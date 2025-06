El gobierno de Javier Milei endurece su política de ajuste en el sistema de salud pública. Esta semana, el Ministerio de Salud despidió a 110 trabajadores del Hospital Posadas, a quienes tildó de "ñoquis", y anunció sanciones contra el personal del Hospital Garrahan por sumarse a las protestas en reclamo de mejoras salariales.

Despidos en el Posadas y un mensaje de “orden institucional”

La decisión fue comunicada a través de un comunicado oficial en el que la cartera sanitaria justificó los despidos bajo el argumento de una auditoría interna. Según el Gobierno, los cesanteados no cumplían con tareas efectivas y su salida permitirá redirigir fondos a “mejores insumos, equipamiento y atención para los pacientes”. “En esta gestión no hay lugar para ñoquis ni acomodos”, señaló el Ministerio de Salud. “Cada peso que se malgasta en quienes no trabajaban, ahora se va a invertir en quienes sí ponen el cuerpo todos los días”.

En medio del conflicto, los trabajadores del Posadas denunciaron que la decisión fue “lamentable” y afirmaron haber enviado cartas para alertar sobre la situación, pero nunca recibieron respuesta. Además, señalaron que la dirección del hospital quedó acéfala tras la renuncia de su titular la semana pasada. A modo de paliativo, el Gobierno había ofrecido un “bono interno” no remunerativo, similar al que se aplicó en el Garrahan, pero el director que impulsaba esa medida también presentó su dimisión, dejando sin efecto la iniciativa.

Tensión creciente en el Garrahan: descuentos por medidas de fuerza

La situación también escaló en el Hospital Garrahan, epicentro de un conflicto por bajos salarios, precarización y recortes. En línea con la política aplicada en el Posadas, el Gobierno anunció que descontará los días de paro a quienes se sumaron a las protestas organizadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

“El gremio eligió violar la ley y perjudicar a los pacientes. Por eso, también avanzaremos con el descuento del día a todos los trabajadores que se sumaron a estas medidas de fuerza ilegales”, informó el Ministerio de Salud. El Ejecutivo tampoco envió representantes a la audiencia pactada para este miércoles con los sindicatos del Garrahan, y en cambio pidió que se levante “de inmediato” la Conciliación Obligatoria dictada por el conflicto.

Movilización del personal médico y paro con guardia

La Asamblea de Trabajadores Residentes y Concurrentes de CABA respondió con un paro con guardia y movilización en solidaridad con los despedidos del Posadas y en respaldo a los reclamos del Garrahan.

“Repudiamos la amenaza de despidos de nuestrxs compañerxs. Los acompañamos en su lucha. Convocamos a AMM y a la Federación de Profesionales a luchar en conjunto por la recomposición salarial”, señalaron en un comunicado. La Asamblea también denunció que las medidas oficiales reproducen un modelo de gestión basado en amenazas, disciplinamiento y recortes. Mientras tanto, crece la incertidumbre entre los profesionales del sistema de salud pública.