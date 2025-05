Axel Kicillof pidió “no circular”: el agua no da tregua

La provincia de Buenos Aires atraviesa una emergencia sin precedentes tras las intensas lluvias que, en apenas tres días, superaron los 400 milímetros de acumulación en múltiples localidades del territorio bonaerense. El gobernador Axel Kicillof confirmó este sábado que, hasta el momento, “no hay fallecidos”, aunque advirtió que “la situación sigue siendo crítica” y pidió a la población “muchísima precaución”.

Axel Kicillof: “Fue absolutamente extraordinario”

Desde el comando de control Puente 12, en La Matanza, Kicillof encabezó una conferencia de prensa junto a su gabinete. Allí remarcó la magnitud del temporal: “Esto fue absolutamente extraordinario. El agua que cayó fue equivalente a la que cayó en Bahía y a la que cayó en La Plata, cuando fueron las grandes inundaciones”.

El gobernador no solo reconoció la gravedad del fenómeno climático, sino que advirtió que la situación podría “extenderse hasta la noche de hoy”. “Pedimos que no salgan a la ruta, que no circulen. Todavía es peligroso”, insistió.

Más de 4.000 evacuados y localidades bajo agua

Según datos oficiales del Gobierno bonaerense, ya hay más de 4.000 personas evacuadas a raíz de los anegamientos provocados por el agua. Moreno y Salto registraron al menos 180 evacuados en cada distrito, mientras que otros municipios afectados incluyen Arrecifes, Escobar, Capitán Sarmiento, San Antonio de Areco, Exaltación de la Cruz y Campana.

Las imágenes que circularon durante la mañana fueron impactantes: vecinos con el agua hasta la cintura, personas refugiadas en terrazas bajo la lluvia y rescates improvisados de mascotas en medio del desborde.

Javier Alonso: “Cayeron más de 400 milímetros y sigue lloviendo”

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que desde el viernes llovieron más de 400 milímetros. “Estamos ante un fenómeno climático muy inestable que nos ha generado una tormenta muy intensa, similar a lo que fue Bahía Blanca, pero extendida a lo largo de tres días”, explicó.

El funcionario también detalló que “el núcleo más intenso de la tormenta se desplazó hacia Entre Ríos”, aunque alertó que seguirán las precipitaciones. “Va a seguir cayendo agua. Continúan los alertas naranjas y rojos. Le pedimos a la gente que no circule, por favor”, insistió.

Advertencia por vientos fuertes y caída de árboles

Alonso adelantó que con la llegada del frente frío desde el sur de la provincia se espera un nuevo problema: el viento. “Cuando llegue ese frente frío vamos a tener un fenómeno meteorológico de mucho viento que puede generar voladuras de techos, caída de árboles o de tendidos eléctricos”, señaló.

Frente a este panorama, pidió mantenerse a resguardo: “Les pedimos a todos que se queden en casa”.

Rutas cortadas y autos varados

Vialidad Nacional informó sobre cortes totales en varias rutas. En la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 111 en Campana, se registraron autos varados y demoras de más de una hora. También hubo interrupciones en la Ruta Nacional 8, entre los kilómetros 98 y 168, así como en el tramo de la Ruta 9 entre Baradero y Campana.

La situación comenzó el jueves y se agravó en los días siguientes. Los distritos más afectados incluyen Colón, Nueve de Julio, Chacabuco, Bragado, General Viamonte, Marcos Paz, Merlo, Moreno, General Rodríguez, La Matanza, Zárate, Salto y Arrecifes. En todos los casos, los principales incidentes reportados fueron ingreso de agua en viviendas, evacuaciones, calles intransitables y vehículos atrapados.

Un gabinete movilizado ante la crisis

Durante la conferencia de prensa, Kicillof estuvo acompañado por los ministros Javier Alonso (Seguridad), Silvina Batakis (Hábitat y Desarrollo Urbano), Nicolás Kreplak (Salud), Gabriel Katopodis (Infraestructura), Martín Marinucci (Transporte), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad) y Carlos Bianco (Gobierno). La presencia de múltiples carteras demuestra el alcance transversal de la emergencia.

Pese al esfuerzo oficial por contener la situación, no se detallaron planes de contingencia a largo plazo ni se ofreció información sobre eventuales ayudas económicas para los damnificados.

Precaución y alerta: el mensaje del Gobierno bonaerense

“El fenómeno no terminó. La gente tiene que ser muy cuidadosa. Le pedimos responsabilidad. El peligro persiste”, repitieron desde el Ejecutivo provincial. Las autoridades reiteraron que los alertas meteorológicos siguen vigentes y recomendaron a los vecinos que permanezcan en sus casas y eviten cualquier desplazamiento innecesario.

La provincia de Buenos Aires vive horas críticas. Aunque hasta ahora no se lamentaron víctimas fatales, el escenario es incierto y cada hora que pasa puede modificar el cuadro general. El llamado a la precaución no es menor: frente a un temporal que no da tregua, los bonaerenses siguen esperando respuestas concretas.