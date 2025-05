Atentado a CFK: Milman presta declaración espontánea

Gerardo Milman, diputado nacional del PRO, confirmó que este miércoles se presentará en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar de manera espontánea en la causa que investiga el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022.

"Le he solicitado a la Justicia poder defenderme, cosa que no he podido hacer en 2 años y medio, y expresar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos que me involucran", expresó Milman a través de su cuenta de X (ex Twitter).

El legislador de Juntos por el Cambio aseguró que su intención es colaborar con la causa judicial, que aún intenta determinar si existieron autores intelectuales detrás del fallido atentado ocurrido en la puerta del domicilio de la exmandataria en Recoleta.

La denuncia de Abello y las sospechas previas

Milman fue señalado en septiembre de 2022 por Jorge Abello, asesor del Frente de Todos en Diputados, quien declaró ante la jueza María Eugenia Capuchetti que escuchó al diputado del PRO referirse al atentado días antes de que ocurriera.

Según esa presentación, el hecho habría tenido lugar en un bar ubicado a pocos metros del Congreso, y desde entonces Milman quedó bajo la lupa de la Justicia, aunque hasta el momento no se encuentra formalmente imputado.

¿Autoatentado? El diputado desmiente

Durante las últimas horas circuló la versión de que Milman planeaba denunciar que el atentado contra Cristina Kirchner fue un “autoatentado”. Sin embargo, el propio legislador salió a desmentir esa hipótesis en una entrevista radial con Urbana Play.

"No dije en ningún lado eso. Lo que estoy diciendo es que voy a concurrir hoy a hacer una declaración espontánea", explicó. Y agregó: “Lo que quiero es defenderme. En todo este tiempo no tuve la oportunidad de hacerlo, ni en sede judicial ni públicamente”.

La declaración está prevista para las 10 de la mañana en Comodoro Py. Fuentes del entorno de Milman afirman que su objetivo es “aclarar su situación y dejar en claro que no tiene vínculo alguno con el atentado”.