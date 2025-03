Senadores de la oposición denuncian a Milei por atacar a la democracia

Este viernes, el bloque de senadores de Unión por la Patria cuestionó fuertemente los recientes ataques del presidente Javier Milei a Cristina Kirchner. En un comunicado, aseguraron que el mandatario, con sus declaraciones, intenta desviar la atención de los problemas económicos y sociales que atraviesa el país.

El cuestionamiento al manejo judicial de Milei

Los senadores señalaron que Milei está utilizando el poder presidencial para manipular el sistema judicial. Criticaron la intervención en el Poder Judicial mediante la designación de dos miembros de la Corte Suprema por decreto, a fin de debilitar políticamente a la oposición y allanar el camino para su agenda económica.

La vulneración de la institucionalidad y la Constitución Nacional

En su comunicado, los legisladores peronistas aseguraron que el presidente está destruyendo la institucionalidad de la República Argentina, al no respetar la división de poderes ni el funcionamiento del sistema republicano. Además, apuntaron contra su desprecio por la Constitución Nacional.

Los problemas económicos y la inseguridad jurídica

Unión por la Patria también advirtió sobre el peligroso camino que atraviesa el país en términos económicos, mencionando el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que no fue debidamente tratado en el Congreso. Insistieron en que no reconocerán ningún acuerdo que no cumpla con los requisitos constitucionales.

Milei y sus problemas judiciales internacionales

Para concluir, los senadores afirmaron que las maniobras de Milei no son sino una táctica para ganar tiempo y desviar la atención de escándalos internacionales, como las denuncias por estafas vinculadas a la criptomoneda $Libra, donde el presidente está implicado en diversas investigaciones por corrupción.