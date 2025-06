Residentes del Garrahan rechazan el aumento anunciado: “No hay propuesta oficial”

El conflicto salarial en el Hospital Garrahan sumó un nuevo capítulo tras el anuncio unilateral de un aumento para médicos residentes. Aunque el comunicado oficial difundido en redes sociales prometía una suba del 60% que llevaría los sueldos a $1.300.000 desde julio, los profesionales aseguran que no hubo ningún ofrecimiento formal.

Residentes denuncian que no fueron notificados

“La publicación no está firmada por nadie, no me parece un canal oficial”, sentenció Azul Santana, médica residente de primer año en pediatría. En diálogo radial, remarcó que “el empleador real es el Ministerio de Salud, no el hospital”, y aclaró que hasta el momento no recibieron “ninguna oferta ni propuesta oficial como para responder”.

Santana explicó que su salario actual es de $797.000 y, con aumentos por mérito, podría ascender a $830.000 en segundo año. “Ni siquiera en cuarto año llegamos al millón”, subrayó.

Además, detalló las extenuantes condiciones de trabajo: jornadas de 8 a 16, seis guardias mensuales —incluidas fines de semana— y una carga horaria que alcanza las 298 horas mensuales. “$1.300.000 dividido en esa cantidad de horas da menos de $5.000 por hora. Es ridículo para lo que hacemos”, afirmó.

El anuncio que encendió la polémica

El comunicado publicado en la cuenta oficial de X del Hospital Garrahan afirmaba que la suba se logró “gracias al ahorro estimado como resultado de la reducción de personal fantasma y la eliminación de desvíos presupuestarios”. Sin embargo, ni Santana ni el resto de los 254 residentes reconocen el anuncio como válido. “Cuando me llame el ministro, lo charlaremos entre todos en la residencia”, ironizó la médica, en clara alusión a la falta de comunicación directa por parte del Gobierno.

ATE: “El 90% del personal quedó afuera del aumento”

Desde la Junta Interna de ATE Garrahan también rechazaron el anuncio. “Excluye a más del 90% de quienes trabajamos en el hospital, lo cual agrava el conflicto”, denunciaron en un comunicado.

El gremio aclaró que la mejora es resultado de las recientes marchas y paros, y que aún está muy por debajo del reclamo de base. Además, acusaron al Gobierno de mentir sobre la cantidad real de trabajadores en el hospital. “Si hay ñoquis, son de ellos. Ellos manejan la gestión desde diciembre”, lanzaron.

ATE convocó a una asamblea general este martes a las 13 horas para definir nuevas acciones de lucha, incluyendo paros y movilizaciones. “Tenemos que estar todos juntos: planta y residentes, sin distinción de tarea, oficio o profesión”, indicaron.

El Gobierno endurece su postura

Pese al descontento, desde el Ministerio de Salud no hubo nuevas instancias de diálogo. En cambio, se advirtió que se descontarán los días no trabajados y que quienes acumulen cinco inasistencias quedarán fuera del sistema, como establece la normativa para empleados públicos.

Además, se amenaza con sancionar a los residentes que participen en las protestas. “Están en riesgo de desaprobar o perder la residencia”, alertaron desde la cartera de Salud.

La disputa sigue sin solución

A casi una semana del dictado de la conciliación obligatoria, el conflicto está lejos de solucionarse. El Gobierno no convocó a audiencias formales y los trabajadores del Garrahan denuncian que las negociaciones están completamente estancadas.

“Todo pasa por el Hospital, que no es nuestro empleador. Somos empleados directos del Ministerio”, reiteró Santana, y exigió una respuesta concreta por parte de las autoridades nacionales.