Kicillof sigue inaugurando obras y advierte al electorado: “Si yo fuera del partido de Milei, esto no existiría”

En medio de la campaña legislativa bonaerense y con una interna peronista cada vez más tensa, Axel Kicillof endureció su discurso contra el presidente Javier Milei. El gobernador de la Provincia de Buenos Aires advirtió que “si gana Milei, nos quedamos sin fondos” y ratificó su decisión de no unificar las elecciones provinciales con las nacionales, pese a las presiones del kirchnerismo.

Durante un acto en Salliqueló, donde inauguró una nueva estación transformadora de energía, Kicillof pidió no dejarse llevar por “el odio y los insultos” que, según él, caracterizan a La Libertad Avanza en redes sociales. “Después termina en que a la Provincia nos sacan todo, a esta y a todas las demás”, lanzó, en referencia a los recortes de coparticipación y la paralización de obras públicas.

Discurso opositor y defensa del Estado

Acompañado por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y el intendente Ariel Succurro, el mandatario fue más allá: “Si yo fuera del partido de Milei, esto no existiría”, dijo sobre la estación transformadora inaugurada. Para Kicillof, el modelo libertario implica directamente la destrucción del Estado y, con ello, el freno total a la obra pública.

“No es una amenaza, es una comparación”, afirmó, al advertir que si Milei logra mayoría legislativa en la provincia, se bloquearán presupuestos y proyectos claves. “Cuando yo lleve el presupuesto que dice ‘hacer en Quenumá una estación transformadora’, la mayoría de Milei me va a decir: ‘No, no, motosierra. No hagas nada’”, ironizó.

Las tensiones dentro del peronismo

Mientras Kicillof intenta consolidarse como el referente indiscutido del peronismo bonaerense, en el seno del Partido Justicialista aún no hay acuerdo con los sectores cercanos a Cristina Kirchner y Sergio Massa, que buscan influir en el armado de listas para septiembre.

En la última cumbre del PJ nacional, Cristina marcó el riesgo del desdoblamiento electoral, recordando que el peronismo perdió en las seis provincias que ya separaron las elecciones. A pesar de las presiones, Kicillof se mantiene firme: “Tenemos 135 distritos, 17 veces más habitantes que otras provincias. Lo estudiamos, es opinable, pero la decisión está tomada”.

Obras hídricas paralizadas

El gobernador también aprovechó el acto para denunciar que el Gobierno nacional paralizó más de mil obras en territorio bonaerense, muchas de ellas con un avance superior al 80%. Según detalló, se trata de obras hídricas claves para prevenir inundaciones, especialmente tras el último temporal que dejó 4 muertos y más de 3 mil evacuados en el norte provincial.

Entre los proyectos afectados se encuentran:

Saneamiento del arroyo Bedoya en Escobar

Desagües pluviales en San Martín, Moreno y La Matanza

Entubamientos en Florencio Varela, Marcos Paz y General Rodríguez

Mejoras en canales y estaciones de bombeo en Lomas de Zamora y Esteban Echeverría

“Estas obras las vamos a terminar con financiamiento provincial”, prometió Kicillof, aunque exigió que el Gobierno nacional las transfiera oficialmente para poder ejecutarlas.

Viviendas: el plan “Completar” lo que Nación abandonó

Además de las obras hidráulicas, la Provincia anunció un plan para finalizar unas 2.000 viviendas de las más de 16 mil que quedaron inconclusas tras el cambio de gobierno nacional. El programa, bautizado “Completar”, fue lanzado por el Ministerio de Hábitat bonaerense, a cargo de Silvina Batakis, y permitirá que los municipios adhieran para recibir financiamiento.

El objetivo es priorizar las casas con más del 70% de avance. “No podemos continuar con esta desidia y abandono que lleva adelante el gobierno nacional”, sentenció el gobernador.

Advertencia al electorado

La elección del 7 de septiembre será crucial. Kicillof lo dejó claro: si gana Milei en la Provincia, “no hay plata” para continuar obras, pero asumirá que eso es lo que quiere el pueblo. “Pensarán que están de acuerdo en destruir al Estado desde adentro. Lo digo con mucha seriedad”, señaló.

Y cerró: “Vamos a una elección muy importante. Si gana Milei, nos vamos a quedar sin fondos. Pero yo diré muy tranquilo: ‘Es lo que decidió el pueblo’”.