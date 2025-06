La gestión de Maximiliano Sciaini acumula renuncias, servicios deteriorados y denuncias por desidia institucional. Como venimos informando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, en Roque Pérez crece el malestar por la inseguridad, el estado del hospital y la parálisis municipal, mientras la imagen del intendente se desploma en la región, según una reciente encuesta.

En esta oportunidad, el concejal de Cambiemos Jorge Barrera apuntó contra el funcionamiento deficiente de la Secretaría de Seguridad, la escasa presencia policial y la falta de controles en los accesos al distrito. También denunció el crecimiento del consumo de drogas, la ausencia de campañas de prevención y un sistema de salud colapsado, agravado por los bajos sueldos municipales y la falta de inversión. “Sciaini no tiene un proyecto a futuro y gobierna sobre la marcha”, sentenció.

—¿Cómo evalúa, en términos generales, la gestión de Maximiliano Sciaini durante este año y medio de gobierno municipal?

Creo que a este intendente se le están yendo un poco las cosas de las manos, no tiene un proyecto a futuro, va haciendo sobre la marcha y Roque Pérez está con muchos problemas, por ejemplo de seguridad o el flagelo de las drogas, y falta un plan de gobierno a futuro, que no se está llevando a cabo.

—Días atrás, Juan María Cravero, excandidato a intendente, también mencionó en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM el aumento de la inseguridad y la menor presencia policial. ¿Hoy el Ejecutivo local no cuenta con un plan de seguridad?

En la campaña del intendente se hablaba de una secretaría de Seguridad que hoy no funciona muy bien. Faltan controles en las dos entradas principales que tiene Roque Pérez, con eso, el flagelo de las drogas y la inseguridad, bajarían. Hay muy pocos controles, eso se ve.

Yo he hablado con gente que está a cargo de Policía y me han dicho que a veces no tienen la cantidad de hombres para recorrer y dar la seguridad que corresponde, les falta personal. Son problemas que los tiene que resolver el intendente. Él es el jefe de la fuerza y habría que buscarle alguna solución, porque no está en decir “hay poco personal”, para eso es intendente y tiene que encontrarla.

—¿Se incrementaron significativamente la venta y el consumo de estupefacientes en Roque Pérez?

Yo soy profesor de kick boxing, trabajo mucho con la juventud, y escucho comentarios de que el flagelo de la droga crece día a día. Vemos que no hay campañas de concientización, falta información y más controles. Empezaría por el tema seguridad y controlar para que no entre tanto la droga a Roque Pérez. Son decisiones políticas que tiene que tomar el Ejecutivo para frenar un poco esto.

—Entre los reclamos vecinales también se encuentran los servicios deteriorados y el funcionamiento irregular del hospital local, que a veces opera sin guardias. ¿Cuál es su diagnóstico sobre el estado actual del sistema de salud municipal?

En el Concejo, cuando nosotros no aprobamos el presupuesto —fuimos el único bloque que no lo aprobó— vimos que se aumentaron las tasas en el sector rural un 160%, en la planta urbana un 120% y dijimos que las mejoras iban a ser para los políticos. Tuvimos un aumento grande en sueldos de la parte política y el más perjudicado fue el empleado municipal, que hoy está en un estado de indigencia, que da vergüenza.

Creo que los sueldos son muy bajos, de $200.000 o $300.000. Es difícil encontrar gente que trabaje por ese sueldo, porque no alcanza para vivir. Entonces me parece que arranca de ahí el problema.

Ayer lo escuché decir al intendente “tuve un superávit de 512 millones de pesos”, creo que fue un mensaje a nuestro bloque, como queriendo decir “¿Y si no, cómo haría para pagar los aguinaldos?”. Pero me parece que con 512 millones de pesos podría haber dado un aumento a los empleados municipales, $100.000 más hubiesen significado mucho.

Hay muchas cuestiones importantes que está dejando de lado. Incluso cuando se iba a otorgar un 25% de aumentos a los empleados, él lo bajó a un 15%. Hay cosas que no se entienden, como el plan a futuro que tiene, no sé si va a seguir con esta indigencia que tienen los empleados municipales.

Todo eso se traslada a lo que es el hospital, la planta de residuos, a un montón de lugares donde ¿quién va a trabajar por $200.000? Eso lleva una decadencia de los trabajadores municipales, y afecta a todo.

—Usted señala que el Ejecutivo no tiene un plan de gobierno a corto, mediano ni largo plazo. ¿Observa que localidades vecinas como Lobos, Saladillo o Veinticinco de Mayo están avanzando más que Roque Pérez?

Sí, sin duda. Creo que este gobierno es peor que el anterior. Creo que el intendente no pensó que iba a ganar, acá la gente votó para sacarlo a Horna, que no sé hasta qué punto fue beneficioso, y él se encontró con algo para lo que no tenía preparado un equipo de gobierno, sino mirá cuántos de su gobierno han renunciado o han salido. En un año y medio de gestión es raro eso.

Entonces quiere decir que no hay algo planificado a futuro. Cuando no tenés planificación a futuro, vas trabajando el día a día, y así no se puede trabajar en un pueblo, solucionando los problemas diarios. Pasa más por un tema de prevención y una planificación a futuro.

Es como dijo Juancho una vez —y quiero aclarar que no nos pagan en los medios para hablar contra la gestión de Sciaini, decimos lo que pensamos libremente— al intendente se le viene hundiendo el barco, y para mí ya hay que tirar los salvavidas, para que nos salvemos.

La decisión es de él, tiene que llevar adelante una política donde haya más seguridad, control de los accesos, cámaras que trabajen como debe ser, hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, no se está trabajando a futuro y así nos está yendo.