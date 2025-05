Paro de colectivos el 6 de mayo: UTA confirmó huelga nacional

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que realizará un paro nacional de colectivos por 24 horas el próximo martes 6 de mayo, en reclamo de mejoras salariales. La medida afectará a todo el servicio de transporte urbano y suburbano de corta y media distancia, impactando de lleno en la rutina de millones de personas.

La decisión se tomó luego del fracaso en la negociación paritaria con las cámaras empresariales y la ausencia de respuestas oficiales. Desde el gremio manifestaron su rechazo a la oferta presentada por los empresarios del transporte, la cual calificaron como “insuficiente” e “irrisoria” en el actual contexto inflacionario.

La oferta que detonó el conflicto

Durante la última audiencia, las cámaras del sector propusieron un aumento remunerativo inferior al 6% por los meses de febrero a junio, a efectivizarse recién a partir de ese mes. Además, ofrecieron sumas no remunerativas escalonadas: $40.000 el 26 de mayo, $50.000 el 16 de junio y $70.000 el 15 de julio.

Según la UTA, esta propuesta no solo está muy por debajo de la inflación acumulada, sino que también demuestra una falta de voluntad real de negociar. En un comunicado difundido tras el encuentro, el gremio señaló que "los trabajadores no pueden seguir esperando mientras sus salarios se licúan día a día".

El paro impactará en el AMBA y el interior

El paro afectará tanto al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como a las principales ciudades del interior del país. La medida incluye todos los servicios de colectivos de corta y media distancia, por lo que se prevé un lunes de caos en la movilidad urbana.

Fuentes gremiales no descartan que, de no mediar una nueva convocatoria urgente al diálogo, el conflicto pueda escalar en las próximas semanas. “Nosotros queremos evitar la medida, pero no nos dejan alternativa”, afirmaron desde la conducción sindical.