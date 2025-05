Dalma Maradona estalló contra el Gordo Dan por una foto falsa

El escándalo estalló este jueves en X (ex Twitter) cuando Dalma Maradona se cruzó duramente con Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan, un influencer libertario que compartió una imagen generada con inteligencia artificial en la que se ve a Diego Maradona junto a Javier Milei, con la frase "Maradona es Milei", imitando la estética de los afiches de campaña del oficialismo porteño.

El posteo causó indignación inmediata en la hija mayor del Diez, quien no dudó en reaccionar de forma terminante:

"¿Qué hacés? ¡Sacá eso ya!", escribió en mayúsculas, dejando en claro su molestia.

El origen de la imagen y el trasfondo político

La imagen no fue una creación original del Gordo Dan, sino que provino de la cuenta “Peronistas con Milei”, un perfil que suele publicar contenidos provocadores utilizando recursos de inteligencia artificial. Esta vez, tomaron como inspiración un comentario reciente de Verónica Ojeda, expareja de Maradona, quien sugirió en televisión que Diego podría haber simpatizado con el presidente Javier Milei.

"Instalaron que en vida no lo hubiese querido a Milei, pero no se sabe", dijo Ojeda, y agregó que su hijo Diego Fernando es fan del mandatario y quiere conocerlo.

El ida y vuelta: del sarcasmo a la indignación

Lejos de borrar la publicación, el Gordo Dan redobló la apuesta: "Dalma, mi fuente es Verónica Ojeda. Yo le creo TODO a Verónica porque lo conocía MÁS QUE NADIE. Hablen entre ustedes y lleguen a un acuerdo", lanzó con tono provocador.

La respuesta de Dalma no se hizo esperar: "Vos lo que hacés es usar la imagen de mi papá políticamente. Aprovechándote de que no está. Yo no tengo nada que hablar ni llegar a un acuerdo con nadie. Lo que vos hacés está mal y lo sabés. Siempre". El cruce subió aún más de tono cuando Parisini contestó irónicamente: "¿Cuánto te debo?".

Un momento sensible para la familia Maradona

El intercambio se da en un contexto judicial delicado para la familia del Diez. El juicio que investiga las responsabilidades médicas por la muerte de Diego Maradona enfrenta cuestionamientos y controversias, en especial por la participación de la jueza Julieta Makintach en un documental que expone a algunos de los acusados.

Dalma, visiblemente afectada por la situación, finalizó su descargo con una fuerte reflexión:

"Por el momento que estoy pasando hay cosas que no me parecen graciosas. Tiene que ver con el respeto por una persona que ya no está y que justamente estamos en juicio por su muerte. Verónica y yo. Pero ¿qué te voy a hablar de respeto?"

El descargo final y el pedido de respeto

En paralelo al cruce con Parisini, Dalma también compartió una historia en Instagram para despegarse de las declaraciones de Ojeda: "Yo sí tengo muy claro las causas que apoyó y defendió mi papá toda su vida; por lo tanto, podrán sacar sus conclusiones. Todo lo demás no le interesa a nadie. Por favor, no desviemos el tema importante que es el juicio".

Así, con un mensaje claro y directo, la hija de Diego Maradona no solo dejó en claro su rechazo al uso político de la imagen de su padre, sino que también pidió respeto en un momento de profundo dolor e incertidumbre judicial.