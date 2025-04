En Bragado, Barenghi cerró un nuevo aumento salarial

El Municipio de Bragado cerró una semana de gestiones con importantes anuncios en dos frentes: por un lado, se firmó un nuevo acuerdo paritario con los gremios municipales; por otro, se llevó a cabo la primera entrega del año de cascos a motociclistas, en el marco del programa de seguridad vial.

En materia salarial, este martes se firmó un acta en el Salón Ex Combatientes en Malvinas que establece un aumento del 15% con respecto al mes de abril, aplicable a todo el personal municipal. Además del incremento, se resolvió elevar el monto de la Bonificación Remunerativa No Bonificable, que pasará de 30.000 a 50.000 pesos.

La reunión paritaria contó con la firma de los tres gremios que representan a los trabajadores municipales: ATE, el Sindicato de Empleados Municipales de Bragado (SEMB) y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM). Todas las partes acordaron también mantener abiertas las negociaciones de cara a los próximos meses, para seguir evaluando la situación salarial.

Por parte del Ejecutivo municipal, participaron el secretario de Gobierno, José Luis Quarleri; el secretario de Hacienda, Juan Manuel Barenghi; la directora de Coordinación Estratégica, Jorgelina Moreno; y el director de Personal, Fermín Jáuregui Lorda. En tanto, en representación del SEMB estuvieron presentes el secretario general Pablo Zuccoli y el secretario gremial Luis Alcántara; por el STM, el secretario general Adrián Castaño y Raúl Lombardo; y por ATE, la secretaria general Patricia Feloy y Marcela Sosa.

En paralelo, el lunes se realizó la primera entrega del año de cascos a motociclistas, también en el Salón Ex Combatientes en Malvinas. La actividad se llevó a cabo con la presencia del intendente Sergio Barenghi, inspectores de Tránsito, integrantes de la agrupación Estrellas Amarillas y otras autoridades municipales. Esta acción se enmarca dentro del programa de prevención vial que impulsa el Municipio de manera sostenida.

El director operativo de Seguridad, Gerardo Pechinenda, explicó: “Esto es una iniciativa que coordinamos con el intendente y el secretario de Gobierno, para reforzar la campaña de prevención que venimos llevando adelante hace mucho tiempo”. Y agregó: “Sabemos que la problemática de los accidentes no se va a solucionar de un día para el otro, pero podemos asegurarles que estamos trabajando para que disminuyan. El uso del casco es primordial y, como se dice siempre, salva vidas”.

Por su parte, Quarleri agradeció a los inspectores de tránsito “que hacen una tarea loable en la calle, no grata y muchas veces no reconocida”. El funcionario remarcó también que “el fin de estas acciones no es recaudar, como muchas veces se escucha, sino cuidar la vida de los vecinos”. En ese sentido, subrayó la importancia de generar conciencia sobre el uso del casco: “No sólo salva vidas, sino que también puede salvar de quedar en una situación compleja después de un accidente”.

La entrega de cascos se suma a otras medidas implementadas por la gestión municipal en materia de seguridad vial, como los controles vehiculares y campañas de concientización, con el objetivo de mejorar la circulación urbana y reducir los siniestros viales en el distrito.