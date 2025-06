Este miércoles desde las 15 horas, el Senado bonaerense se prepara para retomar una agenda cargada y urgente. En el centro de la escena están los 75 pliegos judiciales que aún esperan aprobación legislativa, parte del paquete de 206 nombramientos que el gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura a fines de 2024. El objetivo: cerrar una etapa clave en la cobertura de vacantes en el Poder Judicial de la provincia.

Para ello, la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos se reunirá desde las 9 de la mañana para emitir dictamen sobre los pliegos, condición indispensable para que puedan ser tratados en el recinto. Desde fuentes del Senado adelantaron que “como la comisión va a ser horas antes, no creo que la sesión arranque de manera puntual”.

Se trata de la continuidad de la sesión realizada a fines de mayo, donde se aprobaron 131 designaciones judiciales. Ahora, con estos 75 pliegos restantes, Kicillof busca cumplir con el compromiso de avanzar con la totalidad de las propuestas, frenadas por el traspié político del Presupuesto 2025.

Las vacantes a cubrir corresponden a departamentos judiciales clave como San Nicolás, La Plata, Mercedes, Zárate/Campana, Merlo, Azul, Quilmes, Morón, San Martín, La Matanza y San Isidro. Una jugada que, en medio del complejo panorama institucional, cobra peso político y judicial.

Congreso de Magistrados: el reclamo por vacantes sin cubrir

El contexto no es menor. Días atrás, en Mar del Plata, el 5° Congreso de Magistrados y la Función Judicial bonaerense cerró con un fuerte llamado de atención sobre la falta de cobertura de vacantes en el sistema judicial. “Faltan cuatro jueces de siete en la Suprema Corte. Probablemente, esto sea inédito”, sostuvo el ministro Daniel Soria en el discurso de cierre del evento que reunió a casi 900 participantes.

Soria fue más allá y pidió que “se hagan las propuestas” necesarias para completar la Corte, argumentando que “la corte tiene que deliberar, conjugar multiplicidad de voces, de géneros, de edades”. Para el magistrado, la situación es comparable con dejar sin representación a regiones enteras en las cámaras legislativas provinciales.

Además, el juez expresó su preocupación por la demora en cubrir los cargos de defensor general y subdefensor general. “Más del 80 % de los casos penales son defendidos por defensores oficiales. Necesitan una estructuración autónoma de la mejor manera posible”, advirtió.

Sistema judicial en alerta

En su discurso, Daniel Soria también cuestionó el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, dejando entrever una profunda disconformidad con los criterios de selección de jueces. “No se sabe por qué se configuran las ternas. A veces se les dice a los postulantes que salieron primero, pero luego se elige con lógica política. Y eso no debería pasar”, lanzó.

En su visión, los magistrados deberían involucrarse más en la defensa de un sistema transparente. “Estamos empantanados. Los jueces no podemos jugar en la política, pero eso no significa que no debamos reclamar por un sistema que funcione”, afirmó.

Finalmente, apuntó a una problemática estructural: “La provincia sufre discriminación fiscal. Necesita una coparticipación adecuada. Hay que sostener el reclamo de manera inteligente y no desistir”.

Más iniciativas en agenda

Además de los pliegos judiciales, la Cámara alta bonaerense tratará otras iniciativas postergadas, entre ellas, la implementación de un sistema de código QR para el turismo provincial, la entronización del Papa Francisco en ambas Cámaras y la creación de un portal web para fomentar la participación ciudadana en el proceso legislativo.