Francos cruzó a Kicillof: “Se está atajando al decir que el peronismo viene perdiendo”

El jefe de Gabinete de Javier Milei, Guillermo Francos, volvió a cargar contra el gobernador Axel Kicillof y encendió las alarmas en medio del proceso de realineamientos políticos. En una entrevista televisiva, el funcionario nacional acusó al mandatario bonaerense de “atajarse” ante un eventual traspié del peronismo en las elecciones legislativas, al tiempo que defendió a ultranza el modelo libertario y buscó nacionalizar la contienda de octubre.

“Veo que el kicillofismo, la nueva representación del kirchnerismo, se está atajando al decir que en todas las elecciones intermedias el peronismo viene perdiendo”, lanzó Francos, en respuesta al discurso de Kicillof durante el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro, el pasado sábado. “Se lo están planteando como una posibilidad grande de que esto suceda en la provincia de Buenos Aires. Nosotros vamos a tratar de que sea así”, añadió.

El jefe de Gabinete incluso ironizó sobre el tono de las críticas lanzadas por el gobernador. “No sé a qué se refiere Kicillof cuando habla de campaña roñosa”, dijo. Y deslizó: “La campaña entre ellos es muy compleja. La que lleva con Cristina y Máximo Kirchner debe ser esa la campaña roñosa”.

Nación busca aliados y presión sobre el territorio bonaerense

Desde Casa Rosada, el mensaje es claro: ampliar la base de apoyo en la Legislatura es la prioridad. “En la provincia queremos ir junto a todos los que apoyan las ideas de la libertad”, afirmó Francos. Esta estrategia se cristalizó la semana pasada con el anuncio de un frente electoral entre La Libertad Avanza y el PRO en territorio bonaerense, y versiones crecientes indican que parte del radicalismo podría sumarse.

Francos también criticó la decisión de varios gobernadores, entre ellos Kicillof, de desdoblar las elecciones locales. “Muchas provincias desdoblaron por temor a nacionalizar la elección, pero finalmente se terminaron nacionalizando igual”, afirmó.

Milei, la economía y las urnas como termómetro

Más allá de la contienda bonaerense, Francos hizo una lectura nacional del clima político. “Se nota un apoyo muy fuerte al Gobierno nacional”, aseguró, tras los primeros comicios legislativos. Atribuyó ese respaldo a que “los votantes encuadraron la situación macroeconómica para evitar la hiperinflación”.

En ese marco, insistió en que “este Gobierno lleva apenas un año y medio en el poder” y que asumió “en una situación desesperante de la economía argentina. Sin un peso. Hubo que comenzar a solucionar estos problemas de entrada”.

El jefe de Gabinete proyectó que, si Milei logra consolidar apoyo en octubre, se abrirán las puertas a un nuevo ciclo económico: “Eso va a suceder cuando haya estabilidad política, baje la inflación y, fundamentalmente, cuando el presidente Milei consolide el apoyo en las elecciones parlamentarias”.

Kicillof responde con su propio modelo

Desde la provincia, Kicillof desarmó el relato del oficialismo nacional sobre la baja de inflación: “La baja de la inflación tiene dos explicaciones: dólar planchado y salario destrozado”, afirmó.

“No es un modelo novedoso el que se está llevando adelante: el modelo de Milei es la continuidad de Martínez de Hoz, de Domingo Cavallo y de Macri”, disparó. Y defendió su gestión: “Vamos a estar al lado de los trabajadores que luchan, vamos a cuidar cada fuente de trabajo”.

En medio de esta pulseada política, Kicillof dejó una advertencia que parece marcar el tono de lo que vendrá: “Milei le declaró la guerra al pueblo que labura. Nosotros tenemos que hacer grande a la Argentina con su industria, con su ciencia y su cultura”.

Polarización a flor de piel

Lejos de buscar consensos, Francos dejó en claro que la confrontación es parte del plan. “Nosotros estamos interesados en que las ideas de la libertad confronten y triunfen ante el populismo que destrozó a Argentina en estos últimos 80 años”, dijo. Y no ocultó su entusiasmo por el choque de modelos: “Si en ese camino hay que confrontar con el kirchnerismo, a mí no me preocupa”.

La campaña ya está en marcha y la provincia de Buenos Aires —con más del 35% del padrón nacional— será el principal campo de batalla. Mientras Nación busca consolidar su relato económico, Kicillof refuerza su identidad y construye una alternativa opositora. Todo indica que el choque será directo, sin eufemismos ni zonas grises.