercado a brindar soluciones, sino que fueron el Estado provincial y municipal los que invirtieron para ampliar los derechos de miles de vecinos y vecinas”.

“Estas inversiones terminan con el mito de que todos los problemas de nuestra sociedad se pueden resolver desde el sector privado: cuando el Presidente aparece en las redes con una motosierra, lo que nos está diciendo es que no se realizarán las obras que den respuestas a las necesidades de nuestro pueblo”, explicó el Gobernador.

A partir de una inversión de $476 millones, las nuevas instalaciones permitirán que la EES N°11 tenga un edificio propio para recibir a sus 482 estudiantes. El establecimiento, ubicado en el barrio de Villa Numancia, cuenta con seis aulas, patio y office para docentes.

Asimismo, el destacamento policial del barrio El Roble contará con 15 efectivos policiales y permitirá fortalecer los patrullajes en la zona. A partir de una inversión de $219 millones se construyó el nuevo edificio en donde funcionará también una subsede del Comando de Patrullas.

Durante la jornada, Kicillof y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, inauguraron formalmente la remodelación de la sala donde funciona un nuevo tomógrafo para el Hospital “Dra. Cecilia Grierson”, que garantiza el acceso a estudios de diagnóstico por imágenes a los y las vecinas del distrito, sin necesidad de trasladarse a otras instituciones de la región.

Por último, Kicillof subrayó: “No se puede mejorar lo que no se conoce, hace falta recorrer los barrios para comprender la diferencia de contar o no con una escuela en condiciones o con un tomógrafo ante una situación de emergencia: es por eso que, a pesar de todas las dificultades, las obras en la Provincia no se detienen”.

Asistieron al acto: los ministros Javier Alonso (Seguridad), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Nicolás Kreplak (Salud), Alberto Sileoni (Educación), Walter Correa (Trabajo), Cristina Álvarez Rodríguez (jefe de Asesores), el subsecretario de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; la directora de la institución educativa Claudia Gómez, el director del Hospital Grierson, Alejandro Belleri; el secretario general de la CGT, Carlos Acuña; funcionarios/as locales, organizaciones sociales, políticas y la comunidad de donde fueron inauguradas las nuevas infraestructuras de seguridad, educativa y sanitaria.