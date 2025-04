La Municipalidad de Berazategui continúa dando pasos firmes en el fortalecimiento de su sistema educativo. En los últimos días, el intendente Juan José Mussi firmó un convenio con la Cooperativa COOPECUR que permitirá la construcción de un nuevo edificio para la Escuela de Educación Artística N° 1 del distrito. Además, encabezó el tradicional encuentro anual con las cooperadoras escolares, donde volvió a poner en valor el rol fundamental de estas organizaciones en la vida de cada institución.

El acuerdo rubricado con las autoridades de COOPECUR establece la cesión de un terreno ubicado en la intersección de las calles 53 y 134, en el Barrio Marítimo, para que allí se edifique una nueva sede de la Escuela de Educación Artística. Actualmente, el establecimiento funciona en un espacio que, debido al aumento sostenido de la matrícula, ya resulta insuficiente.

“No teníamos terreno para poder construir un nuevo edificio para la escuela de esta modalidad y COOPECUR cedió uno con ese fin. Por supuesto que el proceso continúa, pero queremos agradecer por este gran gesto que significa un paso gigante hacia adelante”, expresó el intendente Mussi durante la firma del convenio.

Por su parte, el presidente de COOPECUR, Alberto Tornatore, destacó el compromiso de la cooperativa con el desarrollo local: “Siempre estamos trabajando en conjunto con la Municipalidad. Nos pone muy orgullosos poder colaborar con nuestra ciudad”.

A su turno, el secretario de Cultura y Educación municipal, Federico López, explicó que esta firma permitirá que, en coordinación con el Consejo Escolar y la Jefatura Distrital, se disponga finalmente del terreno necesario para encarar la obra. “El terreno seleccionado se encuentra también en Barrio Marítimo y viene a dar la posibilidad de ampliar la sede de la Escuela y construir una con mejores prestaciones y propuestas comunitarias”, indicó.

También tomó la palabra la secretaria de la cooperativa, Adriana Ortíz, quien remarcó: “La Escuela de Educación Artística quedó chica gracias al aumento de la matrícula, por eso decidimos ceder un terreno. El objetivo es beneficiar a toda la comunidad; estamos muy contentos”.

Durante la firma estuvieron presentes autoridades municipales y educativas, entre ellas el presidente del Consejo Escolar, Fernando Cardozo.

Encuentro con cooperadoras: reconocimiento y compromiso

Además de este avance en materia de infraestructura educativa, el intendente Juan José Mussi participó del encuentro anual de cooperadoras escolares de Berazategui, acompañado por el presidente del Consejo Escolar, Fernando Cardozo.

Durante el acto, Mussi dirigió unas palabras a los representantes de estas organizaciones fundamentales para la vida escolar. “Desde hace 37 años digo que no puede haber una escuela sin cooperadora. Siempre estamos en contacto con los actores fundamentales de la vida de un pueblo, y la escuela lo es. No hay posibilidad de que una ciudad crezca si no es desde sus hijos e hijas, desde sus habitantes. Gracias por el servicio que brindan. Sigamos unidos y unidas, trabajando por el bienestar de nuestras queridas escuelas”, expresó.

Por su parte, Cardozo puso en valor el trabajo cotidiano de las cooperadoras: “En el contexto de crisis en el que estamos, las cooperadoras tienen un papel preponderante, porque velan para que nuestros pibes y pibas tengan un lugar más digno. Quiero agradecerles eso. También quiero destacar el trabajo de Juan José Mussi porque siempre está presente, empujando con nosotros día a día”.

El encuentro contó con la participación de integrantes del Gabinete municipal y autoridades educativas del distrito, quienes reafirmaron su compromiso con el trabajo conjunto entre comunidad, escuelas y Estado.

Con estas acciones, el Municipio de Berazategui ratifica su política de inversión y acompañamiento en educación, tanto desde la infraestructura como desde el vínculo constante con quienes sostienen la vida escolar en cada barrio.