La convocatoria para acompañar a Cristina Fernández de Kirchner este miércoles a los tribunales de Comodoro Py generó reacciones dispares entre los principales sindicatos del país. Mientras algunas organizaciones gremiales ya confirmaron paros, otras decidieron movilizar sin interrumpir sus actividades, y la Confederación General del Trabajo (CGT) evitó tomar una medida de fuerza a nivel nacional.

La postura oficial de la CGT: sin paro, pero con “acompañamiento”

Este lunes, la CGT tiene previsto reunirse con las autoridades del Partido Justicialista (PJ) para coordinar su participación en la movilización. Sin embargo, desde la central sindical ya adelantaron su postura: no se realizará un paro general. En cambio, se “acompañará” la marcha y se otorgará libertad de acción a los gremios para decidir si adhieren y de qué manera.

A la reunión con el PJ, que se celebrará a las 15 horas, asistirán los cotitulares de la CGT: Héctor Daer (Sanidad), Octavio Argüello (Camioneros) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), junto a otros dirigentes vinculados al kirchnerismo como Abel Furlán (UOM), Ricardo Pignanelli (SMATA), Víctor Santa María (Encargados de Edificios), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Norberto Di Próspero (Legislativos), entre otros.

Previamente, a las 13, los referentes cegetistas se reunirán en la sede de la Federación de Sanidad (FATSA) para definir la posición que luego presentarán en el PJ.

Gremios que confirmaron paros y gremios que no

Hasta el momento, dos gremios fuera del paraguas de la CGT anunciaron medidas de fuerza: la Seccional Capital de ATE, encabezada por Daniel Catalano, y el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU), liderado por Vanesa Siley. Ambos dirigentes están fuertemente alineados con el kirchnerismo.

También se sumaron a la medida la CTA Autónoma, dirigida por Hugo “Cachorro” Godoy, y la CTA de los Trabajadores, cuyo titular es el diputado Hugo Yasky. Ambos participaron recientemente de un encuentro con el Consejo Nacional del PJ donde confirmaron su adhesión a la caravana.

Por el contrario, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), gremio históricamente cercano al kirchnerismo y conducido por Abel Furlán, ya informó a sus seccionales que no se realizará paro. Fuentes del sindicato aclararon que en una reunión de su Consejo Directivo, celebrada el jueves pasado, no se abordó la movilización ni la figura de Cristina Kirchner.

SMATA, la Bancaria y los sectores que aún definen su participación

Algunos gremios alineados con el kirchnerismo aún no confirmaron si pararán. El SMATA convocó a sus afiliados a concentrarse el miércoles a las 10 frente a su sede en avenida Belgrano 665, pero no precisó si habrá cese de actividades. Por su parte, la Asociación Bancaria no se pronunció oficialmente, aunque su titular, Sergio Palazzo, compartió en redes sociales un flyer con la convocatoria difundida por La Cámpora.

La UOM, pese a no parar, llamó a sus afiliados a reunirse a las 9 en avenida Belgrano y Paseo Colón para movilizar “en apoyo a Cristina”.

Transporte garantizado: sin interrupciones

En cuanto a los gremios del transporte, se confirmó que no se implementarán paros. Las organizaciones adherirán a la decisión general de la CGT, por lo que se garantizará el funcionamiento de colectivos, trenes y subtes, permitiendo que quienes deseen participar puedan hacerlo y luego retornar sin inconvenientes.

La falta de una medida generalizada de fuerza en este sector fue clave para el rechazo a la propuesta de “paralizar el país” al estilo del 17 de octubre, como pretendían algunos sectores kirchneristas.

Internas en la CGT y tensiones con el kirchnerismo

Las diferencias en la cúpula sindical fueron uno de los motivos por los que el PJ postergó para este martes su encuentro con la CGT. En la central obrera prevaleció la idea de mantener una posición testimonial y no convocar a una huelga, lo que generó malestar en los sectores más afines a la ex presidenta.

La postura cegetista fue consensuada entre el triunvirato y dirigentes independientes como Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), más algunos aliados como Jorge Sola (Seguros) y Sergio Romero (UDA). “No seremos arrastrados por la lógica que plantean Máximo Kirchner y La Cámpora”, aseguró un dirigente gremial a Infobae.

Pablo Moyano reaparece junto a CFK

La figura de Pablo Moyano cobró protagonismo en las últimas horas tras su visita a Cristina Kirchner en su domicilio del barrio de Constitución, el pasado viernes por la noche. La reunión fue difundida en redes sociales por el sindicato de Camioneros, que publicó una foto y un mensaje de apoyo: “Pablo Moyano se reunió con @CFKArgentina, se solidarizó y brindó todo el apoyo (...) Prescripción, represión y un golpe a la democracia es lo que vive nuestro país”.

El encuentro fue gestionado por Sergio Palazzo, y marcó una nueva diferencia con la postura de Hugo Moyano, quien aún no se pronunció sobre la situación judicial de la ex presidenta. A su vez, Octavio Argüello, actual integrante del triunvirato de la CGT y hombre de confianza de los Moyano, fue tajante: “No está planteado en el seno de la CGT una medida de fuerza por Cristina. Si lo hacemos, tiene que ser por todos los temas, no sólo por este. No somos un local partidario”.

La caravana: detalles de la movilización

La marcha está programada para este miércoles a las 10 de la mañana. Partirá desde San José 1111, domicilio de Cristina Kirchner en el barrio de Constitución, hasta los tribunales de Comodoro Py, en Retiro. Luego, en caso de que la Justicia le otorgue prisión domiciliaria, se realizará un regreso simbólico a su domicilio.

El tono político, la masividad de la movilización y la eventual reacción de la Justicia marcarán el clima social y sindical en los próximos días, en un escenario atravesado por tensiones internas dentro del propio peronismo.

