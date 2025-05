Tras el histórico rechazo a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema, el Senado comenzó este miércoles a tratar proyectos que proponen ampliar el número de jueces del máximo tribunal. La discusión se abrió durante un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, sin que el oficialismo manifestara una posición concreta.

La reunión fue convocada por el interbloque Provincias Unidas, con Alejandra Vigo como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y contó con la participación del salteño Juan Carlos Romero, quien recientemente presentó una nueva iniciativa.

El recuerdo de una media sanción caída

La ampliación de la Corte no es un tema nuevo. Durante el gobierno del Frente de Todos, el Senado había dado media sanción a un proyecto para llevar el número de integrantes a 15. Sin embargo, la iniciativa perdió estado parlamentario en Diputados.

Con la Corte actualmente conformada por tres de sus cinco miembros, el gobierno de Javier Milei decidió no enviar más propuestas este año para cubrir las vacantes, ya que esos nombramientos requieren el aval de dos tercios del Senado.

LLA y Provincias Unidas piden escuchar expertos

El senador riojano Juan Carlos Pagotto, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y representante de La Libertad Avanza, tomó la palabra para proponer “escuchar todas las voces” y convocar a expertos. Vigo coincidió y aclaró que las reuniones serán informativas y continuarán de esa manera.

La senadora cordobesa remarcó la importancia del tema y pidió tomarse el tiempo necesario para analizar los ocho proyectos presentados, incluyendo a invitados del Poder Ejecutivo. El objetivo, dijo, es “llegar a un consenso para un dictamen final”.

Las iniciativas proponen ampliar la Corte a 7, 9 o 15 integrantes y establecer criterios de paridad de género y representación federal. Fueron presentadas por Silvia Sapag, Nora del Valle Giménez, Flavio Fama, Juan Carlos Romero, Alejandra Vigo, Lucila Crexell y Mónica Silva.

Romero: “Este no es un proyecto jurídico, sino político”

Juan Carlos Romero enfatizó la relevancia del tema al señalar que “el hecho que haya ocho proyectos implica la importancia del tema”. Aseguró que se trata de un tema político y no jurídico, y por eso requiere diálogo y consenso.

El salteño criticó la demora en cubrir cargos judiciales, incluido el de procurador general, y afirmó: “El hecho que esto esté pendiente no es más que la falta de consenso”. Reivindicó el rol de los partidos políticos en los años ‘90 para alcanzar reformas profundas, en contraposición a la actual falta de acuerdos.

También alertó sobre los riesgos de convivir con conjueces, lo que podría modificar la jurisprudencia histórica de la Corte y generar inseguridad jurídica. “Más grave que aumentar el número de miembros es que se pierda una línea de trayectoria en los fallos que nos haga previsibles”, sostuvo.

Críticas al oficialismo y a la clase política

Desde el radicalismo, Pablo Blanco cuestionó que el Senado solo se reúna por temas “que interesan a la clase política” y reclamó avanzar con otros pendientes, como la designación en la Auditoría General de la Nación. También mencionó la falta de atención a problemas urgentes como los créditos UVA y la situación de las personas con discapacidad.

Por su parte, el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, fue muy crítico del Poder Judicial. Sostuvo que “más del 90% de los argentinos no cree en la eficacia, eficiencia e imparcialidad de la justicia” y acusó a la Corte de violar permanentemente la Constitución. “Son jueces ineptos, corruptos y no merecen el cargo”, disparó.

Acusaciones cruzadas y mirada crítica al pasado

Mayans advirtió que el país carece de políticas públicas clave y que la Corte “mira para otro lado”. Aun así, se mostró dispuesto al diálogo institucional. “Hay que terminar con las mezquindades, sino vamos a terminar con la Patria misma”, afirmó.

El jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, reprochó que el peronismo haya manejado el Senado durante décadas y pidió no atacar las instituciones cuando no coinciden con una postura. “La sociedad no quiere ver la discusión partidaria”, sentenció.

Sapag: “Desde la dictadura a hoy, el Poder Judicial no existe”

Silvia Sapag, senadora de UP, fue especialmente dura con el funcionamiento del Poder Judicial. Cuestionó que los jueces no se acerquen a las marchas de jubilados y calificó al Poder Judicial como “viciado” desde la dictadura. “Es un poder monárquico, el mejor pago, donde esconden lo que ganan. Eso los transforma en coimeados”, acusó.

Aunque defendió su proyecto sobre paridad de género en la Corte, reconoció que hay temas más graves que deben discutirse.

Cierre con llamado a la objetividad

En el tramo final, Romero pidió dejar atrás el pasado y mirar hacia adelante. “El barro que tiramos contra las instituciones nos vuelve como un boomerang”, advirtió. Rescató que la justicia argentina ha condenado a represores y corruptos.

Pagotto, por su parte, reclamó una mirada seria y objetiva, alejada de la militancia. “Tenemos que buscar que la administración de justicia funcione y hace mucho tiempo no funciona”, señaló. También remarcó la necesidad de “escuchar todas las campanas” y despojarse de las ideologías.