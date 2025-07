El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto expresó su preocupación por la pérdida de calidad institucional en el Congreso y criticó con dureza el bajo nivel de formación de los actuales legisladores.

“Hoy los diputados no tienen formación para dar un debate serio”, sentenció, responsabilizando tanto a La Cámpora como al PRO por confeccionar listas sin priorizar la trayectoria política ni la experiencia.

“No estoy de acuerdo cómo se seleccionaron los candidatos a diputados. Antes no llegaba cualquier tipo sin antecedentes políticos, para ocupar un lugar en la Cámara de Diputados tenías que tener un bagaje”, remarcó.

Escenario de conflicto y oportunismo electoral

En su análisis de la última sesión de la Cámara Baja —marcada por el escándalo tras la aprobación de los emplazamientos por el financiamiento universitario y la emergencia del Hospital Garrahan—, Pichetto advirtió que el Congreso está atrapado en una lógica de conflicto que daña su funcionamiento.

“Estamos viviendo momentos de tensión, hay que ver qué es lo que pasa entre el oficialismo y el kirchnerismo, también hay una puesta en escena de cara a las elecciones y quieren mostrar que son las únicas alternativas”, opinó.

Para el legislador, ese enfrentamiento no sólo es estéril, sino que “es algo únicamente conveniente para el Gobierno, que no podamos discutir cosas importantes”. En este contexto, lamentó que sólo se hayan podido tratar dos temas sensibles: el Garrahan y la universidad pública.

Reclamo por meritocracia y autocrítica institucional

Pichetto insistió en que parte del deterioro legislativo se origina en la falta de exigencia para integrar el Congreso: “Antes no llegaba cualquier tipo sin antecedentes políticos (…) hoy no tienen formación para dar un debate serio”, reiteró.

Planteó recuperar la meritocracia y profesionalizar la política: “La política no puede dejar de ser una herramienta transformadora y seria”.

A su vez, cuestionó el clima de violencia simbólica que atraviesa la escena política: “Hay un discurso generador de agresor y de violencia, especialmente a los periodistas y a aquellos que no piensan igual”, evaluó. En ese marco, reclamó autocrítica por parte de todos los espacios, incluido el oficialismo.

Críticas a Milei y al ministro de Economía

En sus declaraciones, también criticó la falta de diálogo institucional y la actitud del presidente Javier Milei. “El nivel de conflictividad no ayuda al Presidente ni a la sociedad argentina. Yo trabajaría a nivel inverso, tratando de generar lazos que me permitan tener más potencia parlamentaria”, propuso.

Respecto a la estrategia electoral, Pichetto consideró que La Libertad Avanza se encamina a competir sola, sin coaliciones. “LLA va a ir a competir solo a la elección, no va a hacer coaliciones pese a los esfuerzos que hagan. El PRO le votó todo y acompañó todos los avances para el primer año y medio del Gobierno en el poder, pero ahora quieren demostrar que lo nuevo es LLA y es válido”, expresó, marcando distancia con ambos espacios.

Fue particularmente duro con el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien acusó de falta de preparación: “Para mí hay señales y luces amarillas en el modelo económico del Gobierno. Me parece algo muy tonto lo que dijo ayer el ministro de economía. El mensaje y la palabra son importantes en la construcción de poder”, sostuvo. “Un ministro cuando habla con empresarios no puede ser un patotero de barrio. Tienen falta de preparación, Caputo no tiene formación política”, agregó.

Y concluyó con una crítica al alineamiento ideológico del gabinete: “Como dicen, el perro se parece al amo y en política, los ministros se quieren parecer al Presidente, pero no está bien”.

Una política alejada de la sociedad

Pichetto también se refirió al vínculo entre la clase política y la ciudadanía. Según él, muchos dirigentes y periodistas viven con miedo o se sienten hostigados. “Hoy hay políticos y periodistas que tienen dificultad para caminar por la calle. Yo camino la calle y me va relativamente bien, alguno me putea, me dice traidor, otros que me dicen que vuelva al peronismo. Hay gente que está presa en su libertad, que llega el domingo y no pueden llevar ni a los pibes a la plaza”, relató.

Reflexiones sobre el peronismo, la traición y Cristina Kirchner

El concepto de traición política también ocupó un lugar en su análisis, especialmente vinculado al devenir del peronismo. “La traición en política es un cambio de tiempo, de época, incluso las lealtades que se pueden defender del punto de vista de tus ideales, son traicionadas por tu líder”, reflexionó.

“En el peronismo ha pasado eso, el kirchnerismo ha comprado un movimiento más ligado a la izquierda. Hoy en el peronismo orbitan personas que no tienen nada que ver con el peronismo. Antes de la traición individual, vienen otras traiciones. Para hacer política tenés que tener una gran capacidad para aceptar la frustración y el fracaso”, añadió.

“Cristina está presa”: postura sobre la ex vicepresidenta

Finalmente, al referirse a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, Pichetto ratificó su postura crítica respecto a la sentencia y al proceso judicial: “Para mí Cristina está presa, fue condenada por la causa más endeble y estuvo mal defendida. No entiendo la pena, si le das 6 años de prisión, por qué le das inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”, expresó.