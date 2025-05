-¿Qué evaluación hace del impacto concreto que tienen los recortes del Gobierno Nacional sobre los municipios de la Quinta Sección Electoral?

Los municipios reflejan uno de los aspectos más dolorosos del modelo de Javier Milei. Es en las calles de nuestras ciudades donde se vive la historia, y es allí donde se empiezan a ver locales cerrados, personas durmiendo en la vía pública, y filas de gente buscando empleo. También es en las calles donde se percibe la angustia de quienes no llegan a fin de mes, de jubilados que en la farmacia preguntan el precio de un medicamento, dan media vuelta y se van porque no les alcanza para comprarlo. Esto no ocurre solo en las ciudades de la Quinta Sección, sino en toda la Argentina.

-¿Cree entonces que el Gobierno Nacional busca fragmentar el sistema federal al debilitar económicamente a las provincias y, en consecuencia, a los municipios?

El sistema federal y el sistema republicano de gobierno se sostienen sobre una idea de Nación. Una Nación tiene un Estado que debe velar por los intereses del conjunto. Es desde ese Estado que deben definirse las políticas públicas que promuevan el desarrollo económico, la soberanía y la justicia social.

Sin embargo, hoy enfrentamos un gobierno que hace exactamente lo contrario, porque no cree en la Nación argentina. El gobierno de Milei no quiere que seamos una Nación, mucho menos un Estado-Nación capaz de fijar prioridades. Cree que esas prioridades deben ser definidas por los mercados, y que toda política pública debe ser reemplazada por sus decisiones.

Allí es donde sucumben la salud pública, la soberanía nacional y la educación, porque este gobierno concibe a los argentinos al servicio de los mercados, como el extractivista, por ejemplo. Lo que buscan es satisfacer a los mercados y recibir el aplauso de Wall Street.

-Volviendo a la provincia de Buenos Aires, usted está referenciado en el Movimiento Derecho al Futuro que impulsa Axel Kicillof. ¿Qué significa este espacio para usted y cómo se diferencia de otras expresiones del peronismo?

Nosotros representamos al campo nacional y entendemos al peronismo como su principal aliado, una fuerza estructurante del gran frente nacional que necesita la Argentina. Creemos que el país debe apoyarse en su recurso político más potente, el peronismo, junto con la constelación de aliados y sectores sociales que históricamente se han nucleado a su alrededor.

La Argentina necesita una renovación integral del campo nacional, una propuesta que recupere la confianza del pueblo. Y vemos en Axel Kicillof el surgimiento de un liderazgo que el país necesita para seguir siendo una Nación.

Por caminos de internas desgastantes, liderazgos vicarios y confrontaciones, se llegó a Milei. Si repetimos ese camino, llegaremos al mismo destino. Por eso, como dice Axel, hay que componer una nueva canción: reemplazar a Milei es urgente. Y eso requiere un nuevo liderazgo, un nuevo movimiento, una nueva transversalidad.

Necesitamos que muchos sectores que no nos votaron en 2023 vuelvan a confiar en el campo nacional y nos acompañen. Tenemos que ganar las elecciones y ganar el futuro. Y para eso es imprescindible recuperar la confianza del pueblo. Tenemos que ganarle a Milei y a todos sus aliados. Para eso, debemos abrir muy grande los brazos, con actitudes inclusivas, amplias, convocantes y sin sectarismos. No se trata de tener una fuerza disciplinada, sino de construir una fuerza inclusiva, guiada por un discurso que defienda los intereses nacionales.

-Hoy la Cámara debatirá el proyecto para condonar las deudas que los municipios contrajeron durante la pandemia a través del Fondo COVID, una iniciativa que genera tensiones incluso dentro del oficialismo. ¿Cuál es su posición sobre esta condonación?

La misma Legislatura que no aprueba los presupuestos del gobernador Kicillof, que se negó a repudiar la amenaza de intervención de Milei y que no acompañó la definición de los plazos electorales, es la que ahora muestra generosidad con el bolsillo ajeno votando condonaciones de deuda. Admiro profundamente la paciencia del Ejecutivo.

Desde que Javier Milei es presidente, ¿considera que la imagen de la Argentina en el mundo mejoró o empeoró? Mejoró Empeoró Sigue igual