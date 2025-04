Kicillof y Estela Díaz encabezaron la apertura del IV Congreso “Políticas para la Igualdad”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este jueves junto a la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, de la apertura del IV Congreso “Políticas para la Igualdad”, que tiene como fin consolidar las políticas de género y diversidad a nivel federal. Fue en la Universidad Nacional de Luján, con la presencia de la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el intendente local, Leonardo Boto; y el rector de la UNLU, Walter Panessi.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Este congreso invita a debatir, a reflexionar cómo construir un Estado más eficaz, pero también nos deja en claro cómo las políticas que lleva adelante la Nación tienen consecuencias gravísimas en la vida de los y las argentinas”.

“Eliminar la moratoria previsional que abarcaba principalmente a las mujeres o discontinuar las políticas de violencia de género o de salud sexual y reproductiva no es otra cosa que quitar derechos”, agregó.

En ese sentido, el Gobernador expresó: “Desde el Gobierno nacional afirman que el Estado no está para cumplir los sueños de la gente e instalan la pesadilla de que quienes no tienen los recursos no podrán obtener lo que necesitan: eso solo genera desigualdad y exclusión”. “En la provincia de Buenos Aires estamos convencidos de que el Estado sí debe dar respuestas, debe ampliar derechos y trabajar comprometidamente por mayor igualdad”, destacó.

El congreso impulsado por el Ministerio de Mujeres y Diversidad funcionará como un espacio de diálogo y construcción colectiva entre referentes que trabajan en áreas de género y diversidad en los tres poderes del Estado, organizaciones sociales y comunitarias, sindicatos y colectivos feministas.

Por su parte, Estela Díaz remarcó: “Este espacio no solo es para escucharnos y repensar nuestras prácticas, sino también para construir la institucionalidad necesaria para que las políticas públicas en esta materia trasciendan nuestra gestión y sean un compromiso de lucha contra la desigualdad estructural de género de manera permanente”. “Mientras las más altas esferas del Gobierno nacional nos invitan a dar debates con los peores niveles de violencia, nosotros respondemos con más organización y militancia”, agregó.

Durante el encuentro habrá conversatorios e intercambio de experiencias con eje en la transversalización de la perspectiva de género y diversidad, las políticas de promoción e inclusión para la igualdad, y la prevención y abordaje de la violencia de género.

“Este congreso que albergamos en nuestra ciudad es fundamental para poder discutir y pensar sobre qué sociedad queremos frente a esta actualidad deshumanizada. Estoy convencido de que será un aporte para el diseño de una patria más igualitaria que incluya a todos y todas”, remarcó Boto.

“Como casa de estudios estamos orgullosos de ser anfitriones de este espacio de debate sobre género y diversidad: la única garantía para lograr igualdad y equidad en nuestra sociedad, es tener un Estado presente que conciba a la educación como un aliado estratégico”, expresó Panessi.

Por último, Kicillof remarcó: “En la Provincia no vamos en camino opuesto al Gobierno nacional para llevarle la contra, sino porque creemos en un modelo que es absolutamente distinto. Los y las bonaerenses contundentemente eligieron por más salud, más educación, más trabajo y más igualdad: la herramienta más efectiva para cumplir ese mandato es continuar trabajando en el territorio, porque el pueblo sabe lo que necesita”.

Estuvieron presentes también el diputado nacional Daniel Gollan; la intendenta de Carlos Tejedor, María Celia Gianini; sus pares de Navarro, Facundo Diz y de General Las Heras, Javier Osuna; la legisladora porteña Victoria Montenegro; la dirigenta gremial María Reigada; el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Oscar Alpa; funcionarios y funcionarias del Ministerio de Mujeres y Diversidad; e investigadoras, académicas y referentes de organizaciones sociales y sindicales de diversas provincias.