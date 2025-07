La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a apuntar contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien acusó de haber convalidado una sesión “ilegal” en el Senado, donde la oposición logró la aprobación de proyectos claves como el aumento a las jubilaciones, la extensión de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad.

Desde un acto en Tres de Febrero, Bullrich acusó a Villarruel de “estar del lado del kirchnerismo” y le reclamó que “se ponga del lado de la gente”.

La tensión entre ambas dirigentes, que ya venía acumulándose desde hace meses, estalló públicamente tras la votación en la Cámara alta. “Ayer la vicepresidenta tenía que haberse puesto a la cabeza de decir ‘no voy a estar frente a una sesión que no es correcta, no es legal, no es legítima’”, sostuvo Bullrich ante los medios.

La sesión había sido convocada por la oposición y aprobó varias leyes que representan un duro revés para el Gobierno nacional. Desde la Casa Rosada calificaron el encuentro legislativo como “nulo” y deslegitimado.

Bullrich acusó a Villarruel de “convalidar al kirchnerismo”

En su intervención, Bullrich no dudó en asociar a Villarruel con el espacio que históricamente ha combatido: “Que se ponga del lado de la gente y no del lado de los senadores kirchneristas que lo que quieren es ver al Presidente subiéndose a un helicóptero”, sentenció.

Más tarde, en sus redes sociales, redobló la apuesta: “Levántese. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país”.

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación.

Victoria Villarruel no se quedó callada. En medio de la sesión, y tras cederle momentáneamente la presidencia a Bartolomé Abdala, lanzó un mensaje lapidario contra la ministra: “Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país”.

La vicepresidenta defendió su rol institucional: “Como Vicepresidente cumplo con mi rol institucional el cual implica que presida las sesiones me gusten o no. Me votaron para defender la institucionalidad, no para levantarme cuando las papas queman”.

Un conflicto que expone la fractura oficialista

La interna quedó en evidencia. Bullrich, que representa el ala dura del oficialismo, y Villarruel, quien ha tomado distancia de Javier Milei desde hace meses, protagonizaron uno de los choques más tensos desde que La Libertad Avanza asumió el poder.

“No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”, remató Bullrich, visiblemente molesta. Mientras tanto, Villarruel replicó: “Antes de hacerse la picante repase la Constitución”. Las diferencias, lejos de apaciguarse, parecen escalar dentro del propio Gobierno.