Paro de colectivos confirmado: fracasó la negociación

La Unión Tranviarios Automotor ratificó el paro de colectivos por 24 horas en todo el país tras el fracaso de la negociación con el sector empresario. El conflicto salarial afecta a más de 15 millones de usuarios.

Fracaso en la paritaria: no hubo acuerdo y se confirmó el paro

Este lunes, representantes del Gobierno, la UTA y las cámaras empresarias se sentaron a negociar en la Secretaría de Trabajo. La intención oficial era clara: evitar a toda costa un paro de transporte que podría paralizar las principales ciudades del país. Pero no hubo acuerdo.

“La medida de fuerza está totalmente ratificada y es a nivel nacional”, confirmaron desde el sindicato que agrupa a choferes del transporte urbano e interurbano. Desde las 0 horas de este martes 6 de mayo, no circulará ninguna línea de colectivos.

Reclamo salarial y una oferta que no convenció

El principal punto de conflicto fue la recomposición salarial. La UTA exigía un salario básico de $1.700.000, frente al actual $1.200.000, lo que representa un aumento del 41%. Las cámaras, sin embargo, argumentaron que no pueden mejorar la oferta sin garantías de actualización en la estructura de costos por parte del Estado.

En la última audiencia, los empresarios ofrecieron:

Una gratificación extraordinaria por única vez de $40.000 (26 de mayo), $50.000 (16 de junio) y $70.000 (15 de julio).

Un nuevo básico conformado de $1.270.000 a partir del 1º de julio, con aumento proporcional en viáticos.

Pero esa propuesta fue considerada insuficiente por el gremio, que denunció una política salarial de ajuste por parte del Gobierno.

Cruces internos en la UTA y críticas al Gobierno

Gabriel Gusso, secretario gremial de la UTA y parte de una línea disidente al titular Roberto Fernández, fue tajante: “El paro está cantado, no hay ninguna razón para que lo levantemos”. Además, señaló que no hay expectativa de que la llegada de Luis Pierrini a la Secretaría de Transporte implique un cambio: “La política del Gobierno sigue siendo la misma. No hay intención de aumentar más del 1%”.

Aunque sectores internos del sindicato no descartaban una salida de último momento, al cierre de esta edición no hay posibilidades de conciliación obligatoria.

Empresas en crisis y reclamo de subsidios actualizados

Desde el sector empresario advirtieron que la situación financiera es crítica. Aseguran que la falta de actualización de tarifas y subsidios pone en riesgo la sustentabilidad del servicio. “El sector arrastra una descapitalización severa y no hay certezas sobre la provisión de fondos para afrontar los mayores costos”, afirmaron en un comunicado.

Por eso, exigen a las autoridades “garantías concretas” sobre el financiamiento para cerrar cualquier tipo de acuerdo con el gremio.

Impacto del paro: más de 15 millones de personas afectadas

Fuentes sindicales estiman que más de 15 millones de usuarios serán afectados por la medida de fuerza, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se concentra la mayor parte del servicio de transporte público por colectivos.

Se esperan complicaciones graves en el tránsito, demoras en horarios laborales y colapso en otras alternativas como subtes y trenes.