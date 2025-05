Milei busca doblegar al PRO en la Provincia: “Si vamos juntos, le ganamos al kirchnerismo por 10 puntos”

Con el resultado fresco de las elecciones porteñas del domingo, Javier Milei salió con los tapones de punta para marcarle la cancha al PRO de cara a los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires. En entrevista televisiva, el Presidente volvió a insistir con la necesidad de un acuerdo con el partido de Mauricio Macri, pero bajo las condiciones de La Libertad Avanza. “Nosotros solos le ganamos al kirchnerismo, pero le ganamos por muy poquito”, advirtió, y remató: “El problema del error estadístico no me gusta”.

Milei no solo pidió “alinearse” detrás del proyecto libertario, sino que dejó en claro quién manda en el espacio. “Este es el rumbo. Si vamos todos juntos, le ganamos por más de 10 puntos. Y yo le quiero ganar, si fuera por mí, 70 a 30”, afirmó, dejando en evidencia su incomodidad con los sectores del PRO que aún no sellaron una alianza formal en territorio bonaerense.

“El violeta le gana al kirchnerismo”: Milei marca el camino

Para Milei, el color político que debe prevalecer es claro. “No podemos poner en riesgo ganar la provincia de Buenos Aires. Los colores son los violetas que le ganan al kirchnerismo. De cinco elecciones, cinco a cero le ganó”, sostuvo. Así, apuntó directamente contra la estrategia del PRO en CABA, y en particular, contra el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a quien acusó de cometer “un error letal” al desdoblar las elecciones.

El mandatario criticó duramente al primo del ex presidente: “No puede saturar a la gente. Además, contratar a Gutiérrez Rubí fue una ofensa. El PRO siguió la misma estrategia que Massa en 2023. Las calumnias, injurias, difamaciones y mentiras son las mismas”.

Macri, “no tan cerca” de las ideas libertarias

Aunque aclaró que no considera roto el vínculo con Mauricio Macri, Milei dejó en claro que la relación está lejos de ser fluida. “Si me llama, atiendo. Convengamos que mi agenda es más complicada. Saluda el que pierde, no el que gana. Es una cuestión de formas”, deslizó.

Además, le achacó al PRO cierta incoherencia discursiva: “Dejaron algunas dudas en la campaña. Hablan de más obra pública, que es una fuente de corrupción enorme. Prometieron baja de impuestos y terminaron subiéndolos porque aumentaron el gasto público. Hay un problema en la Ciudad. Se han mofado en la cara de la gente”.

“Si Macri quiere defender ideas socialistas, que lo diga”

Milei no se guardó nada. “No lo saqué a Macri, es el lugar donde decide ponerse. Si él decide ponerse en las ideas socialistas para defender vaya a saber qué cosa en la Ciudad, que me explique la diferencia”, disparó. Y se diferenció: “La gran mayoría de los dirigentes del PRO no solo trabajan con nosotros, sino que abrazan las ideas de la libertad”.

El Presidente insistió en que su espacio está abierto a quienes compartan ese ideario. “Nosotros recibimos a todos los que estén dispuestos a recibir las ideas de la libertad”, subrayó.

Respaldo a Karina y crítica a Kicillof por las inundaciones

En otro tramo de la entrevista, Milei reivindicó el rol central de su hermana Karina en su carrera política. “La han subestimado siempre y ella contesta con resultados. Si no fuese por ella, no hubiera podido ser diputado ni presidente. Tampoco seguiría dando conferencias”, afirmó.

Por último, se refirió a las trágicas inundaciones en el norte bonaerense y apuntó contra el gobernador Axel Kicillof: “La provincia estuvo todo el tiempo gobernada por el peronismo, que son los campeones de la justicia social y la obra pública. Prometieron las obras, no las hicieron, estafaron a la gente”.

Y, fiel a su estilo, no se guardó insultos: “Además, algo que se debería ocupar el inútil del gobernador de Buenos Aires, pero como es un inútil, no vamos a dejar a la gente varada”, sentenció.