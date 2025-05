-Teniendo en cuenta que desde el Gobierno nacional se ha recortado fuertemente la coparticipación, afectando tanto a la provincia como a los municipios, ¿cómo se manejan en el día a día en Presidente Perón? ¿Cómo avanza la gestión en este contexto tan adverso?

Cuesta mucho porque no hay más ayuda de la Nación para la obra pública. Ya varios municipios se vieron muy afectados por este recorte de coparticipación, porque la provincia no está recibiendo los ingresos que corresponden y eso hace que los primeros perjudicados seamos nosotros.

A su vez, hay un plan económico que está dirigido solamente a aquellos que pueden hacer negocios financieros, que pueden comprar dólares. Que nos digan que el dólar está económico no le soluciona el problema diario al vecino de Presidente Perón, que no tiene plata en el colchón, como muchos creen, a las clases trabajadoras, las clases que viven tal vez de un comercio chico o que viven de un sueldo, ni hablar el que trabaja en negro.

Entonces es una catarata de sucesiones, si hay poca venta, el comerciante grande ya no puede tomar la cantidad de gente que tenía antes, el chico ni hablar, tuvo que despedir, lo mismo que el que estaba en una fábrica, si los productos que fabricaba esa fábrica de repente entran por importación, aunque a la gente le sale lo mismo porque se permite la importación, pero no es que uno va a encontrar una gran diferencia de precio entre un producto importado y un producto nacional. Se permite eso en desmedro de la industria nacional, de la industria que puede estar funcionando en la provincia de Buenos Aires.

Entonces todo se achica. Aquel a quien alguna vez en la vida le fue bien y pudo guardar unos pesos, o aquel que tiene una fábrica o un negocio grande y decide que no va a fabricar más en la Argentina porque le sale caro y va a importar, el problema lo tienen resuelto, el que no lo puede resolver es el empleado, que se queda sin trabajo. Eso lo veo en la municipalidad, porque es impresionante la cantidad de vecinos que vienen con un currículum y una carta, que da cuenta del dolor que tiene ese padre que hoy se quedó sin una fuente laboral, que no le puede dar de comer a sus hijos. Es terrible.

Y nosotros tenemos una población de clase trabajadora que no ve compensado su salario como corresponde. Porque, aunque los sindicatos logren acuerdos con las cámaras empresariales de cada sector para respetar un convenio colectivo de trabajo, el problema aparece cuando ese convenio llega a la Secretaría de Trabajo de la Nación y no se lo homologan. Entonces, no pueden otorgar aumentos mayores al 1 o 2%, mientras que los productos de la canasta familiar suben todos los días. Y como muchos ya venían arrastrando una pérdida del 20% o incluso del 30%, todo empeora aún más.

Tenemos en el municipio también los problemas lógicos: con la Nación no contamos más, no existe más la Nación para nosotros, pero la provincia también se ve complicada para poder a veces asistir, aunque está haciendo un esfuerzo impresionante y la mayoría de las obras que estaban paradas al 50%, las estamos recuperando. Pero recuperarlas, si bien a mí me pone muy feliz, no es solucionar el bolsillo del trabajador y del contribuyente de Presidente Perón, porque eso se ve reflejado también en los impuestos municipales.

-¿Cómo cree que se le puede poner un freno a las políticas de este gobierno? En el último Congreso Nacional del Frente Renovador, Sergio Massa dijo que este es un año en el que los dirigentes tienen una gran responsabilidad y deben apelar al sentido común. Usted, con su amplia trayectoria en la política, ¿considera que el peronismo está trabajando efectivamente en construir esa unidad tan necesaria para enfrentar al gobierno nacional?

Espero que los dirigentes realmente se pongan de acuerdo, nosotros trabajamos con todos. Yo soy peronista de toda la vida, estoy acompañando a Sergio Massa hace muchos años, intentamos pedir por todos los medios que piensen en la unidad del peronismo, también acudimos a todos los vecinos posibles con los que hablamos y les decimos que es una responsabilidad nuestra, pero también es suya, la de pensar bien lo que van a votar, porque esto no es un juego de “me gusta más esta carita o la otra”.

Si el gobierno nacional hace barbaridades y el vecino que está afectado no reacciona como tiene que reaccionar, no va a haber solución para él mismo. El vecino humilde, si por ahí se sintió defraudado o no logró todo lo que quería, me parece que hoy está peor.

Tenemos que pedirles a las fuerzas contrarias al gobierno actual que actúen mejor, que se unan, que sean responsables y que tengan un mejor gobierno en lo posible que el anterior, pero también el ciudadano tiene que pensar que votando a la ultraderecha no va a solucionar sus problemas, lamentablemente, porque siempre en la historia —y lo digo yo, que soy una mujer que tiene unos cuantos años encima— hemos vivido distintos gobiernos nacionales, ni siquiera de extrema derecha, de derecha, y no nos dejaron un buen panorama.

Después vienen los gobiernos populares y tienen que levantar enormes deudas que no contrajeron, tienen que mejorar el país y no les dan los tiempos. Por eso es muy importante que los dirigentes y el pueblo de la nación, que saben lo que está pasando, actúen con responsabilidad.