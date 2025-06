Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof retomaron el diálogo político luego de meses de distancia. La reunión, realizada este jueves por la tarde, marca un punto de inflexión en la interna del peronismo bonaerense, de cara a un escenario electoral incierto en la provincia de Buenos Aires.

La comunicación oficial del encuentro fue escueta, pero contundente: "Se conformará un grupo integrado por representantes de los diferentes espacios para intentar construir una estrategia que confluya en listas conjuntas". Sin embargo, desde ambos sectores dejaron claro que “esto no implica que ya esté todo arreglado ni que la unidad sea un hecho”.

La reaparición del diálogo entre la ex presidenta y su ex ministro de Economía surge en un contexto de urgencia: la candidatura de CFK en la tercera sección electoral, el bastión histórico del peronismo, no le deja otra opción a Kicillof que negociar.

Una cumbre necesaria frente a un frente liberal consolidado

La reciente alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, que competirán juntos en todo el territorio bonaerense, encendió las alarmas en el PJ. Una eventual división entre las distintas ramas del peronismo podría desembocar en una derrota electoral sin precedentes en el principal distrito del país.

En ese marco, la unidad dejó de ser un deseo para convertirse en una necesidad. El peronismo se juega no solo la elección del 7 de septiembre, sino también su capacidad de sostener poder real en la Provincia ante un gobierno nacional abiertamente opositor.

El Movimiento Derecho al Futuro toma protagonismo

Kicillof no llega solo a esta pulseada. Su armado, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), cuenta con el respaldo de más de 40 intendentes que apuestan a una renovación del liderazgo peronista. Dentro de ese espacio conviven tensiones propias, pero también una visión compartida: que el liderazgo de CFK ya no expresa al conjunto del peronismo bonaerense.

El lunes próximo, el gobernador reunirá a estos jefes comunales para discutir los pasos a seguir. Kicillof busca que todas las decisiones se tomen con el respaldo del MDF, que lo sostiene y fortalece en la etapa más difícil, quizás, de su gestión.

Desde el interior del espacio, ya se expresan distintas posturas. El intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, aseguró a GRUPOLAPROVINCIA.COM que "la unidad ya está, aunque no esté escrita", y remarcó que se viene construyendo "de abajo hacia arriba", tal como pidió el propio gobernador.

Sin embargo, otro jefe comunal del mismo espacio, Diego Nanni, de Exaltación de la Cruz, advirtió también en diálogo con este medio que “una unidad y un resultado mejor que si fuéramos por separado no nos garantiza que realmente trabajen en sintonía el Poder Ejecutivo con el Legislativo". Esa misma línea había sido marcada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien semanas atrás advirtió que la unidad no debía ser “un rejunte electoral”.

Bianco puso condiciones claras

Bianco, uno de los principales armadores políticos del gobernador, fue directo: “La unidad no es a cualquier costo”. Para el kicillofismo, cerrar una lista conjunta no alcanza si no hay una estrategia política compartida y objetivos comunes a futuro.

"Se necesita acompañamiento real, no solo nombres en una boleta", repitió Bianco en varias oportunidades. También negó que haya una disputa personal entre Kicillof y Cristina, y subrayó que no se trata de una pelea por la lapicera. La exigencia es otra: representación proporcional y coherencia en la acción política.

Massa, ¿pieza clave o figura ausente?

Sergio Massa también entra en juego. Aunque su vínculo con CFK se mantiene vigente, se limita a charlas sobre economía. La ex presidenta deslizó que le “encantaría” que encabece la lista de diputados en la primera sección electoral, pero en el Frente Renovador aún no hay definiciones.

En Chascomús, durante un encuentro con intendentes, se reactivó el operativo clamor: varios jefes comunales quieren que Massa vuelva al Congreso. La decisión se conocerá en el Congreso Nacional del Frente Renovador, previsto para julio.

¿Unidad real o acuerdo transitorio?

El reloj electoral corre: el cierre de listas está previsto para el 19 de julio. Aunque persisten tensiones, todo indica que el peronismo bonaerense avanzará en una unidad, aunque sea circunstancial. El riesgo de repetir derrotas como la de Jorge Macri en CABA está latente, y nadie quiere cargar con ese costo político.

Cristina Kirchner lo dijo con claridad: "Con la unidad no alcanza, pero evita catástrofes". En el entorno de Kicillof coinciden, pero agregan que “la unidad debe ser con reglas claras y con poder real de decisión para el gobernador”.

Este sábado, CFK viajará a Corrientes para apoyar a Martín Ascúa, pero la verdadera batalla se juega en el conurbano. El peronismo bonaerense está ante una encrucijada: o construye una unidad sólida, o se arriesga a perder su bastión más fuerte.