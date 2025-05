-Silvina, participó de un encuentro con productores en Junín, quienes han sido muy críticos con el presidente Javier Milei por haber prometido en campaña la eliminación de las retenciones, algo que desde el campo bonaerense todavía esperan que suceda. ¿Cómo fue ese encuentro y cuáles fueron las principales preocupaciones expresadas?

Así es. El viernes pasado estuve reunida con la Zona 2 de CARBAP, o sea, todas las sociedades rurales del norte de la provincia de Buenos Aires. Fue realmente una reunión muy linda, en la cual pudimos escuchar todas las voces de esos distintos distritos.

Escuchamos los reclamos del sector hacia el gobierno nacional y el gobierno provincial. Sabemos muy bien que, por parte del gobierno nacional, hay una falta de políticas públicas hacia el sector, al no hablar del campo, no apuntar a la producción en el país, y especialmente en nuestra provincia de Buenos Aires, que es líder en producción. También hay, en parte, una falta de obras, no solo del gobierno nacional, sino también del gobierno provincial.

Estuvimos hablando del tema hídrico que es muy complejo, la falta de obras desde hace años, no solamente de ahora, sobre todo en lo que respecta a mi zona, la cuenca del río Salado, que abarca más de un tercio de la provincia de Buenos Aires, atraviesa 58 distritos.

No podemos frenar que caigan 300 milímetros en una hora, pero sí podemos hacer que las aguas se escurran mucho más rápido, y eso es con obras. La no obra provoca un atraso, provoca que se pierdan cosechas, provoca que se pierdan animales, inversiones que hace el sector, eso duele y da muchísima impotencia.

También da impotencia que los productores agropecuarios pagan sus impuestos, ya sean municipales, provinciales o nacionales, y realmente no haya ninguna prestación de servicio con lo que respecta a tasas, y no hay una devolución en cuanto a mejoramientos de caminos rurales, de rutas provinciales y nacionales, y por supuesto toda la parte hídrica.

-Volviendo al tema de las retenciones y al Gobierno Nacional, ¿le manifestaron la intención o la posibilidad de que, en caso de que vuelvan a subir las retenciones, el sector rural convoque a una movilización?

Vi un título, pero la reunión constó de dos instancias: una primera parte, en la estuve presente y también el diputado (Luciano) Bugallo, donde estuvimos hablando de los distintos proyectos y las distintas problemáticas de la provincia de Buenos Aires, por sobre todo.

Y después hubo una segunda instancia, donde las sociedades rurales tuvieron un encuentro entre ellas, y estuvieron hablando del tema retenciones. Esto no se habló adelante mío, no sé este movimiento que quieren hacer del sector, no estuve presente en ese momento cuando se dijo.

Con respecto a las retenciones, seguimos hablando de parches y de medidas cortoplacistas que no le sirven al productor agropecuario. Necesita medidas a largo plazo para poder ir planificando el año en todo lo que se refiere a producción.

Como he dicho y sigo insistiendo, elijo creer que hay una ignorancia del gobierno nacional sobre cómo se trabaja el sector agropecuario. El sector necesita medidas previsibles, que sean a largo plazo.

Y esto de volver a subir las retenciones de soja y que queden igual las retenciones en cuanto a trigo y a cebada, no son más que medidas cortoplacistas que no significan nada en cuanto a montos, ayuda y apuntar a lo que es la producción. Para nada. Realmente no significa nada para un productor este tipo de medidas. Hay que ir a medidas un poco más avanzadas.

-Usted presentó proyectos para declarar la emergencia agropecuaria en varios distritos, también hace tiempo presentó uno relacionado a la infraestructura rural, que propone aumentar los fondos destinados al mantenimiento de los caminos rurales. ¿Ha habido algún tipo de avance en ese sentido dentro de la Cámara?

Hay diálogo con legisladores de distintos bloques, como para que algunos de estos proyectos, por ejemplo, el de la modificación de la 13.010, que es aumentar el fondo compensador de mantenimiento de caminos, pueda avanzar. Hay algunos avances de algunas cosas.

Por ejemplo, el año pasado yo había declarado emergencia, en un evento climatológico muy grande que tuvo mi zona, 25 de Mayo, 9 de Julio, Bragado, y no me lo aprobaron sobre tablas, pero después salió el Ministerio de Desarrollo Agrario a declarar la emergencia. Uno tiene que ir trabajando para que estas cosas vayan avanzando, para ser escuchado.

Y bueno, por supuesto que tendrían que salir de los gobiernos estas emergencias, y en el momento, porque más tarde no sirve, para eso son medidas de emergencia.

Ahora estoy también presentando una, con respecto a todas estas sociedades rurales con las que estuve. Me estaban pasando los distritos, los cuarteles, que realmente hay que declarar en emergencia. Espero ser escuchada, y en la próxima sesión tomarlo y pedirlo sobre tablas, porque es como debe ser una emergencia, pedirlo de forma urgente.