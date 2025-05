El Gobierno confirmó su salida de la OMS y la desregulación de medicamentos

El Gobierno nacional ratificó su decisión de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y anunció un paquete de reformas sanitarias que incluye recortes estructurales, revisión de vacunas y medicamentos, y restricciones a aditivos alimentarios.

El comunicado fue emitido por el Ministerio de Salud, luego de un encuentro entre el titular de la cartera, Mario Lugones, y el secretario de Salud de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., un funcionario cercano al expresidente Donald Trump y reconocido por su postura antivacunas.

“Las recetas de la OMS no funcionan. Están basadas en intereses políticos y estructuras burocráticas que no se revisan a sí mismas”, señaló el ministerio a través de un duro comunicado. En ese marco, Lugones sostuvo que Argentina se enfocará en un modelo de salud “basado en evidencia científica real y no en dogmas internacionales”.

Críticas a la vacunación Covid y cambios en las campañas

Uno de los puntos más controvertidos del anuncio fue el cuestionamiento a la vacunación contra el Covid-19, que el Ministerio calificó como aplicada “sin grupo de control y bajo condiciones de aprobación excepcionales”.

Aunque el Gobierno confirmó que continuará con campañas “seguras y eficaces” como la del sarampión, subrayó que pondrá bajo revisión todo el proceso de fabricación, aprobación y control de las vacunas aplicadas en el país.

En la misma línea, el comunicado oficial sostuvo que se priorizará “la salud del paciente y la sustentabilidad del sistema” para evitar que los nuevos tratamientos “se transformen en improvisación autorizada”.

Revisión del sistema nacional de salud

Otra de las medidas anunciadas apunta a una revisión integral del funcionamiento de los entes nacionales de salud. Según el ministerio, el objetivo será “ordenar, actualizar y transparentar estructuras que durante años operaron con superposiciones, normas obsoletas y escasa supervisión”.

Esta medida forma parte de un plan más amplio que busca achicar y eficientizar la estructura operativa del sistema sanitario nacional, en sintonía con la política general de desregulación impulsada por la administración de Javier Milei.

Alimentación, medicamentos caros y nuevas prioridades

El Ministerio también anunció que pondrá la lupa sobre los aditivos sintéticos en los alimentos, especialmente aquellos dirigidos a la infancia. “Se revisarán ciertos ingredientes utilizados por la industria alimentaria y su posible vínculo con el aumento de enfermedades crónicas”, señalaron.

Además, se revisarán las autorizaciones rápidas para medicamentos de altísimo costo, con especial atención en aquellos destinados a niños o a enfermedades poco frecuentes. La intención oficial es evitar abusos de la industria farmacéutica y garantizar que los tratamientos aprobados no pongan en riesgo ni al paciente ni al presupuesto público.

Estados Unidos respaldó las medidas y habrá reunión con Milei

Tras el encuentro entre Lugones y Kennedy Jr., la Embajada de Estados Unidos destacó que la reunión representó “un paso más en la consolidación de una relación sólida y duradera” entre ambos países.

Este martes, está previsto que Kennedy se reúna con el presidente Javier Milei, en un gesto que reafirma la alianza bilateral en torno a reformas sanitarias, desregulación del mercado y críticas compartidas hacia los organismos internacionales como la OMS.