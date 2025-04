El intendente Julio Zamora y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, acompañados por vecinos de distintas localidades del distrito, recorrieron los avances de obra del nuevo Hospital de Alta Complejidad para Adultos de Tigre. Actualmente se están llevando adelante tareas de hormigonado en planta alta y las áreas de terapia intensiva, intermedia y unidad coronaria.

“Es una satisfacción enorme que a un año y medio de haber anunciado la construcción del hospital, convocar a las instituciones y vecinos para poner la piedra fundamental, estemos observando el crecimiento que ha tenido esta zona. Esto lo hacemos con fondos exclusivamente municipales aplicados en una obra que va a permitir completar el sistema de salud del Municipio de Tigre. Vamos a poder darle salud a los jubilados de PAMI, que hoy no están teniendo un servicio adecuado para sus necesidades. Además, vamos a poder atender a aquellos vecinos que no tienen obra social y que el sistema público provincial no está pudiendo solventar actualmente. Con el esfuerzo de nuestra comunidad estamos logrando el sueño del Hospital de Alta Complejidad de Tigre", afirmó Zamora.

Y agregó: “En un contexto donde el Gobierno nacional ha dicho que la obra pública no es parte del horizonte que tienen que tener los Estados, creemos que hay que ratificarla sin lugar a dudas. Nosotros realmente tuvimos obras públicas muy importantes como: las rutas 27 y 197, el acceso al Taurita nuevo que hicimos hace un año atrás, entre otras. Son trabajos que nos permiten seguir avanzando, y no pueden ser encaradas por el Municipio solamente. Esperamos que en algún momento cambie esta mirada, para que haya una mayor comprensión, no solamente de la obra pública, sino también del rol de la salud y de cómo nos acompañamos mutuamente".

A la fecha, se finalizó la mampostería de planta baja, farmacia, guardia y sectores de servicio. Se estipula que el espacio brinde acceso a emergencia, quirófanos, internación de cuidados intermedios e intensivos, atención ambulatoria programada, unidad coronaria, laboratorio de análisis, anatomía patológica, diagnóstico por imágenes, diálisis, docencia e investigación, entre otras especializaciones.

La actividad - desarrollada en horas del medio día - comenzó con las palabras del intendente y continuó con la proyección de un video institucional, que mostró cómo será el futuro establecimiento. Luego, se realizaron distintas recorridas con grupos de vecinos, con el objetivo de observar donde estarán los distintos sectores.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social y Politicas de Inclusion, Gisela Zamora, señaló: "Junto a vecinos, vecinas, instituciones y el intendente Julio Zamora realizamos una recorrida en lo que va a ser el futuro hospital de alta complejidad que va a brindar salud a todos los vecinos de Tigre. Desde el Municipio nos comprometimos con la salud y con las personas que necesitan que llegen este tipo de obras. Esto es el resultado de mucho trabajo. Gracias al aporte de nuestros vecinos, pudimos levantar estas paredes y construir este hospital desde los cimientos. Tenemos la experiencia: vimos cómo el Hospital Materno Infantil, que comenzó como una maternidad, fue creciendo, avanzando y fortaleciéndose. Queremos lograr que este establecimiento sea de referencia para todos los adultos".

Para culminar, el jefe comunal, acompañado por vecinos y vecinas, colocó un ladrillo como símbolo de la construcción de una obra fundamental que fortalecerá el bienestar de los vecinos y vecinas.

El establecimiento de salud contará con una capacidad total para 456 camas de internación en una superficie cubierta de 14.800 metros cuadrados.

Teresa, vecina de Ricardo Rojas, destacó: "Esta va a ser una obra fantástica. Lo felicitamos al intendente, que hace esto posible. Es un hermoso sentimiento, ya que la comunidad va creciendo y hace falta un espacio que atienda la alta complejidad". Por otro lado, Elba, de Don Torcuato, expresó: "Este es el soñado hospital que tanto pedimos. Gracias a Zamora lo vamos a tener y lo vamos a cumplir. Es lo más importante que he visto acá en la zona, y vamos a tener la dicha de tenerlo".

Este hospital garantizará el completo servicio público de atención médica en el distrito, al complementarse con los 23 centros de atención primaria del Municipio -donde se brindan servicios más de 950.000 personas por año-; los 3 hospitales de diagnóstico inmediato (HDI) de Don Torcuato, Benavídez y Tigre centro; los hospitales oftalmológico y odontológico; y el Sistema de Emergencia Tigre (SET). Todo el sistema de salud local asiste a más de 1.700.000 consultas anuales.