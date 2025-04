"Chiqui" Tapia rompió el silencio sobre el escándalo de San Lorenzo

San Lorenzo atraviesa un fuerte temblor institucional tras la difusión de una cámara oculta que involucra a su presidente licenciado, Marcelo Moretti, en la que se lo ve estableciendo un presunto arreglo económico con la madre de un juvenil. En ese contexto, el titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, rompió el silencio y fijó postura.

Durante una entrevista con TyC Sports, Tapia dejó en claro su respeto por la autonomía de los clubes: “Cada club tiene su presidente y su Comisión Directiva. La votan los socios, yo no voto y no elijo presidentes”. Además, remarcó que será el Tribunal de Ética de la AFA el encargado de llevar adelante la investigación correspondiente.

El Tribunal de Ética de AFA ya actúa de oficio

Tapia confirmó que el órgano disciplinario de la Asociación del Fútbol Argentino inició una investigación preliminar tras la emisión del informe "Plata Negra" en TLN Denuncia (Canal 9).

Según el Código de Ética de la AFA, el Tribunal puede actuar de oficio frente a hechos de esta gravedad. Desde la casa madre del fútbol argentino indicaron que la recolección de pruebas y testimonios ya está en marcha, bajo secreto de sumario. La pesquisa interna de AFA irá de la mano con las causas judiciales que ya están abiertas por presunta administración fraudulenta en San Lorenzo.

Marcelo Moretti pidió licencia en San Lorenzo.

La defensa de Moretti ante el escándalo

Mientras tanto, Marcelo Moretti rompió el silencio tras pedir licencia y denunció una "cama" en su contra. En declaraciones a TyC Sports, aseguró: “El dinero que se vio en las imágenes lo ingresé a tesorería. Está en el club, no es dinero que me quedé. No tengo nada que ocultar”.

Moretti anticipó que se presentará ante la Justicia para realizar una autodenuncia por tráfico de influencias y administración infiel, y dijo estar dispuesto a aportar nombres ante el juez.