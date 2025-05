La interna entre La Libertad Avanza y el PRO sumó un nuevo capítulo este martes, luego de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, apuntara sin rodeos contra Mauricio Macri. En medio de las negociaciones por un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires, el funcionario nacional cuestionó el liderazgo del expresidente dentro del partido amarillo y lo acusó de estar “exaltado y nervioso” por temor a perder su bastión político: la Ciudad de Buenos Aires.

Las declaraciones de Francos no solo tensaron aún más la relación entre el oficialismo libertario y el PRO, sino que también alimentaron las especulaciones sobre quién tiene realmente el control del partido fundado por Macri en el principal distrito electoral del país.

“Es un enfrentamiento en el contexto de una campaña electoral donde el expresidente Macri está exaltado, nervioso, por poner en juego su reducto político permanente de hace muchos años. Le debe parecer que lo pierde”, lanzó Francos esta mañana en una entrevista.

“Ha perdido la compostura”

El exembajador y actual jefe de ministros del gobierno de Javier Milei fue más allá y señaló que el expresidente “ha perdido la compostura” en sus declaraciones públicas, en especial luego de que Macri tildara de “alucinación” la acusación de Milei sobre un supuesto pacto entre él y Cristina Kirchner.

En ese contexto, Francos no solo defendió al presidente sino que despegó al Gobierno del reciente revés del proyecto de Ficha Limpia en el Senado. “Echarle la culpa al Presidente es absurdo. No tiene sentido, no tuvo nada que ver”, afirmó, en línea con la narrativa libertaria que busca desmarcarse de cualquier acuerdo tácito con el kirchnerismo.

La interna personal que no impide el acuerdo legislativo

Pese a las críticas, Francos no cerró la puerta a una alianza electoral entre ambos espacios en la provincia de Buenos Aires. “Puede ser que las relaciones interpersonales entre Milei y Macri no tengan recomposición”, admitió, aunque aclaró que eso “no interfiere con lo que puedan resolver los legisladores de ambos espacios”.

El mensaje, sin embargo, dejó una advertencia velada: “Aspiramos a un acuerdo para enfrentar al kirchnerismo, el que se opone que se haga cargo”, afirmó Francos, en una clara alusión a los sectores del PRO que todavía se muestran reticentes a cerrar filas con los libertarios en territorio bonaerense.

En ese sentido, sembró dudas sobre el peso real de Macri en la toma de decisiones del PRO provincial: “No sé si Macri maneja el PRO en la Provincia, es algo que está por verse”.

Una disputa con impacto nacional

Las fricciones entre ambos espacios se intensificaron tras el traspié del proyecto de Ficha Limpia en el Senado, impulsado por el PRO y resistido por sectores aliados al oficialismo. Tanto Macri como Silvia Lospennato denunciaron públicamente que el gobierno de Milei había operado para bloquear la iniciativa, lo que fue rápidamente negado por la Casa Rosada.

Para Francos, ese episodio fue parte de una estrategia de campaña montada por el PRO: “Tanto Macri como la diputada Lospennato han montado una campaña electoral con este tema”, disparó, descartando que haya intenciones reales de avanzar con la reforma en este momento.

El futuro del acuerdo, en suspenso

Mientras el oficialismo pone el foco en ampliar su bloque parlamentario en las legislativas de octubre, el acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires aparece como una necesidad estratégica. “Es fundamental tener un acuerdo para enfrentar al kirchnerismo”, sostuvo Francos, aunque el tono de sus declaraciones dejó en evidencia que el camino hacia esa coalición no está exento de obstáculos.

En paralelo, el jefe de Gabinete anticipó que este domingo esperan un “muy buen acompañamiento” en las elecciones porteñas, pero aclaró que “el foco está en octubre”, cuando se definirán los equilibrios reales de poder en el Congreso.

La disputa entre Macri y Milei, lejos de apagarse, parece encaminarse a una nueva etapa: una guerra fría dentro de la derecha argentina, con la provincia de Buenos Aires como terreno clave. Mientras tanto, en las oficinas libertarias no descartan que el acuerdo con el PRO llegue, aunque sin Macri como conductor visible.