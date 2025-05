El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, ofició de anfitrión del arribo de la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis y del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. En la ocasión, los funcionarios bonaerenses hicieron entrega de 27 viviendas a vecinos de Santa Trinidad.

El acto, donde 27 familias recibieron las llaves ‘en mano’ de su primer hogar, se realizó en el polideportivo municipal de la localidad, que tiene unos 1.800 habitantes y se encuentra a 4 km del centro de la ciudad de Coronel Suárez. Contó con la participación del administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez y el subadministrador, Hernán Ralinqueo.

“Es un día muy importante porque son familias que dejan de alquilar o vivir en la casa de sus padres y pasan a tener independencia económica. El gobierno Nacional abandonó por completo todos los planes de vivienda que tenía y con mucho esfuerzo, el gobierno Provincial ha decidido retomar esas obras. No es tan difícil, es cuestión de sentido común y tener en claro cuáles son las necesidades de la gente”, expresó Bianco.

“La entrega de viviendas es abrir la puerta a nuevos sueños. Es una alegría que nos permitan ser parte de este día tan especial. Nosotros tenemos un Gobernador que tiene la voluntad y la decisión de que haya un Estado presente, eficiente y creativo para lograr que hoy tengamos 8.000 viviendas en ejecución, lo que es un récord histórico en la Provincia”, explicó Batakis y sumó: “el abandono del gobierno Nacional no le da respuestas al pueblo y no brinda los servicios que debería, y sólo en viviendas abandonó 16.000 casas que hoy son elefantes blancos vandalizados en todo el territorio. Frente a eso, la Provincia va a empezar a finalizar esas obras que son tan necesarias, porque el mercado por sí solo no resuelve todo”.

"Es un día histórico", dijo Moccero

“Hoy es un día histórico para Coronel Suárez, que recibimos a Silvina Batakis y a Carlos Bianco con la entrega de viviendas y lotes. Estas son decisiones políticas del Gobernador Axel Kicillof. Donde vemos que Nación ha cortado la obra pública y el seguimiento de los créditos Procrear, la Provincia sigue trabajando con los municipios, pese a que el presidente trata de ahogar al gobernador y a todos los bonaerenses, remarcó el intendente Moccero.

Las viviendas entregadas pertenecen a un proyecto habitacional de un total 78 unidades funcionales, de las cuales otras 26 ya se habían entregado y las últimas 25 están en ejecución.



Las casas, que cuentan con 57 metros cuadrados y tienen todos los servicios, están ubicadas en calles Juncal, Montevideo, Juan Pablo II y Juana Azurduy y se construyen mediante el Programa Bonaerense II - Solidaridad con Municipios.

En cada vivienda, además, se colocaron bibliotecas y cuadros del Instituto Cultural, estanterías enviadas desde el ministerio de Justicia, botiquines del Ministerio de Salud y árboles para colocar en el frente de sus viviendas aportados por el Ministerio de Ambiente.

Vale destacar que en esta localidad el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano ya entregó 44 casas.