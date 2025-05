Entrevista GLP. Nerina Neumann: “El gobierno provincial no está a la altura de lo que necesita el sudoeste, hay un sentimiento de abandono”

-En los últimos días recorrió junto a concejales de Puan los trabajos de Vialidad en la Ruta 35. ¿Qué diagnóstico pudo hacer sobre el avance de las obras y qué reclamos recogió de los vecinos?

En principio, a la ruta nosotros la transitamos y ya habíamos ido, y por supuesto habíamos hecho ya hace un mes un pedido de informe al gobierno provincial para que interceda ante el gobierno nacional y acelere el arreglo de ese tramo de la ruta. A partir de ahí estamos en diálogo con Vialidad Nacional. Lo que nos plantearon en ese momento, es que estaban haciendo los trabajos para habilitar aunque sea el tránsito liviano.

Recibimos muchos pedidos tanto de cooperativas como de productores en particular de la región, porque la obra pareciera no avanzar al ritmo que esperan los ciudadanos que transitaban esa ruta. Además, se sumó un pedido de productores agropecuarios que querían que pasáramos a ver cómo estaban algunos caminos rurales. Así que el lunes estuve ahí de vuelta, recorrimos y vimos el avance. Está trabajando Vialidad Nacional, pero no están los resultados que necesitamos con la urgencia que requiere la habilitación de esa ruta.

Además, la situación de la ruta 35 hace que esté muy compleja la circulación y que se sobrecargue la ruta 33, que también es nacional, que ya era transitada, por los accesos y las salidas del puerto de Bahía Blanca, y que ya estaba en un estado bastante deplorable, pero ahora está terrible. Eso produce malestar y accidentes. Los productores tienen que pagar el doble del flete para poder llevar su producción.

-En ese sentido, usted presentó un proyecto que también tiene como eje la mejora de los caminos rurales en Puan. ¿Qué tramos considera prioritarios?

Todo lo que es el sur del distrito de Puan fue lo más afectado. Es una zona de secanos, una zona bastante agreste. De hecho, los productores agropecuarios por lo general estaban con emergencia por sequía y cayeron en una tarde 400 milímetros, que es lo que cae durante todo un año. Eso hizo que por supuesto en los caminos se barra toda la tierra, que quede la piedra, en algunos lugares hay grietas profundas en kilómetros. Los productores ahora están saliendo por dentro de los caminos y eso también complica a los vecinos.

Lo que vemos es que el municipio de Puan no está en actividad, pensábamos encontrar todas las maquinarias del distrito trabajando en eso. Tal vez no tengan las herramientas o las maquinarias para hacerlo. Desconocemos, porque no hemos tenido respuesta de la comuna.

Lo que yo pedí a la provincia de Buenos Aires -y estoy pendiente de algunas reuniones con la Dirección de Vialidad y de Caminos Rurales- es que envíe maquinarias, técnicos o recursos propios para que el municipio pueda contratar privados. También se lo pedimos al gobierno nacional. Se necesita más de lo que tiene el Estado. Después de tantos años de abandono, no está preparado con las maquinarias y lo que se necesita para reparar la ruta 35, que no es solamente un corte, son muchas alcantarillas también.

Los ingenieros tienen mucho temor de subir un camión a la ruta y que se caiga la ruta en otros lugares. Es compleja la situación, no solamente lo que dejó el agua el 7 de marzo, sino lo que vino después. Complejizó muchísimo la región y nosotros estamos tratando de que las autoridades tomen conciencia.

Yo salvo en esto a los trabajadores de Vialidad Nacional y todos los que están en la ruta 33: los chicos de La Pampa, los de Córdoba. Rescato el trabajo que están haciendo hace dos meses, pero no alcanza. Necesitan más recursos, necesitan buscar otras respuestas. Y la gente nos reclama acción.

Creo que es lo que por lo menos tenemos que tratar de hacer: tomar acción y explicar por qué. Como dice Maximiliano Abad, hay que escuchar, entender y explicar. Y justamente, estamos buscando las explicaciones. La semana que viene vamos a tener una reunión con Vialidad de Nación y con los productores, para que al menos nos aclaren qué está pasando y cómo se puede avanzar.

-También presentó un proyecto para mejorar la señalización en rutas provinciales, especialmente a raíz de los accidentes fatales registrados en las últimas semanas. ¿Cree que, ante la falta de grandes obras de infraestructura, al menos deberían garantizarse medidas básicas de prevención?

Sí. Los accidentes son una constante. En la ruta 51, que nosotros tenemos en la sección, al igual que la 33, todas las semanas hay un accidente de tránsito. Por supuesto, también hay accidentes por descuido de quienes conducen, que se podrían evitar, pero hay muchos que son por el mal estado de las rutas.

A eso le agregamos que las rutas no están señalizadas. Yo las transito tanto que ya las conozco de memoria, pero el otro día fue una persona que no es de la región y se horrorizaba del estado en que están, al igual que los que vienen de otras provincias. Entonces, pedimos que haya mayor señalética en las rutas de la provincia de Buenos Aires.

Lo ideal es sean rutas seguras y con señalética, pero ante la ausencia de recursos o de acción del Estado pedimos que por lo menos, tengan mayor señalética horizontal y vertical.

-Teniendo en cuenta esta evaluación y el contacto que mantiene con los vecinos, ¿siente que el gobierno provincial está respondiendo a los reclamos del interior, o persiste una deuda estructural con los distritos de la Sexta Sección, del sudoeste bonaerense?

El Gobierno hoy estaba entregando dos o tres patrulleros y una ambulancia en uno de los distritos del interior, y seguramente va a hacer esa seguidilla de entregas en todos los distritos del interior. Creo que sabe lo que pasa estructuralmente, pero no toma dimensión de cuáles son las prioridades en la región, y las rutas lo son. La salud pública es una prioridad para la región, que IOMA funcione, también.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires no está a la altura de lo que necesita la región del sudoeste. No dimensiona o no puede. No voy a hacer un juicio de valor de si quiere o no quiere, porque quiero creer que los que estamos en política queremos todos lo mismo: que estén mejor nuestros ciudadanos y nuestros pueblos, pero no alcanza con lo que está haciendo el gobierno provincial y la gente lo siente. Hay un sentimiento de abandono en el sur de la provincia de Buenos Aires, más allá de que vaya el gobernador o algún funcionario a hacer alguna entrega de chiches.

Y nosotros desde nuestro lugar de opositores y de constructores tratamos de hacer entender al gobierno de la provincia de Buenos Aires la necesidad que tenemos, que tienen los ciudadanos, de que estén cerca, de que acompañen. Tenemos buen diálogo con algunas áreas. Tratamos de generar consensos para poder llegar a la mayor parte que podamos del sur de la provincia de Buenos Aires. Pero no sé si es que no alcanza, si no se entiende la necesidad del interior, o si no están los recursos necesarios para poder dar respuesta a lo que estamos atravesando, más aún después del 7 de marzo que sacudió a toda la región.