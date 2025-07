Un total de 42 diputados nacionales de distintos bloques opositores presentaron un proyecto de resolución en la Cámara baja para repudiar enérgicamente los dichos homofóbicos contra el legislador Esteban Paulón, lanzados durante una emisión del programa libertario La Misa, conducido por Daniel Parisini, “El Gordo Dan”.

La iniciativa fue encabezada por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), también integrante del colectivo LGBTIQ+, y recibió el apoyo de legisladores del PRO, UCR, Unión por la Patria, PTS, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y otros bloques.

“No todo vale. Lo acusaron falsamente del delito aberrante de pedofilia y le desearon SIDA en un canal identificado con el gobierno nacional”, advirtió Ferraro.







En el programa La Misa, los panelistas compartieron un video en el que Paulón denunciaba en el Congreso que era atacado por su orientación sexual. Lejos de empatizar, los conductores reaccionaron con burlas y expresiones violentas.

“Verdadero”, lanzó uno de los presentes entre risas. “Que vengan, son más putos que este”, dijo otro, en alusión a la Corte Interamericana. “El problema de Paulón no es que tenga un desorden anal, sino ideológico”, sumó el escritor Nicolás Márquez, autor del libro sobre Javier Milei.

Amplio repudio a "La Misa" de El Gordo Dan por un ataque homofóbico contra el diputado Paulón.



El Congreso salió al cruce con un mensaje colectivo

Ante la magnitud de los agravios, un amplio arco opositor tomó postura. En el texto presentado, los diputados señalaron que se trató de un ataque “contra todas las personas homosexuales y LGBTIQ+” y que los dichos son incompatibles con los valores democráticos y de respeto a la diversidad.

“No es provocación ni libertad de expresión: es violencia, es odio, es una discriminación brutal contra una persona por su orientación sexual. Esto no puede naturalizarse ni relativizarse”, sostuvo Ferraro en la red X.



Además, el propio Esteban Paulón anunció que presentará una denuncia contra el canal. Según explicó, su intención es que este caso se convierta en un punto de inflexión: “La decisión de ir a la Justicia tiene que ver con representar una defensa colectiva. Este mensaje no es solo por mí: es por todos los que ven estas agresiones y vuelven a sentirse en peligro”, dijo a La Nación. Y agregó: “Me afecta más por quienes no tienen una banca, no militan, no tienen exposición. El mensaje que se da es que seguimos siendo el chivo expiatorio”.